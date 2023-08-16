Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Премьеры в Израиле меняются, но на контактах это никак не отражается. Такую оценку отношениям с Израилем дал президент Владимир Зеленский около месяца назад.

В последние дни в медийном пространстве обострились две темы: участие Иерусалима в оборонном формате "Рамштайн" и безвиз для израильских паломников-хасидов. Но они – далеко не единственные.

"Я был уверен, что Израиль изменит свою позицию после того, как стало известно о более активном сотрудничестве России с Ираном, – говорит LIGA.net посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. – Премьер Нетаньяху также обещал пересмотреть свою политику по продаже оружия. Но этого не происходит… Еще меня сильно огорчают депортации украинцев".

Что происходит между Украиной и Израилем с начала войны и есть ли пути для решения проблем – разбиралась LIGA.net.

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РАМШТАЙН И ОРУЖИЕ

По данным источника Kyiv Post в Совете нацбезопасности и обороны, Украина якобы хочет исключить Израиль из группы "Рамштайн". У Киева есть опасения, что Израиль на самом деле собирает информацию для собственного использования, пишет издание. А также – что эти данные могут попадать к россиянам.

Посол Корнийчук говорит, что не владеет всей полнотой информации о Рамштайне, потому что это – парафия военных. Но уверяет LIGA.net: возможность исключения Израиля не обсуждалась на недавнем собрании украинских дипломатов в Ужгороде. Собеседник LIGA.net в руководстве Минобороны также говорит, что не владеет информацией о намерении исключить Израиль из Рамштайна. В посольстве Израиля на просьбу прокомментировать это не ответили.

Утечка возможности такого сценария может быть проявлением давления или предупреждением, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Или даже проявлением раздражения из-за практически безрезультатной роли Израиля в Рамштайне.

"Такие публикации могут быть рычагом давления, – соглашается главред израильского портала Детали Эмиль Шлеймович. – Но мне кажется, что это скорее проявление раздражения Зеленского и его окружения".

В Рамштайне Израиль находится, в том числе, из-за наличия израильских технологий в оружии разных государств, напоминает Шлеймович LIGA.net. Настоящей целью Иерусалима может быть попытка проконтролировать, чтобы его оружие не оказалось в Украине, не исключает Семиволос.

Израиль оказывает медицинскую, гумпомощь и обещал радары для предупреждений о ракетных атаках. Были сообщения и о сотрудничестве разведок.

"Но ни мне, ни руководству нашего государства не известно о каких-либо поставках Израилем вооружения или боеприпасов для нужд украинской армии", – говорит Корнийчук.

Украина просила у Израиля более продвинутые системы ПВО. В ответ слышала разные отговорки: от опасений, что технологии якобы могут попасть в руки израильских врагов, и до аргументов, что системы нужны самому Израилю, который окружен врагами и не является членом НАТО.

Но на самом деле Израиль продает оружие другим странам. Например, зенитно-ракетный комплекс "Праща Давида" – Финляндии.

"Израиль продает оружие и Германии, Марокко и другим странам. Спрос на израильскую продукцию за время войны возрос, – говорит посол. – Почему они боятся передавать оружие нам? Единственным легитимным аргументом, на мой взгляд, является чувствительное отношение Израиля к собственной безопасности. А у них на границах сидит Россия".

Россия может не только использовать свои силы, чтобы мешать операциям Израиля в Сирии, говорит Шлеймович. Она может еще и накачивать оружием антиизраильские группировки в Ливане, Палестинской автономии и т.д.

Иерусалим учитывает такую методику Москвы, признает израильский журналист Шлеймович. Но это не повод кланяться Кремлю.

"Россия в Сирии зависит от Израиля не меньше, чем Израиль от России, – добавляет Шлеймович. – Поэтому все аргументы Нетаньяху, оправдывающие то, что Израиль ничего не делает для Украины, являются ничем большим, чем поиском поводов. Было бы политическое желание – он бы это сделал".

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БЕЗВИЗ И БЕЗОПАСНОСТЬ ХАСИДОВ

Украина продолжает искать аргументы, чтобы все же убедить Израиль предоставить ПВО. Осень дает новый козырь – десятки тысяч евреев должны традиционно приехать в Умань на празднование Рош Га-Шана.

Месседж украинской дипломатии – помогите защитить хотя бы их.

"Мы озвучивали такую позицию: Израиль неоднократно отказывал в продаже ПВО для защиты украинских гражданских – но, возможно, он захочет защищать своих паломников, – рассказывает посол Корнийчук. – Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили".

Несмотря на оговорку украинских властей об опасности, в прошлом году в Умань приехали около 23 000 хасидов. В этом году ожидается еще больше.

На встрече послов в Ужгороде обсуждалась возможная приостановка туристического безвиза с Израилем, говорит Корнийчук – чтобы взять ситуацию под контроль. Аргументов в пользу такого решения несколько.

Безопасность. В прошлом году россияне обстреливали Умань накануне и после празднования Рош Га-Шана. Провокации возможны и в этом году.

"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы, – объясняет дипломат. – Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить".

Распыление сил. Для обеспечения порядка при паломничестве придется отвлекать значительные силы полиции, пограничников, спасателей, говорит посол. К тому же Израиль прекратил во время войны с Россией отсылать на помощь свою полицию.

Запреты. В условиях военного положения в Украине запрещены массовые собрания.

Решение о приостановлении безвиза должен принимать даже не МИД, добавляет Корнийчук. А высшее политическое руководство – на уровне правительства.

Израильские дипломаты в разговоре с LIGA.net называют тему безвиза "очередной, заведомо провальной попыткой оказать давление на Израиль перед паломничеством в Умань". Они уверены, что Украина не отменит безвизовый режим: "Нужно решать существующие проблемы, а не создавать новые".

Вопрос хасидов действительно может создавать внутриполитическое давление в Израиле, говорит Шлеймович. Паломничество в Умань важно для электората ортодоксальных партий в правящей коалиции Израиля – но не настолько, чтобы склонить чашу весов в пользу предоставления ПВО.

"Угроза отмены безвиза более действенна… Это правильный шаг, хотя и достаточно жесткий, – уверен журналист. – Мне как израильтянину он не нравится. Но откровенно – Израиль этого заслужил".

ДЕПОРТАЦИИ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Важным аргументом в вопросе безвиза является взаимность, говорит Корнийчук. Израиль просит о зеленых коридорах для хасидов, но стал в разы чаще депортировать прибывающих в страну украинцев.

В начале большой войны Израиль фактически вводил электронные визы для украинских беженцев – их отменили через суд, рассказывает дипломат. Теперь людей заворачивают на границе по формальным признакам: даже в случаях, если они имеют обратный билет, зарезервированный отель и т.д. И речь идет преимущественно о женщинах и детях.

"Порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный. У людей забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов, – рассказывает посол Корнийчук. – Более 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Люди спят на полу, это женщины и дети… Меня это огорчает, ситуация вопиющая".

У LIGA.net была возможность ознакомиться с жалобами, которые украинцы предоставляли дипломатам. В них речь идет о грубости и угрозах офицеров, задержании в аэропорту с детьми до нескольких суток, ночлеге на стульях, о том, как отбирали документы и телефоны, читали переписки и прочее.

Объяснения, почему так происходит, украинские дипломаты не получают, говорит Корнийчук. Израильские коллеги утверждают, что это вопрос исключительно Службы миграции, которая подчиняется МВД.

"А МВД возглавляет политик из религиозно-националистической партии, – говорит посол. – Украинцы – это так называемая группа риска".

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, украинские граждане и местные правозащитники при поддержке посольства подают иски. Одна из побед – решение Тель-Авивского суда от 11 июля. Суд создал прецедент, который запрещаюет служащим МВД изымать и просматривать мобильные телефоны у въезжающих в Израиль людей.

"Обращение в суд – это в принципе ноу-хау в дипломатической практике", – говорит Корнийчук.

Также недавно был скандал из-за отмены медицинского страхования для беженцев из Украины, которая произошла в результате несогласованных действий израильских министерств.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после переговоров с израильским коллегой Эли Коэном заверил, что проблему решат в ближайшее время. По прогнозу Корнийчука, страхование возобновят в течение этой недели.

"Израильская бюрократия – это сложнее, чем у Гете в "Фаусте", – добавляет Семиволос. – Украинское общество было слишком увлечено Израилем как образцом. На самом деле нам подавали миф об Израиле".

В ОДИН РЯД С ОРБАНОМ?

Чувствительным вопросом остается и визит премьера Нетаньяху в Киев. Зеленский пригласил его еще осенью 2022 года, но он так и не приехал.

Украинская дипломатия работает над этим, уверяет Корнийчук. К примеру, Нетаньяху до сих пор не получил приглашение в Белый дом – и украинское посольство опубликовало тезис, что путь в Вашингтон лежит через Киев: "Этот комментарий хорошо разошелся, его взяли и западные медиа, посмеялись. Но Нетаньяху до Киева не доехал. Мы над этим работаем".

На самом деле, главной преградой для визита Нетаньяху в Белый дом является его попытка ограничить полномочия Верховного суда, считает Шлеймович. Это рассматривается как попытка ограничить саму демократию.

"Не думаю, что его визит в Киев изменил бы отношение к нему американцев", – говорит израильский журналист.

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Нетаньяху остается одним из немногих лидеров стран, близких к Западу, которые до сих пор не посетили Украину с начала большой войны. Еще один такой лидер – премьер Венгрии Виктор Орбан.

Сравнение с Орбаном – абсолютно адекватное, считает Шлеймович, – как человека, который делает определенные шаги против демократии, и чьи коалиционные партнеры позволяют себе гомофобные высказывания.

Впрочем, даже если визит Нетаньяху в Киев состоится, то есть сомнения в его результативности, подытожил Семиволос: "Проблема – не в том, что он не может приехать. Визит ради визита никому не нужен. Но приезжать с пустыми руками – сейчас такое не принято".

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