День выборов. Как проголосовать осознанно?

21 июля Украина выбирает парламент. Редакция LIGA.net постаралась изучить каждую партию и создала несколько полезных инструментов для избирателя. Все что вам надо знать для осознанного выбора - по ссылкам ниже. В день голосования вы получите два бланка - с партиями (общенациональный список) и мажоритарщиками (депутат от вашего округа).

LIGA.NET СОВЕТУЕТ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ДВА СЕРВИСА

ВЫБРАТЬ ПАРТИЮ: "Кого партии ведут по спискам"

ВЫБРАТЬ МАЖОРИТАРЩИКА: "Как найти моего мажоритарщика"

Также советуем обратить внимание на нашу аналитику списков и мажоритарки (кто в них идет, кого эти люди представляют, сколько людей олигархов в том или ином списке). Мы проанилизировали те партии, которые по опросам социологов имеют высокий шанс пройти в Раду:

Слуга народа:

- Слуги народа. Кого Зеленский ведет в Раду (список)

- Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке (мажоритарка)

Евросолидарность:

- "Я вас услышал". Кого Порошенко ведет в Раду (список, мажоритарка)

Голос:

- Кого Вакарчук ведет в Раду (список, мажоритарка)

- Сколько денег у Святослава Вакарчука и как устроен его бизнес (о Вакарчуке)

Оппоплатформа / Оппоблок:

- Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду (список, мажоритарка)



Батькивщина:

- Привет из прошлого. Кого Юлия Тимошенко ведет в Раду (список, мажоритарка)

Чтобы лучше понимать, как выглядит борьба политиков в мажоритарных округах, можно изучить нашу подборку "Грязь, смех и слезы. ТОП-10 зашкваров в мажоритарных округах". Также советуем обратить внимание на нашу аналитику влияния олигархов на этих выборах. Мы успели проанализировать троих:



Ринат Ахметов

- Ахметов и пустота. Олигарха в новой Раде будет как никогда мало

Игорь Коломойский

- Месть Коломойского. Как олигарх будет контролировать Раду

Петр Порошенко

- Порошенко в следующей Раде. Большой бизнесмен и маленький политик

СОЦИОЛОГИЯ. Последние социологические опросы можно увидеть здесь (Центр Разумкова) и здесь (группа Рейтинг). Наша редакция ориентируется на службы с репутацией, которые как минимум на последних президентских выборах в своих прогнозах были близки к итоговым результатам.

По данным Разумкова (опрос 12-17 июля), в парламент проходят: Слуга народа (44,4%), Оппоплатформа (13,3%), Батькивщина (8,5%), Евросолидарность (7,5%), Голос (6,8%).

По данным Рейтинга (опрос 13-17 июля), в парламент проходят: Слуга народа (49,5%), Оппоплатформа (10,5%), Евросолидарность (7,7%), Батькивщина (6,9%), Голос (6,6%).