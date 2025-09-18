Ещё в начале лета российские дроны пролетали над Новгород-Северским — одним из самых северных городов Черниговской области — преимущественно транзитом. Теперь же, как лично убедилась LIGA.net разведывательные беспилотники ежедневно кружат в небе над этим районом. Несколько раз "Шахеды" наносили удары и по гражданской инфраструктуре города.

С августа количество российских дронов в небе над Черниговщиной увеличилось многократно. Чаще всего от дроновых атак и обстрелов страдают Новгород-Северская и Семеновская громады, отдельные населенные пункты Корюковского и Черниговского районов, – сообщает LIGA.net глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Все чаще российские войска атакуют мобильные вышки связи с воздуха.

О чем свидетельствует такая активность российских беспилотников и готовится ли российская армия во второй раз открыть Черниговский фронт – объясняем кортко.