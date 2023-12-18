У кабінеті, де мав працювати головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, виявили пристрій для прослуховування.

Самого головкома ця новина, здається, не здивувала. Розвідку – також. "Триває війна, і ворог намагається отримати інформацію, вивчити наші плани", – каже представник ГУР Андрій Юсов.

Звісно, ситуація потребує детального розслідування, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник. Вона може стати приводом для додаткових спекуляцій.

Але поки що експерти не вважають, що вона матиме критичні наслідки для України. Чому – коротко.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

"СЛІДСТВО ДОВЕДЕ". ЯК ВИЯВИЛИ ПРИСТРІЙ

17 грудня стало відомо, що в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися головкомом ЗСУ Валерієм Залужним для роботи, виявили пристрій для прослуховування.

За попередніми даними, пристрій був у неробочому стані, запису або віддаленого передання даних не було. Сам головком розповів, що прослушку виявили під час перевірки приміщення, де він мав працювати 18 грудня і "давненько вже не був".

"У будівлі Генштабу ми вже давно не працюємо, сприймаю це як війну. Слідство доведе, – наголошує Валерій Залужний. – Кабінет готувався під мою зустріч. Не думаю, що там могли озвучуватись якісь державні таємниці".

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Є стандартні процедури, коли відповідні служби періодично перевіряють приміщення, які підпадають під режим секретності, пояснює LIGA.net Олексій Мельник: "З того, що наразі відомо, – це одне з тих приміщень, які готувалися до роботи. В процесі підготовки цього приміщення і виявили так званий "жучок".

Ані у факті перевірки приміщення, ані у виявленні пристрою він не вбачає особливої події. До причин, через які повідомлення про це з’явились у публічному просторі, має питання.

Тому що, каже, вони дають простір до спекуляцій.

Цю історію потрібно ретельно розслідувати та робити висновки, супроводжуючи їх відставками. У будь-якому випадку ідеться про прояв непрофесіоналізму у роботі спецслужб, додає Мельник.

Однак якихось серйозних наслідків він наразі не вбачає.

"Ця новина потихеньку переб’ється іншими інформаційними приводами, якщо хтось не буде свідомо її підтримувати. Якщо не буде додаткових "витоків інформації з анонімних джерел, які заслуговують на довіру", я думаю, що інтерес до цієї новини також буде втрачений", – пояснює Мельник.

МОЖЛИВЕ ПОЛЕ ДЛЯ МАНІПУЛЯЦІЙ

Щоби оцінювати можливі наслідки, поки замало інформації, додає LIGA.net колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Коли СБУ повідомить, що знайшла замовника, і назве його ім’я, стане зрозуміло, яка саме інформація цікавила замовника.

До того моменту цю новину можуть використати для маніпуляцій навколо особи головнокомандувача і вкидів дипфейків із нібито "записами" розмов, припускає колишній спецслужбіст.

Однак якщо СБУ регулярно не робитиме гучних заяв щодо результатів розслідування цього інциденту, про цю новину, скоріш за все, швидко забудуть, погоджується він.

"Вона випаде з поля уваги. У нас є події на полі бою, є Авдіївка, є лівобережжя Херсонщини. Без нагадувань ніхто і не згадає", – каже Ступак.

Навряд чи виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті головкома може мати серйозні наслідки для перебігу подій на полі бою, погоджується військовий експерт Михайло Жирохов.

"Навряд такий досвідчений військовий, як Залужний, озвучував чутливі для обороноздатності країни речі. Військові мають певну профдеформацію і завжди тримають в голові, що їхні розмови можуть записувати, – каже він. – Напряму вони ніколи не говорять те, що є військовою таємницею або може бути використане ворогом".

Якщо ця історія отримає продовження у вигляді зливів або публікацій (уявних чи реальних) "плівок Залужного" в медіа, можна буде говорити про її негативні наслідки, переконаний він.

"Поки ж це неприємна, резонансна, але внутрішньо українська новина. Якщо вона нічим не закінчиться, ми зможемо лише похвалити контррозвідку, яка запобігла можливому витоку інформації", – вважає Жирохов.

Розміщення пристрою для прослуховування в одному із приміщень, де міг з'явитися головнокомандувач ЗСУ, є лише одним з інструментів ведення війни, який міг би допомогти ворогу зекономити певні ресурси на полі бою, зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Звичайно, це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, насамперед Служба безпеки України, мають розібратись і встановити істину в цій ситуації, – вважає він. – Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани. Подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема на полі бою".