Россия утром 25 марта нанесла по Киеву удар, вероятнее всего, ракетами 3М22 "Циркон". Официального подтверждения этой информации еще нет – эксперты продолжают работать с обломками перехваченной российской ракеты, сообщили LIGA.net в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

(Мы ждем и опубликуем предварительные результаты экспертизы – Ред.).

Проект 3М22 "Циркон" – одна из наименее известных разработок Кремля, говорит LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых: "Вполне вероятно, что это были экспериментальные пуски, в ходе которых отрабатывались определенные вопросы практического запуска этих ракет".

Почему россияне начали активно бить баллистикой по Украине и что будут означать пуски "Цирконов" (если это подтвердят) – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 25 марта в Киеве сразу после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Россия атаковала столицу двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Все цели уничтожены, сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

Мониторинговые каналы и военные эксперты заявили, что, вероятнее всего, по Киеву ударили ракетами "Циркон".

Справка – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.



Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 Мах. Масса боевой части: до 400 кг. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 Мах. Масса боевой части: до 400 кг.

"Эти ракеты летят по квазибалистической траектории, выходя на самую высокую высоту в 20-40 км, где могут развивать свою максимальную скорость до 8-9 Мах, – рассказывает LIGA.net Рябых. – После чего начинается падение по нисходящей заданной траектории".

Впервые РФ использовала "Циркон" против Украины 29 декабря 2023 года – по данным полиции, фрагменты ракеты были найдены в Запорожье.

Во второй раз – 7 февраля 2024 года по Киеву, это подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Хотя и уточнили, что оружие не отвечает заявленным характеристикам.

В третий раз, с высокой долей вероятности, "Цирконом" ударили 25 марта. В результате удара в Печерском районе по меньшей мере 10 человек получили ранения, двое госпитализированы.

Последствия удара по Киеву 25 марта (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Сильно пострадало здание Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука на Печерске. Часть корпуса – спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр – разрушены. Помещения кафедр и аудитории также получили значительные повреждения.

Также обломки повредили здания в Соломенском и Дарницком районах. В Голосеевском обнаружили остатки ракеты в лесополосе.

Последствия удара по Киеву 25 марта (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Во второй половине дня Украину снова накрыла воздушная тревога из-за угрозы баллистики. На этот раз под ударом оказалась Одесса.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Россияне начали активнее бить по территории Украины баллистикой, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Ракеты "Циркон" могут использовать преимущественно тяжелые атомные ракетные крейсеры типа "Орлан" – как небоеспособный сейчас "Петр Великий", или атомные подлодки стратегического назначения, которых сейчас нет в Черном море, отмечает он.

"Если подтвердится, что по Киеву ударили "Цирконом" – значит, россияне создали пусковую установку сухопутного типа и теперь могут обстреливать баллистикой с временно оккупированного полуострова всю территорию Украины", – говорит военно-политический обозреватель.

Один из вариантов – россияне смогли модернизировать для запуска этих ракет тактический комплекс "Утес" или установки, используемые для запуска ракет "Оникс", предполагает Рябых.

Это – вполне вероятно, соглашается Коваленко. Однако фактов, достоверно подтверждающих такую модернизацию, пока нет.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия продолжит обстрелы Украины, предупреждает LIGA.net бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

"Враг адаптируется, чтобы нанести максимальный ущерб. Бомбардировка крылатыми ракетами – это расход ресурсов, который не приводит к желаемым для РФ результатам, – говорит он. – Поэтому они начинают использовать для атак по Украине баллистику и квази-баллистику".

Украинская противоракетная оборона может сбивать баллистические цели, включая "Циркон", говорит Рябых. Но не во всех областях.

Противодействовать этим ракетам можно только зенитно-ракетными комплексами типа Patriot или SAMP/T, уточняет Коваленко.

Но даже сбитой такая ракета опасна, отмечает Рябых: "Массивные обломки ракеты могут наносить большой вред. А времени на предупреждение о применении таких ракет очень мало".

Непосредственно "Ониксами" или "Цирконами" россияне вряд ли будут бить постоянно исключительно ради террора, предполагает Коваленко.

"Это – уникальные ракеты. Их стоимость достаточно велика. Их не будут использовать просто, чтобы поразить что-то там на горизонте, – говорит он. – Таким ракетам нужна цель, конкретный объект. На поражение которого готовы потратить миллионы долларов".

Скорее всего, у россиян ограничены возможности по изготовлению этих ракет, добавляет Рябых: "Подобное применение экспериментальное – чтобы довести изделие до требований, которые ставили перед разработчиками".

Для противодействия баллистике Украине нужно больше систем ПВО, отмечает президент Владимир Зеленский: "Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Всем нам в мире, кто уважает и защищает жизнь, нужно остановить этот террор".

Лучший вариант противодействия новой баллистической угрозе – уничтожать пусковые установки в Крыму, говорит эксспикер Генштаба. Попасть в них будет крайне тяжело – система защиты этих объектов достаточно тщательно отработана, признает он.

Комплекс "Утес" (Объект 100), например, это подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя, россияне понимают его важность и охрана там осуществляется на уровне.

"Но нет непреодолимых крепостей, – убежден Селезнев. – Просто их уничтожение требует больших ресурсов и нетипичных подходов".