Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує стосунки з Україною

Прем’єри в Ізраїлі змінюються, але на контактах це ніяк не відображається. Таку оцінку відносинам з Ізраїлем дав президент Володимир Зеленський близько місяця тому.

Останніми днями у медійному просторі загострилися дві теми: участі Єрусалиму в оборонному форматі "Рамштайн" та безвізу для ізраїльських паломників-хасидів. Але вони – далеко не єдині.

"Я був впевнений, що Ізраїль змінить свою позицію після того, як стало відомо про більш активну співпрацю Росії з Іраном, – каже LIGA.net посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. – Прем'єр Нетаньягу також обіцяв переглянути свою політику відносно продажу зброї. Але цього не відбувається… Ще мені дуже болить через депортації українців".

Що відбувається між Україною та Ізраїлем із початку великої війни та чи є шляхи для розв'язання проблем – розбиралася LIGA.net.

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РАМШТАЙН І ЗБРОЯ

За даними джерела Kyiv Post у Раді нацбезпеки та оборони, Україна нібито хоче виключити Ізраїль із групи "Рамштайн". У Києва є побоювання, що Ізраїль насправді збирає інформацію для власного використання, пише видання. А також – що ці дані можуть потрапляти до росіян.

Редакція LIGA.net намагалась підтвердити чи спростувати можливість виключити Ізраїль з формату Рамштайн.



Посол Корнійчук каже, що не володіє всією повнотою інформації про Рамштайн, бо це – парафія військових. Але запевняє LIGA.net: можливість виключення Ізраїлю не обговорювалася на нещодавньому зібранні українських дипломатів в Ужгороді. Співрозмовник LIGA.net у керівництві Міноборони також каже, що не володіє інформацією про намір виключити Ізраїль із Рамштайну.



У посольстві Ізраїлю на прохання прокоментувати це не відповіли.

Витік про можливість такого сценарію може бути проявом тиску або попередженням, каже LIGA.net директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Чи навіть проявом роздратування через практично безрезультатну роль Ізраїлю у Рамштайні.

"Такі публікації можуть бути важелем тиску, – погоджується головред ізраїльського порталу Деталі Еміль Шлеймович. – Але мені здається, що це скоріше прояв роздратування Зеленського та його оточення".

У Рамштайні Ізраїль перебуває, зокрема, через наявність ізраїльських технологій у зброї різних держав, нагадує Шлеймович LIGA.net. Справжньою метою Єрусалиму може бути спроба проконтролювати, щоб його зброя не опинилася в Україні, не виключає Семиволос.

Ізраїль надає медичну, гумдопомогу та обіцяв радари для попереджень про ракетні атаки. Були повідомлення і про співпрацю розвідок.

"Але ні мені, ні керівництву нашої держави не відомо про будь-які постачання Ізраїлем озброєння чи боєприпасів для потреб української армії", – каже Корнійчук.

Україна просила в Ізраїлю просунутіші системи ППО. Натомість чула різні відмовки: від побоювань, що технології нібито можуть потрапити до рук ізраїльських ворогів, і до аргументів, що системи потрібні самому Ізраїлю, який оточений ворогами і не є членом НАТО.

Але насправді Ізраїль продає зброю іншим країнам. Наприклад, зенітно-ракетний комплекс "Праща Давида" – Фінляндії.

"Ізраїль продає зброю і Німеччині, Марокко й іншим країнам. Попит на ізраїльську продукцію за час війни зріс, – каже посол. – Чому вони бояться передавати зброю нам? Єдиним легітимним аргументом, на мій погляд, є чутливе ставлення Ізраїлю до власної безпеки. А у них на кордонах сидить Росія".

Росія може не тільки використовувати свої сили, щоб заважати операціям Ізраїлю у Сирії, каже Шлеймович. Вона може ще й накачувати зброєю антиізраїльські угруповання у Лівані, Палестинській автономії тощо.

Єрусалим враховує таку методику Москви, визнає ізраїльський журналіст Шлеймович. Але це не привід кланятися Кремлю.

"Росія в Сирії залежить від Ізраїлю не менше, ніж Ізраїль від Росії, – додає Шлеймович. – Тому всі аргументи Нетаньягу, які виправдовують те, що Ізраїль нічого не робить для України, є нічим більшим, ніж пошуком приводів. Було б політичне бажання – він би це зробив".

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БЕЗВІЗ І БЕЗПЕКА ХАСИДІВ

Україна продовжує шукати аргументи, щоб все ж переконати Ізраїль надати ППО. Осінь дає новий козир – десятки тисяч євреїв мають традиційно приїхати в Умань на святкування Рош Га-Шана.

Меседж української дипломатії – допоможіть захистити хоча б їх.

"Ми озвучували таку позицію: Ізраїль неодноразово відмовляв у продажі ППО для захисту українських цивільних – але, можливо, він захоче захищати своїх паломників, – розповідає посол Корнійчук. – Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали".

Попри застереження української влади про небезпеку, минулого року до Умані приїхали близько 23 000 хасидів. Цього року очікується ще більше.

На зустрічі послів в Ужгороді обговорювалося можливе призупинення туристичного безвізу з Ізраїлем, каже Корнійчук – щоб взяти ситуацію під контроль. Аргументів на користь такого рішення є декілька.

Безпека. Минулого року росіяни обстрілювали Умань напередодні і після святкування Рош Га-Шана. Провокації можливі і цього року.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці, – пояснює дипломат. – Нам не вистачає ППО. Подивіться, що сталося вночі в Дніпрі. Ми не можемо навіть всі великі міста захистити".

Розпорошення сил. Для забезпечення порядку під час паломництва доведеться відволікати значні сили поліції, прикордонників, рятувальників, каже посол. До того ж, Ізраїль припинив під час війни з Росією відсилати на допомогу свою поліцію.

Заборони. В умовах воєнного стану в Україні заборонені масові зібрання.

Рішення про призупинення безвізу має ухвалювати навіть не МЗС, додає Корнійчук. А найвище політичне керівництво – на рівні уряду.

Ізраїльські дипломати у розмові з LIGA.net називають тему безвізу "черговою, свідомо провальною спробою чинити тиск на Ізраїль перед паломництвом в Умань". Вони впевнені, що Україна не скасує безвізового режиму: "Потрібно вирішувати чинні проблеми, а не створювати нові".

Питання хасидів справді може створювати внутрішньополітичний тиск в Ізраїлі, каже Шлеймович. Паломництво до Умані є важливим для електорату ортодоксальних партій у владній коаліції Ізраїлю – але не настільки, щоб схилити шальки терезів на користь надання ППО.

"Загроза скасування безвізу є більш дієвою… Це правильний крок, хоча і доволі жорсткий, – впевнений журналіст. – Мені як ізраїльтянину він не подобається. Але відверто – Ізраїль на це заслужив".

ДЕПОРТАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ

Важливим аргументом у питанні про безвіз є взаємність, каже Корнійчук. Ізраїль просить про зелені коридори для хасидів, але став у рази частіше депортувати українців, які прибувають до країни.

На початку великої війни Ізраїль фактично вводив електронні візи для українських біженців – їх скасували через суд, розповідає дипломат. Тепер людей завертають на кордоні за формальними ознаками: навіть у випадках, якщо вони мають зворотний квиток, зарезервований готель тощо. І йдеться переважно про жінок та дітей.

"Порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим. У людей забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин, – розповідає посол Корнійчук. – Понад 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Люди сплять на підлозі, це жінки і діти… Мені це болить, ситуація кричуща".

LIGA.net мала можливість ознайомитися із скаргами, які українці надавали дипломатам. У них йдеться про грубість та погрози офіцерів, затримання в аеропорту з дітьми до декількох діб, ночівлю на стільцях, про те, як відбирали документи і телефони, читали переписки та інше.

Пояснень, чому так відбувається, українські дипломати не отримують, каже Корнійчук. Ізраїльські колеги переконують, що це питання виключно Служби міграції, яка підпорядковується МВС.

"А МВС очолює політик з релігійно-націоналістичної партії, – каже посол. – Українці – це так звана група ризику".

Щоб хоч якось виправити ситуацію, українські громадяни та місцеві правозахисники за підтримки посольства подають позови. Одна з перемог – рішення Тель-Авівського суду від 11 липня. Суд створив прецедент, який забороняє службовцям МВС вилучати та переглядати мобільні телефони у людей, що в’їжджають до Ізраїлю.

"Звернення до суду – це в принципі ноу-хау у дипломатичній практиці", – каже Корнійчук.

Також нещодавно був скандал через скасування медичного страхування для біженців з України, яке відбулося внаслідок неузгоджених дій ізраїльських міністерств.

Глава МЗС Дмитро Кулеба після переговорів з ізраїльським колегою Елі Коеном запевнив, що проблему розв'яжуть найближчим часом. За прогнозом Корнійчука, страхування відновлять протягом цього тижня.

"Ізраїльська бюрократія – це складніше, ніж у Ґете в "Фаусті", – додає Семиволос. – Українське суспільство було занадто захоплено Ізраїлем як взірцем. Насправді нам подавали міф про Ізраїль".

В ОДИН РЯД З ОРБАНОМ?

Чутливим питанням залишається і візит прем’єра Нетаньягу до Києва. Зеленський запросив його ще восени 2022 року, але він так і не приїхав.

Українська дипломатія працює над цим, запевняє Корнійчук. Наприклад, Нетаньягу досі не отримав запрошення до Білого дому – і українське посольство опублікувало тезу, що шлях до Вашингтона лежить через Київ: "Цей коментар гарно розійшовся, його взяли і західні медіа, посміялися. Але Нетаньягу до Києва не доїхав. Ми над цим працюємо".

Насправді головною перепоною для візиту Нетаньягу до Білого дому є його спроба обмежити повноваження Верховного суду, вважає Шлеймович. Це сприймається як спроба обмежити саму демократію.

"Не думаю, що його візит до Києва змінив би ставлення до нього американців", – каже ізраїльський журналіст.

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Нетаньягу залишається одним із небагатьох лідерів країн, близьких до Заходу, які і досі не відвідали Україну з початку великої війни. Ще один такий лідер – прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Порівняння з Орбаном – абсолютно адекватне, вважає Шлеймович, – як людини, яка робить певні кроки проти демократії, та чиї коаліційні партнери дозволяють собі гомофобні вислови тощо.

Втім, навіть якщо візит Нетаньягу до Києва відбудеться, то є сумніви у його результативності, підсумовує Семиволос: "Проблема – не в тому, що він не може приїхати. Візит заради візиту нікому не потрібен. Але приїздити з порожніми руками – зараз таке не прийнято".

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