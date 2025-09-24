Рішення створити штурмові війська вже ухвалене, каже президент Володимир Зеленський: "У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують упродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Руські вирішили робити те саме, що і ми. Будемо створювати".

І це – рішення, яке спровокувало скандал.

Штурмові війська називають "приватною армією" головнокомандувача Олександра Сирського. Мовляв, навіть на кокарді у них – барс, який вказує на приналежність до штурмовиків. А "Барс" – це військовий псевдонім Сирського.

Новий рід військ стане ширмою для руйнування Десантно-штурмових військ, кажуть критики. Полковнику Валентину Маньку, який очолює управління штурмових військ і, найімовірніше, скоро стане їх командувачем, згадують звинувачення у рейдерстві.

У Генеральному штабі переконують, що ця критика – дезінформаційна хвиля. Можливо, з політичним підтекстом, уточнює співрозмовник LIGA.net у Генштабі.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

хто був ідеологом створення штурмових військ;

як та з кого їх формуватимуть;

які скандали штурмові війська спровокували ще до своєї офіційної появи.