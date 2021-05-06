"Дима, мы успеем", кто и как становится кандидатами наук. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Не только Илья Кива. Два десятка нардепов получили степень, работая в парламенте. Кто они?

О диссертации Кивы пошумели и забыли, а проблема никуда не делась. И проблема не сам Кива (он просто очень смачный символ). Минимум даа десятка нардепов успешно защитились, работая в парламенте. Честно это сделать почти нереально. Кто и как становится в Украине кандидатами наук в нашем исследовании. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Дима, мы успеем". Как родители борются за самое дорогое в мире лекарство для своих детей

Дима, мы успеем. Так называется флэшмоб по сбору средств малышу с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Ребенку нужен один укол, который способен его вылечить. Стоит лекарство больше $2,3 млн. Вовремя собрать деньги очень важно. Но еще важнее понять, в чем суть проблемы, каков ее масштаб и имеет ли она решение.

В Украине примерно 260 детей с таким же диагнозом. Есть даже тезка Димы – того же возраста, с теми же симптомами. Решение тоже есть: бюджет и/или страховая медицина многомиллионной страны позволяют закупить сотню уколов за миллион. Для этого нужна воля чиновников МОЗ – нужно зарегистрировать лекарство и принять несколько подзаконных актов. Два года назад, когда лекарство появилось на рынке, все эти процедуры прошла Польша.

В Польше каждая семья, где есть официально трудоустроенный взрослый, имеет право получить препарат бесплатно. В итоге из Украины в Польшу выехало 50 семей. Айтишники устраиваются грузчиками. Время не ждет – у родителей есть, как правило, четыре месяца...

Какого хрена эта модель не работает в Украине? Особых противников тут нет. Просто не успели... Думают... Что-то разрабатывают. Дело-то серьезное, государственное. А время не ждет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. В КМДА знищили дані тих, хто реєструвався на залишки вакцин. Що це означає

Від ранку 5 травня українцям, які хотіли щепитися залишковими дозами вакцини від ковіду, почали приходити "листи щастя". Через зміни до наказу МОЗу черга, по якій вони записувалися через гугл-форму, уже недійсна. Тепер вони мають чекати "в основній". І це могло б означати, що після повного хаосу зі щепленнями нарешті ситуацію збалансували. Якби не велике але.

Щепити навіть залишками вакцини можуть тепер тільки пріоритетні групи. І якщо пункт вакцинації попрацював не надто сумлінно, або не знайшов охочих вакцинуватися з пріоритетних груп, щоб використати всі дози вакцини, залишки просто... виливатимуть. Знову. Деталі змін до наказу – за лінком. Більше за лінком.

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