Всего 10 лет назад разработками и производством беспилотников в Украине занимались около 30 предприятий, а в общей сложности для армии закупалась продукция пяти-семи компаний. Теперь их количество возросло до 200. Украинские БАК поражают критические объекты аж на Кольском полуострове, морские дроны уничтожают корабли Черноморского флота РФ на расстояниях до 950 км. На очереди – развитие ракетной программы и создание собственной ракеты дальностью поражения около 700 км.

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Украина с начала войны с Россией прошла огромный путь к усовершенствованию технологий на поле боя – в небе, на земле и на море. Но достаточно ли этого? И как "дыры в бюджете" и хаотичность разработок тормозят технологическое развитие?

На эти вопросы в программной статье специально для LIGA.net отвечают первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Критическая зависимость от помощи Запада

Широкомасштабная война впервые в новейшей истории Украины во главу угла в условном равнобедренном треугольнике поставила именно оборонный потенциал государства. В то время как два других угла – оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и военно-техническое сотрудничество (ВТС) – это плечи, на которые опирается развитие армии.

Качество работы ОПК – именно тот уровень развития технологий, который может позволить противостоять более многочисленному и вооруженному противнику.

Даже не с началом широкомасштабной войны, а с середины 2022 года (условным стартом можно считать создание Минцифры "Армии дронов" и провозглашение в государстве обновленной "ракетной программы") начался этап внутренних "сверхусилий" для наращивания боевых способностей Сил обороны (СОУ) путем увеличения разработок и производства отечественного вооружения и военной техники.