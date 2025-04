Президент Дональд Трамп набросился на Киев за нежелание принять условия мирного плана, предусматривающие признание аннексии Крыма и отмену санкций против России.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В этой истории Трамп выступает уже не как посредник, а как доверенное лицо диктатора Владимира Путина, пишут западные медиа. Вероятно, эти идеи ему подбросил спецпосланник Стив Уиткофф, который на прошлой неделе получил их от Путина в Москве.

Аналитики The Atlantic, The Telegraph, Financial Times, France24 проанализировали возможные последствия для Украины и международного порядка, если Вашингтону удастся продавить эти инициативы. LIGA.net пересказывает – четыре вывода из публикаций.