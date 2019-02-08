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Боты:
08.02.2019, 10:30

Дайнюс Жалимас: Закрепление курса на ЕС - важный шаг для Украины

Дайнюс Жалимас: Закрепление курса на ЕС - важный шаг для Украины - Фото
Дайнюс Жалимас

Глава Конституционного суда Литвы о принятых Верховной Радой поправках в Конституцию Украины

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Еще в 1990-х годах в Конституции Литовской Республики был закреплен "принцип геополитической ориентации", рассказал в интервью корреспонденту LIGA.net глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас. Господин Жалимас считает, что такая поправка - стратегически важное дополнение к Конституции, которое гарантирует необратимость движения любой пост-советской страны к Европе, в том числе в контексте принятых обществом и государством принципов и ценностей.

"Мы в Литве рады, что в Украине оценили идею закрепить в Конституции принцип геополитической ориентации страны, и что мы своим примером способствовали внесению таких важных дополнений в Конституцию Украины. У таких поправок, как показала наша собственная история, несколько важных целей.

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Во-первых, такая декларация фиксирует неизменяемость принятого страной курса на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Наш собственный опыт показывает, насколько это важно. Мы начали процедуру внесения аналогичной декларации в Литовскую Конституцию в 1992 году. С тех пор к власти в стране приходили очень разные политические силы, в том числе такие, которые во время предвыборной кампании прямо транслировали анти-европейские настроения или выступали против интеграции в НАТО. Однако уже придя к власти они были обязаны соответствовать требованиям Конституции, и поэтому курс страны изменить не смогли. 

Вторая цель не менее важна, причем не только для государства в целом, но и для каждого гражданина (и я говорю об этом здесь практически во всех выступлениях). Это же не просто декларация, это коснется каждого человека, хотя, может быть, и не сразу. Вписать к Конституцию европейскую идентичность и неизменность евроатлантического курса (причем не только в отдельные разделы, но и в преамбулу, которая относится ко всему тексту), - это означает, что теперь каждый гражданин Украины может потребовать у государства, чтобы к нему применялись те же стандарты, что приняты и в Евросоюзе. Потребовать именно на основании того, что европейская ориентация страны зафиксирована в Конституции. Это обстоятельство расширяет для граждан страны возможности для того, чтобы принципиально изменить отношения между ними и государством. Все органы власти Украины отныне по Конституции обязаны интерпретировать национальное законодательство и принимать решения в соответствии с теми принципами, которые лежат в основе именно европейской цивилизации, и граждане при необходимости могут этого потребовать.

Я считаю это очень важным достижением для Украины. Возможно, почувствуете вы это не сразу, но это придет. В Литве у нас этот процесс тоже потребовал времени, но постепенно на принцип геополитической ориентации стали ссылаться в решениях государственные службы, суды, конечно, Конституционный суд, и в итоге это оказалось очень важным фактором для вступления в Евросоюз и НАТО."

Полная версия интервью с Дайнюсом Жалимасом будет опубликована на LIGA.net.

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редактор раздела "Мнения" на ЛІГА.net
Сергей Бережной
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Теги: Конституция Украины, литва, интервью, Дайнюс Жалимас
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