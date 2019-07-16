Кто баллотируется по моему округу? Поиск по кандидатам от LIGA.net
LIGA.net создала поиск по мажоритарным округам, который поможет узнать всех кандидатов.
Надельнюк Александр
16.07.2019
3083 человек изъявили желание попасть в парламент по округам. LIGA.net решила показать их всех. За несколько минут вы можете ознакомиться со всеми кандидатами по вашему округу, просто введя город, район или адрес регистрации (последнее касается больших городов, где есть есть несколько округов). При нажатии на округ, вы сразу увидите кандидатов от партий, которые проходят в парламент по партийным спискам согласно последним рейтингам.
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