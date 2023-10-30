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Тема дня | Фараон передумал. О чем свидетельствует еврейский погром в Дагестане

Цей матеріал також доступний українською
Фараон передумал. О чем свидетельствует еврейский погром в Дагестане - Фото
Еврейский погром в Дагестане (Коллаж: Александр Чепига/Liga.net)
30.10.2023, 18:45

Антисемитские акции и еврейские погромы вряд ли приведут к моментальным последствиям. Но они являются важным штрихом к портрету современной России.

В последние дни в России из-за войны на Ближнем Востоке начались антиизраильские и антисемитские выступления. Масштабный еврейский погром произошел в Дагестане.

Это – штрих к портрету современной России, говорит LIGA.net главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович.

"Важен даже не конкретный инцидент, – отмечает он. – Три дня подряд происходит накачка истерии, на которую никто не реагирует. Это – пороховая бочка без контроля за пропагандой ненависти и ксенофобией".

Почему события в Дагестане важны и какие последствия будут иметь – коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В течение нескольких дней в России продолжаются антиизраильские и антисемитские выступления, включая еврейские погромы.

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике сожгли еврейский культурный центр, а в столице Карачаево-Черкесии местные жители потребовали от местных властей "ограничить въезд израильских беженцев".

"В израильских СМИ об этом писали. Единственное, чего мы не понимаем: почему вдруг все эти люди решили, что мы сейчас бросим все и поедем к ним жить. Что вообще должно случиться в Израиле, чтобы мы согласились этот вариант рассмотреть?" – говорит LIGA.net Эмиль Шлеймович.

28 октября в дагестанском Хасавюрте погромщики ворвались в гостиницу "Фламинго", где якобы поселились израильские беженцы, и проверяли его на "присутствие евреев".

29 октября агрессивная толпа ворвалась в терминал аэропорта Махачкалы, куда прибыл рейс с эвакуированными из Израиля. Погромщики кричали "аллах акбар", врывались в служебные помещения аэропорта в поисках евреев, прорвались на полосу.

На публиковавшихся в соцсетях видео видно, что погромщики бросали в силовиков камни, а те в ответ стреляли в воздух из автоматического оружия. Работа аэропорта была полностью заблокирована.

Погромники у Дагестані (Фото: Nexta)

По официальным сообщениям, 30 октября удалось возобновить прием и отправку рейсов. При этом рейсы из Тель-Авива в Дагестане временно принимать не будут – самолеты будут следовать в другие российские города.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инициаторами акции стали "те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины".

Эвакуация граждан Израиля продолжается, говорит Шлеймович. "Израиль просил, чтобы эвакуацию сопровождали наши военные самолеты. Россияне на это не согласились, – говорит он. – Сейчас речь идет о том, что наших людей будет сопровождать израильский спецназ. Потому что к местным правоохранителям очень много вопросов".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО.

Это не единичный случай, а часть массово распространенной в России культуры ненависти, отметил президент Украины Владимир Зеленский: "Русский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены".

Этот погром свидетельствует, что российская пропаганда больше не контролирует, как аудитория считывает и трактует ее месседжи, говорит LIGA.net заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Уровень ксенофобской накручивания российской пропаганды против любой нации, страны или этнической группы, которая попадает в немилость путинского режима, достигла точки, когда любая искра может разжечь подобную ситуацию", – говорит он.

Россия продемонстрировала, что потенциал взрывоопасности на критическом уровне, добавляет LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину многие надеялись, что российское население восстанет против действий российских властей, увидев количество погибших в Украине россиян, напоминает он:

"Этого не произошло. Тогда многие обозреватели сделали преждевременный вывод, что российское население не способно на протест. Зато правыми оказались те, кто предполагал, что эти процессы в России будут иметь форму бунта. Неважно, по какому поводу. Мы увидели типичный российский бунт – безжалостный и без какой-либо определенной цели".

Власти испугались погромщиков и начали заигрывать с ними, перекладывая ответственность на влияние внешних сил, отмечает LIGA.net военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Силовики и спецслужбы, в свою очередь, не смогли или не захотели должным образом реагировать на действия погромщиков.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. В Израиле призвали "российские законные власти" принять меры в связи с антисемитским погромом в Дагестане.

В республике проживает еще около двух тысяч евреев, сейчас рассматривается вопрос их эвакуации оттуда, говорит Шлеймович.

Но все еврейское сообщество должно задуматься о выезде, отмечает он. Россия – антисемитская страна, где антисемитизм до определенного времени сдерживался ее фараоном. Теперь фараон передумал.

"Евреи во всех регионах должны посмотреть на эту ситуацию и, наконец, начать собирать чемоданы, – настаивает Шлеймович. – Пока это еще возможно, нужно ехать. Вообще все равно – куда, главное – оттуда. Россия – не та страна, в которой можно жить".

Погромов станет больше. Не только антисемитских. "Будет наращиваться количество и интенсивность стычек по этническому и религиозному признаку. Ситуация может перейти в плоскость в мусульманско-христианских противостояниях", – говорит Самусь.

Эта ситуация вряд ли будет иметь моментальные глобальные последствия, заключает он: "Но она является свидетельством, что в России происходят внутренние скрытые процессы, которые будут деструктивно влиять на существование этого государства".

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Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
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Израильвойнапогромантисемітизмдагестан

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