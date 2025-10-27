Перед зимой: что сломается раньше – российская экономика или украинская оборона
LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Павла Казарина:
- Россия подходит к зиме без финансовых резервов, ее экономика переживает падение доходов от энергетики и сокращение гражданского сектора;
- запасы советской техники почти исчерпаны, поэтому РФ экономит бронетехнику, бросая на фронт живую силу, что приводит к рекордным потерям;
- Украина получает значительную экономическую поддержку Запада, а внутренние ресурсы направлены на армию, поэтому главным вызовом остается мобилизация;
- лишь за семь месяцев этого года количество случаев СЗЧ втрое превысило суммарные показатели трех предыдущих лет (более 110 тысяч человек);
- ключевой фактор предстоящей зимы – у кого раньше сработает эффект "усталости металла": Москва уже не может изменить экономику, а Украина способна улучшить укомплектование армии.
