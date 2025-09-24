"Форма приватної армії". Навіщо Сирський створює штурмові війська, якщо вже є ДШВ
Рішення створити штурмові війська вже ухвалене, каже президент Володимир Зеленський: "У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують упродовж 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Руські вирішили робити те саме, що і ми. Будемо створювати".
І це – рішення, яке спровокувало скандал.
Штурмові війська називають "приватною армією" головнокомандувача Олександра Сирського. Мовляв, навіть на кокарді у них – барс, який вказує на приналежність до штурмовиків. А "Барс" – це військовий псевдонім Сирського.
Новий рід військ стане ширмою для руйнування Десантно-штурмових військ, кажуть критики. Полковнику Валентину Маньку, який очолює управління штурмових військ і, найімовірніше, скоро стане їх командувачем, згадують звинувачення у рейдерстві.
У Генеральному штабі переконують, що ця критика – дезінформаційна хвиля. Можливо, з політичним підтекстом, уточнює співрозмовник LIGA.net у Генштабі.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- хто був ідеологом створення штурмових військ;
- як та з кого їх формуватимуть;
- які скандали штурмові війська спровокували ще до своєї офіційної появи.
