Росія грає на нервах НАТО, використовуючи стратегію "ні війна, ні мир", і це не може далі тривати. Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер чітко передав послання Білого дому: Європі потрібно прискоритися у витратах на оборону та більше не збивати дешеві російські "шахеди" ракетами за $2 млн.

Вимога США щодо 5% ВВП витрат на оборону – це лише перший крок.

Кореспондентка LIGA.net зібрала ключові тези американського посадовця на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі – коротко.