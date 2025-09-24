Решение создать штурмовые войска уже принято, говорит президент Владимир Зеленский: "У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что надо выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем создавать".

И это – решение, которое спровоцировало скандал.

Штурмовые войска называют "частной армией" главнокомандующего Александра Сырского. Мол, даже на кокарде у них – барс, который указывает на принадлежность к штурмовикам. А "Барс" – это военный псевдоним Сырского.

Новый род войск станет ширмой для разрушения Десантно-штурмовых войск, говорят критики. Полковнику Валентину Манько, который возглавляет управление штурмовых войск и, скорее всего, скоро станет их командующим, вспоминают обвинения в рейдерстве.

В Генеральном штабе убеждают, что эта критика – дезинформационная волна. Возможно, с политическим подтекстом, уточняет собеседник LIGA.net в Генштабе.

Из этого текста вы узнаете:

кто был идеологом создания штурмовых войск;

как и из кого их будут формировать;

какие скандалы штурмовые войска спровоцировали еще до своего официального появления.