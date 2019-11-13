"Если человек говорит по-русски - разве у него нет души?". Интервью Баканова - за минуту

Папки на "слуг народа", скандал с Бухаревым и Богданом, как именно попал в СБУ, что подарил Григорию Суркису на день рождения, что будет с СБУ после реформы и попадут ли в рай русскоязычные - об этом глава СБУ Иван Баканов поговорил с Главкомом. LIGA.net выделила самое интересное.

О бывшем главе СБУ. "Василий Сергеевич (Грицак) принял меня в Службе безопасности, представил коллективу, попросил всех помогать. Отметил, что это обычное дело, когда меняется руководство при смене политического руководства и Служба должна поддержать и нового президента, и нового руководителя СБУ... Прямого влияния бывшего руководства на СБУ нет. Но будем реалистами: они пять лет формировали кадровую политику. Конечно, у них здесь есть сторонники, они могут получать какую-то информацию, но не быстрее СБУ и президента".

Говорит - был и саботаж. "Система не приняла меня дружески. Было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я... Приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже".

С экс-главой СБУ Хорошковским не знаком. "Советами Валерия Ивановича Хорошковского я не пользуюсь, с ним не общаюсь, даже не знаком".

Как попал в СБУ. "Никто не мог представить, что я окажусь в Службе безопасности... Уже после второго тура. Это происходило в кабинете на Банковой: "Пойдешь?" - "Пойду!". Ну, и все... (воспринял это) спокойно. Это важная должность, важный участок работы. Поэтому я принял это предложение... Выбор (между разными кандидатами у президента) был. (Но между кем) - я оставлю это истории".

Все зубы Богдана на месте, а отношения с ним – рабочие. "Конечно, у нас (с главой Офиса президента Андреем Богданом, – ред.) не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб... У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжалов будет со временем в спине".

Богдан кандидатов в замы не навязывал - главного следователя выбрал Зеленский. "Нескоромный появился в кандидатах на должность раньше, чем его посоветовал Богдан. Селекционная работа - это большая работа, приходится пересматривать сотни карточек прохождения службы, сотни личных дел... Мне трудно что-то навязать, а навязать президенту – невозможно".

С бывшим замом Бухаревым "разошлись во мнениях". "Я сделал представление (на увольнение Бухарева – ред.), президент понял аргументацию и определился. Скажем так: у нас не совпадало стратегическое видение реформирования Службы безопасности. СБУ - не Ватикан, не государство в государстве, здесь не будет отдельных законов и избранных. Кадры нуждаются в обновлении, старые кадры мыслят старыми категориями".

Когда будет реформа СБУ. "Есть процедура. Мы подаем закон президенту, даем свои объяснения, экспертные заключения, позицию международного сообщества. Президент определяется и именно он как субъект законодательной инициативы вносит документ в парламент. Когда это произойдет - все получат проект закона".

Сколько денег получает глава СБУ. "57000 гривень... Это не самая маленькая заработная плата в Украине... Но не обо мне речь. Вы посмотрите на уровень заработной платы сотрудников СБУ и поймете, что люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить на такую зарплату"

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Департамент "К" (экономические преступления) ждет ликвидация. "Если вы хотите знать, что написано в нашем новом законе, то задачу перед сотрудниками Службы, которые писали этот проект, я ставил так: чтобы слов "экономика" и "коррупция" вообще не было в тексте... И с этой задачей почти справились, мне кажется, там только один раз слово "коррупция" звучит - в разделе о принципах деятельности СБУ написано "нулевая толерантность к коррупции сотрудников СБУ".

СБУ чистят от коррупционеров аудитом. "Что мы делаем для самоочищения, - проводим аудит внутри Службы... Не знаю, какой еще орган, кроме СБУ, проводит такой аудит, но у нас есть определенные успехи и результаты... Передали материалы в ГБР".

Приходил на заседание фракции СН с папками на депутатов. "Действительно у меня были два вида папочек: с реализациями на следующую неделю - там были довольно мощные фамилии, и просто пустые папочки. Я попросил депутатов, чтобы никогда пустые папочки не перекочевывали в наполненные папочки... На самом деле никто никого не пугает, конечно. Все мою позицию знают: для меня нет равных и более равных".

Доплат Слугам народа в СБУ пока не зафиксировали. "Эти истории (о доплатахв конвертах) на сегодняшний день не подтверждены. Но если это правда, то это тревожный сигнал. С другой точки зрения, я считаю, что плату депутатам нужно поднять, привести ее в соответствие с заработной платой, которая позволяет жить, не отвлекаясь на бытовую экономию. Так же, как и сотрудникам СБУ".

В скандале с финансовым комитетом есть свидетель. "Мы работаем. Не могу фамилию его (свидетеля, которому предлагали взятку) назвать. Есть реальный депутат, с которым работают правоохранители - не только СБУ".

Кто стоит за анонимными пабликами, сливающими разговоры депутатов СН. "Я такого поручения (выяснить) не давал. Важнее вопрос к тем, кто переписывался, а не к пранкерам. Хочу напомнить, что депутаты имеют статус неприкасаемых и мы не имеем права работать по ним. Но мы ждем 1 января 2020, когда они этот статус потеряют".

На день рождении Суркиса позвали просто так, а подарил - "доброе слово". "Согласно Конституции, Верховная Рада является высшим представительским органом народа. Григорий Михайлович является избранным депутатом. (Меня позвали) просто как человека... (подарил) доброе слово".

О деле ОПЗЖ и экспертизе по Медведчуку. "По состоянию на сейчас я не могу обнародовать информацию... Результаты экспертизы пока нет. Я не буду говорить об этом деле больше".

За акциями "нет капитуляции" никто не платил. "У нас нет достоверных сведений, подтверждающих этот факт (что акции проплачены). Вопросами протестных акций в СБУ занимается департамент защиты национальной государственности. Конечно, мы наблюдаем".

Дело завода Арселор Миттал. Говорит - надо кое-что выяснить. "В Кривом Роге ежегодно регистрируется тысячи случаев заболевания только раком легких. Я могу рассказать о соседях снизу, сбоку, о собственной семье, об одноклассниках и одногруппниках. Это огромная проблема. Так не может продолжаться. Да, инвесторы - это важно, но они должны быть ответственными... Каким образом заводу удалось добиться разрешения на увеличение выбросов - для меня загадка. Со временем мы получим ответ на этот вопрос".

Ответ на вопрос журналистов об отношении к религии. "Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах. (На территории центрального офиса СБУ есть церковь) - на территории Академии СБУ. Относится к УПЦ - церкви, получившей Томос. Я считаю, что "армия, язык, вера" - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Были слоганы о том, что язык - это душа. А если человек говорит по-русски, то он что, без души? Род моей матери происходит из Западной Украины, но так сложилось, что она русскоязычная. Не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату".

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