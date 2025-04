Президент Дональд Трамп накинувся на Київ за небажання прийняти умови мирного плану, які передбачають визнання анексії Криму та скасування санкцій проти Росії.

У цій історії Трамп виступає вже не як посередник, а як довірена особа диктатора Володимира Путіна, пишуть західні медіа. Ймовірно, ці ідеї йому підкинув спецпосланник Стів Віткофф, який минулого тижня отримав їх від Путіна у Москві.

Аналітики The Atlantic, The Telegraph, Financial Times, France24 проаналізували можливі наслідки для України та міжнародного порядку, якщо Вашингтону вдасться протиснути ці ініціативи. LIGA.net переповідає – чотири висновки з публікацій.