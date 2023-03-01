Андрей живет в одном из городов Луганской области, который весной 2022 года находится под оккупацией российской армии. Украинская связь уже давно не работает, поэтому мы общаемся через специальную программу, позволяющую дозваниваться оператору окупантов.

"Я очень жду Украину, но нас здесь пугают, что всех оставшихся объявят коллаборантами", – рассказывает Андрей LIGA.net. До войны он только закончил ремонт в квартире, поэтому не захотел выезжать из города, потому что россияне регулярно взламывают покинутые квартиры.

Казалось бы, если Андрей не сотрудничал с оккупантами и не поддерживал их словами или действиями – ему ничего не угрожает. Но с юридической точки зрения все не столь однозначно.

Именно поэтому в Раде появился законопроект №8301 и два альтернативных, которые должны решить проблему с применением на практике статьи Уголовного кодекса о коллаборационной деятельности.

Почему действующая редакция может навредить реинтеграции освобожденных от России территорий и какие существуют пути решения: разбор LIGA.net.

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"СТАТЬЯ РАССЧИТАНА НА МЕСЯЦ-ДВА ОККУПАЦИИ"

"Действующая статья Уголовного кодекса о коллаборационной деятельности охватывает почти все стороны жизни в оккупации", – объясняет LIGA.net Елена Лунева, адвокационный директор Центра прав человека Zmina.

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По ее словам, статья 111-1 Уголовного кодекса Украины была введена в марте 2022 года и носила превентивный характер.

"Статья могла работать как превенция на месяц-два. Но если семья остается в оккупации, возникает вопрос, как ей жить, – говорит Лунева. – С одной стороны, мы говорим, что скоро вернем эти территории, но оккупация длится 8-10 месяцев. Там кто-то должен оказывать врачебную помощь".

Аналогичный вопрос и по учителям. "Учительница работает в школе, которая перешла на российскую программу. Где предел ответственности учительницы? – объясняет LIGA.net Ярослав Юрчишин, нардеп от Голоса. – Если она продолжает поддерживать связь с Украиной и пытается выполнять обязанности, не прославляя "русский мир", то коллаборантка ли она? Скорее всего, нет. Но по действующему закону это вопрос".

Лунева напоминает, что некоторые украинские территории находятся под оккупацией с 2014 года и на их жителей тоже распространяется эта статья.

"Для многих это не вопрос выбора стороны, это вопрос выживания", – добавляет Лунева.

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"ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЧИТАЮТ ЗАКОН МАКСИМАЛЬНО ШИРОКО"

В начале большой войны власти нужно было предупредить саму возможность коллаборационизма на оккупированных территориях. Собирать рабочие группы и нарабатывать идеально выписанный законопроект времени не было, поэтому в начале марта парламент принял документ №5144, внесенный еще в 2021 году. Он предусматривает уголовную ответственность за коллаборационизм.

"На тот момент из всех вариантов этот было максимально идеальным", – признается LIGA.net Александр Бакумов, представитель правоохранительного комитета Верховной Рады (фракция Слуга народа).

Но следственная и судебная практика выявила проблемы с применением новой статьи. Например, часть первая – публичное отрицание агрессии России или публичные призывы к поддержке оккупационных властей – наказываются лишением права занимать определенные должности до 15 лет.

Но на практике большинство лиц, привлекаемых к ответственности по этой части, никогда и не занимали должности, объясняет Бакумов.

Также очень сложно разграничить правонарушения, предусмотренные статьями Уголовного кодекса 111 (государственная измена), 111-1 (коллаборационная деятельность), 111-2 (помощь государству-агрессору) и 436-2 (оправдание агрессии РФ). Поэтому аналогичные деяния квалифицируются по разным статьям даже в рамках производств, которые рассматривает одна областная прокуратура, говорится в исследовании центра Zmina.

"Правоохранители читают закон максимально широко. Это им облегчает работу, – считает Юрчишин. – Нет смысла бегать и доказывать, получал ли фермер на оккупированной территории разрешения на поставку военным частям продовольствия. Есть факт уплаты налогов, и этого достаточно".

"Любая дискреция – это потенциал для произвола и коррупции правоохранителей. Это приводит к непредсказуемости применения статьи", – говорит Лунева.

Кроме того, под действие статьи 111-1 может формально подпадать вполне правомерная деятельность: в частности, гуманитарная помощь на оккупированной территории, предоставление медицинских услуг, деятельность в области трубопроводного транспорта, связи, работа продуктовых магазинов и т.п.

"Есть приговоры в отношении врачей, и в тексте судья даже не уточняет, лечили ли они российских оккупантов, или нет, – рассказывает LIGA.net Николай Сиома, директор Украинского фонда правовой помощи. – Должна быть дифференциация. А статья очень суровая и не содержит никаких исключений".

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УТОЧНИТЬ ИЛИ ПЕРЕПИСАТЬ СТАТЬЮ

В целях решения проблемы в конце 2022 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №8301 об усовершенствовании ответственности, наработанный на базе профильного комитета.

В частности, за публичные призывы к поддержке оккупационных властей предлагается кроме запрета права занимать должности предусмотреть возможность штрафа до 34 000 грн или общественных работ до 200 часов.

Нардепы-авторы законопроекта предлагают уточнить, что передача материальных ресурсов оккупантам и хозяйственная деятельность во взаимодействии с оккупантами (часть четвертая) должны признаваться уголовно наказуемыми действиями – за исключением случаев, определенных законом.

По словам автора законопроекта нардепа Бакумова, Министерство аграрной политики задает много вопросов по аграриям, которые хотят понять границы хозяйственной деятельности с оккупантами.

"Например, оккупанты запрещают косить зерно без разрешения псевдоруководителя. То есть невозможно даже вывезти зерно на подконтрольную территорию, – объясняет Бакумов. – Если эти предприниматели платят налоги в украинские местные бюджеты и вывозят зерно на подконтрольную территорию (а такие случаи есть) – за что их наказывать?"

Разрешенные случаи хозяйственной деятельности Бакумов предлагает прописать в законе о правовом режиме на временно оккупированной территории. Но это понятно только со слов Бакумова. Его законопроект просто предлагает ссылаться на неопределенный закон.

Действующее регулятивное законодательство не предусматривает перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности, которые могут производиться на временно оккупированных территориях. В таких условиях предлагаемая Бакумовым норма будет только способствовать правовой неопределенности, говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

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Кроме того, законопроект не решает другой проблемы, говорит Сиома.

"Есть случаи, когда человек передал бутылку воды и сигареты российским военным, чтобы пройти блокпост, и попал под статью", – утверждает Сиома.

Как вариант, он предлагает уточнить в примечании к статье, какое количество материальных ресурсов может считаться помощью оккупантам.

По мнению Луневой, законопроект Бакумова уточняет статью, но не изменяет ее логики. Поэтому правозащитники попросили группу нардепов во главе с Юрчишиным подать альтернативный законопроект.

В частности, предлагается определить субъектом уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой (публичные призывы) исключительно должностное лицо, а не гражданина Украины – как сейчас.

"Надо уточнить статью, чтобы не было позорных дел, как против многократно судимого пьяницы, который поставил два лайка под видео российских пабликов о Северодонецке и получил еще один приговор и запрет занимать должности", – объясняет Лунева.

Также авторы предлагают установить исчерпывающий перечень видов деятельности, подпадающих под определение коллаборационизма.

"Когда мы вводили это понятие, была активная фаза войны, и различить, является ли коллаборационизмом уплата налогов на оккупированных территориях – возможности не было", – говорит Юрчишин.

Нардеп не против, чтобы Рада приняла основной законопроект Бакумова, но с возможностью учесть до второго чтения его предложения.

Предложение Бакумова не нашло единодушной поддержки среди правоохранителей. Государственное бюро расследований сообщило LIGA.net, что поддерживает основной документ, поскольку это позволит более эффективно квалифицировать действия за коллаборационизм. Министерство внутренних дел считает, что основной и альтернативные проекты следует доработать. СБУ и офис генпрокурора на запросы LIGA.net не ответили.

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"НУЖЕН ЗАКОН О КОЛАБОРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Эти законопроекты – далеко не первая попытка нормировать вопросы коллаборационной деятельности. Но предыдущие варианты отложили для выработки единого согласованного.

"Это неотложный вопрос. Международные партнеры очень часто спрашивают, насколько у нас сбалансирован вопрос борьбы с коллаборационизмом", – говорит Юрчишин.

По его мнению, Украине важно показать своим людям на оккупированных территориях, что в момент деоккупации у них не возникает риска быть обвиненными, если они не сотрудничали с оккупационным режимом.

Пути решения проблемы звучат кардинально противоположно. Лунева вообще считает, что коллаборационная деятельность должна быть составляющей государственной измены, а не отдельной статьей УКУ.

"Общество думает о Сальдо Балицком , а не о пьянице из Северодонецка. Но они подпадают под государственную измену, а не коллаборационизм, – объясняет юрист. – Все, кто реально сотрудничал с оккупантом и помог ему закрепиться на оккупированных территориях, получают госизмену".

Лунева считает, что проблему можно частично решить и без изменений законодательства, если прокуратура даст разъяснение и приоритезирует, на каких преступлениях коллаборационной деятельности следует сосредоточиться.

"В Украине зарегистрировано более 65 000 производств по военным преступлениям. У нас нет ресурса расследовать их. Неужели у нас есть ресурс расследовать какую-то доярку или пьяницу, которая лайкнула видео?" – объясняет она.

По словам юристки, принятие какого-либо из новых законопроектов концептуально проблему не решит. Но на данном этапе есть задача немного поправить практику и внести четкие разграничения составов преступления.

Адвокат и глава отделения ААУ в Одесской области Виктор Сизоненко не видит проблем с разграничением. "Если юрист нормально учился в ВУЗе – проблем с разграничением быть не должно, – объясняет он в комментарии LIGA.net. – Проблемы больше в головах тех, кто занимается правоприменением, чем в законодательстве".

По его мнению, решить большинство проблем должно принятие закона о коллаборационной деятельности: "Когда будет профильный закон – статья УКУ будет состоять из четких частей со ссылкой на профильный".

Кардинально менять статью сейчас не ко времени, считает Бакумов.

"Полностью переписывать норму в условиях войны – это значит автоматически потерять существующие производства. Народ это не поддержит, – говорит нардеп. – Пока война не закончена, мы можем лишь максимально адаптировать существующие нормы статьи".

Бакумов надеется, что Рада найдет золотую середину, которая позволит принять документ в первом чтении и доработать ко второму.

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