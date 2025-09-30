Коротко
"Даже улитка уже доползла бы до Польши. А РФ убеждает, что она медведь", – Мэтью Уитакер
Россия играет на нервах НАТО, используя стратегию "ни война, ни мир", и это не может дальше продолжаться. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер четко передал послание Белого дома: Европе нужно ускориться в расходах на оборону и больше не сбивать дешевые российские "шахеды" ракетами за $2 млн.
Требование США относительно 5% ВВП расходов на оборону – это лишь первый шаг.
Корреспондентка LIGA.net собрала ключевые тезисы американского чиновника на мероприятии Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе – коротко.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)