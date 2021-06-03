31 мая Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета (ПУ), который будет готовить "людей будущего". Его планируют построить на территории ВДНГ в Киеве, начав учебный процесс осенью 2023 года.

Для чего создают университет Зеленского, каким он будет и нужен ли Украине еще один вуз – разбиралась LIGA.net.

Президентский университет. Что это?

31 мая, выступая на форуме "Украина 30. Образование и наука", президент заявил о создании ПУ и подписал соответствующий указ. Он поручил Кабмину подготовить и реализовать проект вуза, а также организовать его материально-финансовое обеспечение на основании "государственно-частного партнерства". Частично проект покроют за бюджетные средства, а частично – за счет бизнеса. Кто из предпринимателей станет спонсором проекта и на каких условиях, пока неизвестно.

Бизнес не только даст деньги на университет, но и предоставит "практическую площадку" для обучения студентов, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Отбирать студентов изначально будут по результатам Внешнего независимого оценивания. Из них выберут 1000-2000 человек, а затем в ходе собеседования будут определены 20 студентов, на которых "государство возложит большую миссию в будущем – формировать будущее самого же государства", говорит Шкарлет.

Первый набор составит 120 человек, сообщили LIGA.net в пресс-службе МОН. Позже число абитуриентов увеличат до 600. Таким образом, общее число студентов приблизится к 3000.

Они будут учиться нескольким специальностям: кибербезопасности и искусственному интеллекту; IT-технологиям; нано-, аэро-, энерго- и биотехнологиям; глобализации и международной коммуникации.

Для выпускников предусмотрят трудоустройство в госсекторе. Если кто-то из частных компаний захочет забрать студента себе, это также возможно – за отдельную плату. Бизнес должен будет компенсировать государству затраты на обучение выпускника.

Университет Зеленского предположительно займет территорию в 16 гектаров, общая площадь застройки – 25 800 кв. м. Там появятся 11 сооружений: пять профильных научных корпусов, админкорпус, апарт-отель для студентов и преподавателей, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

В пресс-службе МОН заявляют – в строительство вложат 7,2 млрд грн. Первый учебный год должен начаться с октября 2023 года. Организация образовательного процесса предусмотрена по всем направлениям: бакалавр, магистр, МВА, МВІ, PHD.

"Президентский университет – дополнение концепции строительства Национального комплекса Экспоцентр Украина, который включает бизнесзону, спортивную и зону культуры и отдыха, чтобы студенты могли пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", – говорят в ведомстве.

Кластер знаний

Как выяснила LIGA.net, идея появилась не на пустом месте.

Летом 2017 года ВДНГ представил концепцию развития комплекса как инновационно-культурного центра со множеством кластеров. Один из них – образовательный, на территории в 16 га.

В рамках концепции планировалось возведение здания университета и других образовательных помещений. Всю реформу ВДНХ разделили на три фазы: с 2018 по 2021 годы; с 2022 по 2026-й; с 2026-2036-й. Образовательный кластер в рамках концепции предполагали реализовать во второй фазе.

Территориально кластер планировали разместить в северо-восточной части Экспоцентра, которая застроена старыми сооружениями, в частности самым большим павильоном комплекса №42, строительство которого заморозили еще в советские времена, рассказал в комментарии LIGA.net гендиректор ВДНГ Евгений Мушкин.

Первую попытку создать вуз, по его словам, планировали еще на этапе подготовки концепции – на ВДНГ должен был появиться так называемый "Американский университет". В 2019-м очередной проект: университет планировали создать на средства инвестора из ОАЭ, также идею о запуске учебного учреждения на территории Экспоцентра рассматривал один из американских инвестиционных фондов.

Ни одну из идей не реализовали, говорит Мушкин.

По его словам, при разработке концепции развития консультанты и урбанисты изучали "опыт переосмысления больших заброшенных публичных пространств": Миллениум-парка в Чикаго, Района искусств в Далласе, Района культуры в Гонконге, Олимпийского парка в Лондоне.

"Идея создания университета, о котором мы сейчас говорим, принадлежит президенту. Но она полностью совпадает с концепцией развития ВДНХ, университет может быть Центром образовательного кластера", - рассказал LIGA.net создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов, который возглавлял ВДНХ с 2015 по 2017 годы и является одним из авторов концепции его развития.

Похожие проекты уже есть. По его мнению, лучший пример реализованного университета в Украине – это Украинский католический университет (УКУ) во Львове.

Строительство университета – масштабный проект. И его будет сложно реализовать без сотрудничества с городскими властями. Возможны ли здесь сюрпризы?

Территория ВДНХ находится в управлении Государственного управления делами. Сам земельный участок принадлежит КГГА, однако у ВДНХ есть акт постоянного пользования. По мнению Мушкина, конфликт маловероятен. Он уверен, что проект лишь усилит привлекательность Киева, приведет к росту стоимости земли и недвижимости вокруг Экспоцентра, а потому привлекателен для муниципальной власти.

Очень дорогой проект. Нужен ли он Украине?

Представляя проект, министр образования не скупился на громкие сравнения.

"Это – эксперимент. Это – новый мировой опыт. Мы хотим свой Гарвард, Оксфорд, Кембридж – для этого нужно сделать базовую, институциональную, территориальную, философскую и законодательную основу развития такого университета в Украине", – заявил Шкарлет.

Нужен ли стране такой эксперимент? Собеседники LIGA.net в сфере образования видят в нем как плюсы, так и минусы.

"Прорывные, инновационные и знаковые вещи лучше делать с чистого листа", – отмечает первый проректор УКУ Тарас Добко.

Идея создания "центров совершенства" в сфере высшего образования – правильная, говорит депутат фракции Голос Инна Совсун, замминистра образования в 2014-2016 годах. Тем более, что в Украине уже есть положительные примеры новых учебных заведений: Киево-Могилянская академия, УКУ и Киевская школа экономики.

Но чтобы изменить ситуацию в образовании, нужно не только создавать новые, но и проводить изменения в больших консервативных ВУЗах, отмечает Совсун. "Проще создать университет с нуля, чем рискнуть поменять неадекватного ректора в каком-то действующем вузе", – сокрушается депутат.

Заявленная стоимость проекта – более 7 млрд грн, или около $250 млн. Это большие деньги. Оправдана ли такая сумма?

Примеров для сравнения немного. Но уже понятно, что "университет Зеленского" обещает стать самой дорогой образовательной стройкой независимой Украины.

Например, университетский городок УКУ стоил немногим более $40 млн. Эта сумма покрыла все операционные и капитальные расходы на проект кампуса УКУ с 2010 по 2017 годы.

В 2020 году Киевская школа экономики обзавелась новым зданием в Киеве, в которое инвестировали более $5 млн.

Еще один новый проект затеял металлургический холдинг Метинвест Рината Ахметова. В марте компания анонсировала строительство политехнического университета в Мариуполе.

По данным Forbes, цена проекта – $25 млн, почти в десять раз меньше будущей стройки на ВДНГ. Но меньше и проект. В мариупольской политехнике будет один корпус на 12 этажей. Университет рассчитан на обучение около 1000 студентов, в первый год примут 200 абитуриентов – втрое меньше, чем обещают в Президентском университете.

7 млрд грн на один университет – это в любом случае много по отношению к другими вузам, уверена Совсун. "В некоторых университетах зимой студенты не учатся, потому что там холодно. У нас есть блестящие ученые химики и физики – выделите им деньги на оборудование, которое не закупалось десятилетиями, – добавляет она. К тому же во время презентации никто не сказал о примерных расходах содержания такого учреждения. А они зависят от зарплат преподавателей и приоритетов: пойдут ли деньги на исследования или только на преподавание, отмечает Совсун.

По словам Шкарлета, набирать преподавателей будут в том числе за рубежом. Если это так, нужны будут изменения в законодательство о трудоустройстве иностранцев и зарплатах преподавателям, говорит Совсун. К этому уже готовятся в президентской партии Слуга народа. В парламент подадут отдельный законопроект о создании ПУ, рассказал на форуме "Украина 30" спикер Руслан Стефанчук.

Законодательные послабления не помешали бы и другим университетам. "Почему не дать больше свободы всем? Где тогда равноправие для других участников академического пространства?", – отмечает Добко.

Совсун сомневается в перспективах нового "большого строительства". "Такой масштабный проект требует очень больших и длительных инвестиций и результат будет виден не сразу, а нынешняя власть настроена на получение большой яркой картинки тут и сейчас, – рассуждает депутат. – Поэтому я думаю, что интерес к этому вопросу будет достаточно быстро утрачен". Вместо инвестирования 7 млрд грн в новый вуз она предлагает вкладывать деньги в самые эффективные действующие университеты и выделять финансирование и на базовые вещи, например, тепло в общежитиях и аудиториях.

Первый проректор УКУ Добко приветствует желание властей инвестировать в образование, но добавляет: в государственных приоритетах, институциях и социальных практиках не хватает преемственности.

"Все хотят быть первооткрывателями и обязательно найти "философский камень". Не станет ли Президентский университет проектом поиска философского камня, благодаря которому все могло бы превращаться в золото? А это, в частности, зависит от того, не поручат ли его создание алхимикам. К сожалению, в этом я не уверен", – сомневается Добко.

Зачем Зеленскому свой университет

Сам президент говорит, что ПУ нужен для подготовки специалистов, которые будут работать на государство и решать важные задачи. Может ли у идеи быть краткосрочная политическая цель?

Политолог Евгений Магда допускает, что да. Он объясняет инициативу Зеленского подготовкой к празднованию 30-летия независимости Украины. "Это красивая идея... Но она не просто авантюрная, а очень дорогая и сложная в реализации. Я не думаю, что из этой затеи что-то выйдет, кроме строительства на территории ВДНГ".

"Застройка лесопарковой зоны ВДНГ в Концепции не предусмотрена и мы ее ни в коем случае не допустим", – категоричен Мушкин.

Срок открытия нового вуза совпадает с подготовкой к новой президентской кампании. Но использовать ПУ в качестве предвыборного инструмента не получится, считает Магда. "Он должен масштабироваться не только на выпускников 2023 года, но и на других... Технология политических талант-шоу у нас достаточно отработана, но я не думаю, что этот проект можно использовать таким образом", – поясняет он.

Он считает, что инициатива создания ПУ является желанием предложить яркую идею и сказать: "Посмотрите, как мы можем". Но в будущем, "скорее всего, выяснится, что она просто не работает".

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