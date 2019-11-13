Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.11.2019, 19:45

"Если человек говорит по-русски - разве у него нет души?". Интервью Баканова - за минуту

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первое интервью главы СБУ - все самое интересное максимально коротко

Папки на "слуг народа", скандал с Бухаревым и Богданом, как именно попал в СБУ, что подарил Григорию Суркису на день рождения, что будет с СБУ после реформы и попадут ли в рай русскоязычные - об этом глава СБУ Иван Баканов поговорил с ГлавкомомLIGA.net выделила самое интересное.

О бывшем главе СБУ. "Василий Сергеевич (Грицак) принял меня в Службе безопасности, представил коллективу, попросил всех помогать. Отметил, что это обычное дело, когда меняется руководство при смене политического руководства и Служба должна поддержать и нового президента, и нового руководителя СБУ... Прямого влияния бывшего руководства на СБУ нет. Но будем реалистами: они пять лет формировали кадровую политику. Конечно, у них здесь есть сторонники, они могут получать какую-то информацию, но не быстрее СБУ и президента".

Говорит - был и саботаж. "Система не приняла меня дружески. Было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я... Приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже".

С экс-главой СБУ Хорошковским не знаком. "Советами Валерия Ивановича Хорошковского я не пользуюсь, с ним не общаюсь, даже не знаком".

Как попал в СБУ. "Никто не мог представить, что я окажусь в Службе безопасности... Уже после второго тура. Это происходило в кабинете на Банковой: "Пойдешь?" - "Пойду!". Ну, и все... (воспринял это) спокойно. Это важная должность, важный участок работы. Поэтому я принял это предложение... Выбор (между разными кандидатами у президента) был. (Но между кем) - я оставлю это истории".

Все зубы Богдана на месте, а отношения с ним – рабочие. "Конечно, у нас (с главой Офиса президента Андреем Богданом, – ред.) не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб... У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине".

Читайте также
Фирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ 20.10.2019Зеленскому принесли документ с проектом "новой СБУ" 15.10.2019Баканов показал Большой семерке, ЕС и НАТО, что сделают с СБУ 10.10.2019

Богдан кандидатов в замы не навязывал - главного следователя выбрал Зеленский. "Нескоромный появился в кандидатах на должность раньше, чем его посоветовал Богдан. Селекционная работа - это большая работа, приходится пересматривать сотни карточек прохождения службы, сотни личных дел... Мне трудно что-то навязать, а навязать президенту – невозможно".

С бывшим замом Бухаревым "разошлись во мнениях". "Я сделал представление (на увольнение Бухарева – ред.), президент понял аргументацию и определился. Скажем так: у нас не совпадало стратегическое видение реформирования Службы безопасности. СБУ - не Ватикан, не государство в государстве, здесь не будет отдельных законов и избранных. Кадры нуждаются в обновлении, старые кадры мыслят старыми категориями".

Когда будет реформа СБУ. "Есть процедура. Мы подаем закон президенту, даем свои объяснения, экспертные заключения, позицию международного сообщества. Президент определяется и именно он как субъект законодательной инициативы вносит документ в парламент. Когда это произойдет - все получат проект закона".

Сколько денег получает глава СБУ. "57000 гривень... Это не самая маленькая заработная плата в Украине... Но не обо мне речь. Вы посмотрите на уровень заработной платы сотрудников СБУ и поймете, что люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить на такую зарплату"

Читайте также: Баканов спорил с Загороднюком из-за бюджета-2020 – BBC

Департамент "К" (экономические преступления) ждет ликвидация. "Если вы хотите знать, что написано в нашем новом законе, то задачу перед сотрудниками Службы, которые писали этот проект, я ставил так: чтобы слов "экономика" и "коррупция" вообще не было в тексте... И с этой задачей почти справились, мне кажется, там только один раз слово "коррупция" звучит - в разделе о принципах деятельности СБУ написано "нулевая толерантность к коррупции сотрудников СБУ".

СБУ чистят от коррупционеров аудитом. "Что мы делаем для самоочищения, - проводим аудит внутри Службы... Не знаю, какой еще орган, кроме СБУ, проводит такой аудит, но у нас есть определенные успехи и результаты... Передали материалы в ГБР".

Приходил на заседание фракции СН с папками на депутатов. "Действительно у меня были два вида папочек: с реализациями на следующую неделю - там были довольно мощные фамилии, и просто пустые папочки. Я попросил депутатов, чтобы никогда пустые папочки не перекочевывали в наполненные папочки... На самом деле никто никого не пугает, конечно. Все мою позицию знают: для меня нет равных и более равных".

Доплат Слугам народа в СБУ пока не зафиксировали. "Эти истории (о доплатахв конвертах) на сегодняшний день не подтверждены. Но если это правда, то это тревожный сигнал. С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платой, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию. Так же, как и сотрудникам СБУ".

В скандале с финансовым комитетом есть свидетель. "Мы работаем. Не могу фамилию его (свидетеля, которому предлагали взятку) назвать. Есть реальный депутат, с которым работают правоохранители - не только СБУ".

Кто стоит за анонимными пабликами, сливающими разговоры депутатов СН. "Я такого поручения (выяснить) не давал. Важнее вопрос к тем, кто переписывался, а не к пранкерам. Хочу напомнить, что депутаты имеют статус неприкасаемых и мы не имеем права работать по ним. Но мы ждем 1 января 2020, когда они этот статус потеряют".

На день рождении Суркиса позвали просто так, а подарил - "доброе слово". "Согласно Конституции, Верховная Рада является высшим представительским органом народа. Григорий Михайлович является избранным депутатом. (Меня позвали) просто как человека... (подарил) доброе слово".

О деле ОПЗЖ и экспертизе по Медведчуку. "По состоянию на сейчас я не могу обнародовать информацию... Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше".

За акциями "нет капитуляции" никто не платил. "У нас нет достоверных сведений, подтверждающих этот факт (что акции проплачены). Вопросами протестных акций в СБУ занимается департамент защиты национальной государственности. Конечно, мы наблюдаем".

Дело завода Арселор Миттал. Говорит - надо кое-что выяснить. "В Кривом Роге ежегодно регистрируется тысячи случаев заболевания только раком легких. Я могу рассказать о соседях снизу, сбоку, о собственной семье, об одноклассниках и одногруппниках. Это огромная проблема. Так не может продолжаться. Да, инвесторы - это важно, но они должны быть ответственными... Каким образом заводу удалось добиться разрешения на увеличение выбросов - для меня загадка. Со временем мы получим ответ на этот вопрос".

Ответ на вопрос журналистов об отношении к религии. "Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах. (На территории центрального офиса СБУ есть церковь) - на территории Академии СБУ. Относится к УПЦ - церкви, получившей Томос. Я считаю, что "армия, язык, вера" - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Были слоганы о том, что язык - это душа. А если человек говорит по-русски, то он что, без души? Род моей матери происходит из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату".

Читайте также: САП открыла дело о взяточничестве в СН

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, реформа сбу, Иван Баканов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
За кулисами фарминдустрии: как делают украинские лекарства
FMCG За кулисами фарминдустрии: как делают украинские лекарства
FMCG
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 