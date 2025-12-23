Российская экономика чувствует себя все хуже — даже при рекордном дефиците кадров "гонка зарплат" прекратилась, обнажив более глубокие структурные проблемы. Даже такие чрезвычайные меры, как выход подростков на рынок труда, не скрывают проблем, пишет Financial Times. LIGA.net пересказывает статью коротко.

