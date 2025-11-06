У берегов Венесуэлы собираются самые мощные силы США со времен Карибского кризиса. Вашингтон не скрывает своего желания свергнуть режим диктатора Николаса Мадуро.

Мадуро активно готовится к наземной операции США. Он рассылает письма в Россию, Китай и Иран в поисках поддержки. Хотя это вряд ли ему поможет.

Собеседники LIGA.net склонны к мнению, что операция США против Венесуэлы состоится. Даже несмотря на то, что она до конца не продумана. Вопрос лишь в том, как она будет выглядеть.

Существует три варианта развития событий. И каждый из них влечет за собой дополнительные риски для Украины.

LIGA.net разбиралась, смогут ли Москва, Тегеран и Пекин спасти Каракас, чем могут воевать венесуэльцы и что для Украины означает возможная военная операция Трампа.