Російська економіка почуває себе дедалі гірше – навіть за рекордного дефіциту кадрів "гонка зарплат" припинилась, оголивши глибші структурні проблеми. Навіть надзвичайні кроки на кшталт виходу підлітків на ринок праці не приховують проблем, пише The Financial Times. LIGA.net переповідає статтю коротко.

