Коротко | "Экономика России ляжет. Они летят в пропасть". Интервью Алексея Резникова – за минуту
Министр обороны рассказал об угрозе вторжения РФ, реформах в Вооруженных силах Украины и формировании территориальной обороны
Министр обороны Алексей Резников дал интервью LB.ua: успокоил, что в ближайшее время полномасштабное вторжение РФ маловероятно, и раскритиковал позицию Германии по поставкам оружия в Украину.
Как силы территориальной обороны готовятся к отпору российской агрессии, когда Украина начнет производить Байрактары и почему Европа в будущем будет финансировать армию Украины – рассказываем за минуту.
Россия еще не готова к нападению на Украину. "Ударная группировка вооруженными силами РФ не создана... Планы разрабатываются разные... Но такой вероятности по состоянию на сегодняшний день нет".
Число российских военных на границах Украины почти неизменно с 2021 года. "Мы говорим об условных 110 000 наземной компоненты. Если добавить воздушную и морскую компоненты, будет не более 120 000-125 000 вдоль всей границы Украины. Цифры те же, что и весной 2021-го".
Новой волны мобилизации не будет. "Потребности с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет".
Никто не собирается сдавать Харьков без боя. "Никто Харьков никому не отдаст. Слова президента были несколько искажены или неверно трактованы".
Наиболее рисковыми являются восточные и южные границы Украины. "Восток однозначно наиболее рисковый. Есть вероятность атаки (России. – Ред.) с юга, с моря... Из ОРДЛО тоже существует вероятность".
В случае нападения на Украину из-за западных санкций экономика России "ляжет". "Они (уже) летят в пропасть".
Уровень поддержки Украины беспрецедентный. "Правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали. Некоторые мои запросы в Вашингтон в интересах ВСУ осенью воспринимались как нереальные, а сейчас они реализуются".
Но негативом остается позиция Германии. "Я удивлен, что новое правительство не изменило своей позиции по оказанию именно военно-технической помощи Украине... К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации... Прагматизм побеждает идеалы, европейские, демократические, либеральные ценности".
Самая большая проблема – блокировка закупок через агентство NSPA. "Германия блокировала для нас снайперские комплексы Barrett американского производства. А ее выход из процедуры молчаливого согласия привел к блокированию всего большого пакета наших потребностей, включая антидроновые ружья литовского производства".
Готов встретиться с Шойгу, но не сам. "Если НАТО или Евросоюз организует встречу или под модерацией моих коллег – министра обороны Соединенных Штатов или Великобритании... Я готов встречаться. Но именно лицом к лицу разговаривать с представителями РФ нет никакого смысла".
Главная статья расходов на ВСУ – их содержание. "Мы самая большая армия в Европе – 261 000. Наибольшие расходы идут на содержание: питание, одежду, денежное довольствие, расходы".
Нужна "натовская" система оборонных закупок. "Я хочу создать в рамках реформы Минобороны два аналогичных натовскому NSPA агентства. Одно будет заниматься закупкой вооружения, военной техники, второе – шлемами, бронежилетами, питанием, топливом, одеждой".
Приоритеты перевооружения ВСУ: средства наблюдения, автоматическая система управления и беспилотники. "Мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники".
Завод по производству Байрактаров построят в течение года. "Оборудование уже есть, его привезут. Нужна просто правильная площадка, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом есть аэродром".
Система ТрО будет развита через три года. "Тероборона будет развиваться года три. Нужно будет вносить изменения в законодательство... Во всех пограничных областях у нас есть 70% штатного укомплектования в пределах мирного времени. Они начали работать: заключают контракты, берут в аренду помещения, готовят комнаты для оружия".
Формируют ТрО исключительно военные структуры. "Представители местных госадминистраций и местных органов власти помогают путем предоставления помещений, ремонта, транспорта и иного рода поддержки. У них нет юридического права заявлять, что формируют ТрО".
Развитие ТрО может привести к изменениям в законодательстве. "У меня есть надежда, что развитие этого закона(о нацсопротивлении. – Ред.) приведет и к дальнейшей модернизации, и мы придем к легализации оружия как такового".
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