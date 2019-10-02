Формулу "проехали", теперь важно не "проехать" саммит

Як ми знаємо, РФ за словами радника російського президента Ушакова висунула три умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі – закріплення на папері формули Штайнмаєра, розведення сил і засобів у Петровському та Золотому, а також попереднє узгодження результатів майбутнього саміту.

Наразі всі зосередилися на обговоренні формули Штайнмаєра та, дещо менше, на розведенні. Але вважаю, що цей етап ми вже проїхали. Тепер принципово вважливим буде те, що ж буде узгоджено як підсумки Нормандського саміту і як воно буде виконуватися. Розуміючи внутрішню кухню цього процесу, зараз має тривати активна підготовча робота на рівні дипломатичних радників лідерів та, сподіваюся, МЗС з узгодження проекту документа саміту. І от від того, що саме буде викладено на xx сторінках цього папірця, напряму буде залежати наше майбутнє. Оскільки цей документ розцінюватиметься сторонами як своєрідне бачення підходів до врегулювання. Тому дуже важливо нарешті зрозуміти, з чим же Україна поїде на цю зустріч, адже імпровізація там вітається, але у разі, якщо вона дуже добре прорахована і підготовлена.

На мою думку, з огляду та те, що формула Штайнмаєра погоджена у повному відриві від всього іншого, безпекові умови проведення виборів та їхні модальності з чіткою роллю ЦВК, українських партії, ЗМІ, внутрішньо переміщених осіб мають бути безумовно і дуже чітко прописані у результатах саміту.

Можна скільки завгодно повторювати собі та суспільству, що вибори – так, але за таких то умов, однак якщо твою думку не поділяє інша сторона, то поле для інтерпретацій залишиться неоране. РФ – вмілий маніпулятор і дуже любить цитувати те, що закріплено на папері, перекручуючи це шкереберть і інтерпретуючи це звичайно на свою користь. Тож, якщо усі сторони не дійдуть на саміті згоди, що вибори мають відбутися, але за умови виведення всіх російських військ, озброєння, найманців, роззброєння бойовиків та контролю над кордоном, хоча б з боку міжнародних сил, то от тоді це буде реально не просто зрада, а катастрофа для країни та нашої єдності. І не потрібно танцювати від попередньо визначених дат: так ми заганяємо себе у глухий кут. Спочатку виконання умов – потім розмова про дати виборів!

Це саме стосується умов виборів. Вибори не бувають "в цілому" чесними і вільними. Вони або є виборами, або фарсом. Тому у документах саміту ключові критерії ОБСЄ мають бути чітко прописані разом із гарантіями їхнього виконання.

З метою уникнення хайпу навколо саміту аналогічного тому, що стався з питання формули Штайнмаєра, вкрай необхідна широка суспільна дискусія з цього питання. Інакше країну рознесе, вибачте за сленг, в хлам. Всі розуміють, що компромісів, у тому числі болючих, не уникнути. Але ж як колись говорила Голда Меїр, народжена до речі у Києві, наше існування не може стати предметом для компромісу.

Суспільство має право знати і розуміти нашу позицію, наші червоні лінії і ціну, яку ми будемо платити, оскільки це стосується майбутнього всіх.

Ще раз застерігаю від будь-яких компромісів щодо Криму, чого так хоче РФ і що вона намагається зараз зробити частиною дискусії: від обговорення проведення повторного референдуму на окупованій території до постачання води.

І наостанок. Дуже небезпечно думати, що ти, фіксуючи домовленості на папері, зможеш пізніше «відкотити» назад. Ні, так не станеться. Україну одразу ж звинуватять у зриві Мінську, що весь цей час безрезультатно намагалася зробити РФ. Тільки цього разу, її можуть підтримати партнери по Нормандії. Адже їхнє бажання, насамперед Франції, скоріш позбутися цього тягаря й повернутися до питання створення «всеохоплюючої архітектури довіри та безпеки в Європі» є очевидним. І тоді вже точно прощавайте санкції і, головне, підтримка України.

Павло Клімкін

політик, колишній міністр закордонних справ України

для LIGA.net

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