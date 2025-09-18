Ще на початку літа російські дрони пролітали над Новгород-Сіверським, – одним із найпівнічніших міст Чернігівської області, – переважно транзитом. Тепер же, як особисто переконалась LIGA.net, розвідувальні БпЛА кружляють у небі над цим районом щодня. Кілька разів "шахеди" атакували й цивільну інфраструктуру міста.

Від серпня кількість російських дронів у небі над Чернігівщиною зросла в рази. Найчастіше від дронових атак та обстрілів потерпають Новгород-Сіверська та Семенівська громади, окремі населені пункти Корюківського і Чернігівського районів, каже LIGA.net голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Дедалі частіше росіяни атакують з повітря й вежі мобільного зв'язку.

Про що свідчить така активність російських безпілотників та чи готується російська армія вдруге відкрити Чернігівський фронт – пояснюємо коротко.