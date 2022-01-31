Министр обороны рассказал об угрозе вторжения РФ, реформах в Вооруженных силах Украины и формировании территориальной обороны

Министр обороны Алексей Резников дал интервью LB.ua: успокоил, что в ближайшее время полномасштабное вторжение РФ маловероятно, и раскритиковал позицию Германии по поставкам оружия в Украину.

Как силы территориальной обороны готовятся к отпору российской агрессии, когда Украина начнет производить Байрактары и почему Европа в будущем будет финансировать армию Украины – рассказываем за минуту.

Россия еще не готова к нападению на Украину. "Ударная группировка вооруженными силами РФ не создана... Планы разрабатываются разные... Но такой вероятности по состоянию на сегодняшний день нет".

Число российских военных на границах Украины почти неизменно с 2021 года. "Мы говорим об условных 110 000 наземной компоненты. Если добавить воздушную и морскую компоненты, будет не более 120 000-125 000 вдоль всей границы Украины. Цифры те же, что и весной 2021-го".

Новой волны мобилизации не будет. "Потребности с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет".

Никто не собирается сдавать Харьков без боя. "Никто Харьков никому не отдаст. Слова президента были несколько искажены или неверно трактованы".

Наиболее рисковыми являются восточные и южные границы Украины. "Восток однозначно наиболее рисковый. Есть вероятность атаки (России. – Ред.) с юга, с моря... Из ОРДЛО тоже существует вероятность".

В случае нападения на Украину из-за западных санкций экономика России "ляжет". "Они (уже) летят в пропасть".

"Показатели российских бумаг в очень нехорошем состоянии. И это только угроза. Представьте себе, если бы, не дай бог, началось наступление. Экономика России ляжет по всем показателям".

Уровень поддержки Украины беспрецедентный. "Правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали. Некоторые мои запросы в Вашингтон в интересах ВСУ осенью воспринимались как нереальные, а сейчас они реализуются".

Но негативом остается позиция Германии. "Я удивлен, что новое правительство не изменило своей позиции по оказанию именно военно-технической помощи Украине... К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации... Прагматизм побеждает идеалы, европейские, демократические, либеральные ценности".

Самая большая проблема – блокировка закупок через агентство NSPA. "Германия блокировала для нас снайперские комплексы Barrett американского производства. А ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего большого пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства".

"Мой прогноз – в течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию как один из главных субъектов безопасности Европы. И украинцы будут не собирать оливки там, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить".

Готов встретиться с Шойгу, но не сам. "Если НАТО или Евросоюз организует встречу или под модерацией моих коллег – министра обороны Соединенных Штатов или Великобритании... Я готов встречаться. Но именно лицом к лицу разговаривать с представителями РФ нет никакого смысла".

Главная статья расходов на ВСУ – их содержание. "Мы самая большая армия в Европе – 261 000. Наибольшие расходы идут на содержание: питание, одежду, денежное довольствие, расходы".

Нужна "натовская" система оборонных закупок. "Я хочу создать в рамках реформы Минобороны два аналогичных натовскому NSPA агентства. Одно будет заниматься закупкой вооружения, военной техники, второе – шлемами, бронежилетами, питанием, топливом, одеждой".

"Мы сделаем аналог Прозорро военного характера... Снижение секретности в закупках – меньше коррупции".

Приоритеты перевооружения ВСУ: средства наблюдения, автоматическая система управления и беспилотники. "Мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники".

Завод по производству Байрактаров построят в течение года. "Оборудование уже есть, его привезут. Нужна просто правильная площадка, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом есть аэродром".

Система ТрО будет развита через три года. "Тероборона будет развиваться года три. Нужно будет вносить изменения в законодательство... Во всех пограничных областях у нас есть 70% штатного укомплектования в пределах мирного времени. Они начали работать: заключают контракты, берут в аренду помещения, готовят комнаты для оружия".

Формируют ТрО исключительно военные структуры. "Представители местных госадминистраций и местных органов власти помогают путем предоставления помещений, ремонта, транспорта и иного рода поддержки. У них нет юридического права заявлять, что формируют ТрО".

"Ни Крищенко, ни какой-либо городской голова не имеют права создавать отряды, если они что-то создают – это незаконные формирования, не имеющие никакого отношения к силам ТрО".

Развитие ТрО может привести к изменениям в законодательстве. "У меня есть надежда, что развитие этого закона(о нацсопротивлении. – Ред.) приведет и к дальнейшей модернизации, и мы придем к легализации оружия как такового".

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