Останніми днями в Росії через війну на Близькому Сході почалися антиізраїльські та антисемітські виступи. Масштабний єврейський погром стався у Дагестані.

Це – штрих до портрета сучасної Росії, каже LIGA.net головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович.

"Важливий навіть не конкретний інцидент, – наголошує він. – Три дні поспіль відбувається накачування істерії, на яку ніхто не реагує. Це – порохова бочка без контролю за пропагандою ненависті та ксенофобією".

Чому події у Дагестані важливі та які наслідки матимуть – коротко.

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ЩО СТАЛОСЬ. Протягом кількох днів у Росії тривають антиізраїльські та антисемітські виступи, включно з єврейськими погромами.

У столиці Кабардино-Балкарії Нальчику спалили єврейський культурний центр, а у Черкеську, столиці Карачаєво-Черкесії, жителі зажадали від місцевої влади "обмежити в'їзд ізраїльських біженців".

"В ізраїльських ЗМІ про це писали. Єдине, чого ми не розуміємо: чому раптом всі ці люди вирішили, що ми зараз кинемо все і поїдемо до них жити. Що взагалі має трапитися в Ізраїлі, щоб ми погодилися цей варіант розглянути?" – каже LIGA.net Еміль Шлеймович.

28 жовтня у дагестанському Хасав'юрті погромники увірвалися до готелю "Фламінго", де нібито оселилися ізраїльські біженці, та перевіряли його на "присутність євреїв".

29 жовтня агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали: "Аллах акбар", вдиралися у службові приміщення аеропорту в пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

На відео, які публікувалися в соцмережах, видно, що погромники кидали у силовиків каміння, а ті у відповідь стріляли в повітря з автоматичної зброї. Робота аеропорту була повністю заблокована.

За офіційними повідомленнями, 30 жовтня вдалось відновити прийняття та відправлення рейсів. Водночас рейси з Тель-Авіва у Дагестані тимчасово не прийматимуть – літаки прямуватимуть до інших російських міст.

Глава Дагестану Сергій Меліков заявив, що ініціаторами акції стали "ті, хто оперував цими заходами з території України".

Евакуація громадян Ізраїлю триває, каже Шлеймович. "Ізраїль просив, щоб евакуацію супроводжували наші військові літаки. Росіяни на це не погодилися, – говорить він. – Зараз йдеться про те, що наших людей супроводжуватиме ізраїльські спецпризначенці. Тому що до місцевих правоохоронців є дуже багато питань".

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Це не поодинокий випадок, а частина масово поширеної в Росії культури ненависті, зазначив президент України Володимир Зеленський: "Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені".

Цей погром свідчить, що російська пропаганда більше не контролює, як аудиторія зчитує та трактує її меседжі, каже LIGA.net заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Рівень ксенофобського накручування російської пропаганди проти будь-якої нації, країни чи етнічної групи, яка потрапляє в немилість путінського режиму, сягнула точки, коли будь-яка іскра може розпалити подібну ситуацію", – каже він.

Росія продемонструвала, що її потенціал вибухонебезпечності на критичному рівні, додає LIGA.net співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато хто сподівався, що російське населення повстане проти дій російської влади, побачивши кількість загиблих в Україні росіян, нагадує він:

"Цього не сталось. Тоді багато хто з оглядачів зробив передчасний висновок, що російське населення не здатне на протест. Натомість рацію, як з'ясувалося, мають ті, хто припускав, що ці процеси у Росії матимуть форму бунту. Неважливо, з якого приводу. Ми побачили типовий російський бунт – безжалісний і без якоїсь певної мети".

Влада злякалась погромників та почала загравати із ними, перекладаючи відповідальність на вплив зовнішніх сил, зауважує LIGA.net військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Силовики та спецслужби, своєю чергою, не змогли або не захотіли належно реагувати на дії погромників.

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ЩО БУДЕ ДАЛІ. В Ізраїлі закликали "російську законну владу" вжити заходів у зв'язку з антисемітським погромом у Дагестані.

У республіці проживають близько 2000 євреїв, зараз розглядається питання їхньої евакуації звідти, каже Шлеймович.

Але вся єврейська спільнота має замислитись щодо виїзду, наголошує він. Росія – антисемітська країна, де антисемітизм до певного часу стримувався її фараоном. Тепер фараон передумав.

"Євреї в усіх регіонах мають подивитись на цю ситуацію і нарешті почати збирати валізи, – наполягає Шлеймович. – Поки це ще можливо, потрібно їхати. Взагалі все одно – куди, головне – звідти. Росія – не та країна, в якій можна жити".

Погромів стане більше. Не лише антисемітських. "Нарощуватиметься кількість та інтенсивність сутичок за етнічною й релігійною ознакою. Ситуація може перейти у площину мусульмано-християнських протистоянь", – говорить Самусь.

Ця ситуація навряд чи матиме моментальні глобальні наслідки, підсумовує він: "Але вона є свідченням, що в Росії відбуваються внутрішні приховані процеси, які деструктивно впливатимуть на існування цієї держави".

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