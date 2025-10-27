Количество СЗЧ – рекордное. Но эту ситуацию мы еще можем исправить, а Россия помочь своей экономике – уже нет

О чем мнение Павла Казарина:

Россия подходит к зиме без финансовых резервов, ее экономика переживает падение доходов от энергетики и сокращение гражданского сектора;

запасы советской техники почти исчерпаны, поэтому РФ экономит бронетехнику, бросая на фронт живую силу, что приводит к рекордным потерям;

Украина получает значительную экономическую поддержку Запада, а внутренние ресурсы направлены на армию, поэтому главным вызовом остается мобилизация;

лишь за семь месяцев этого года количество случаев СЗЧ втрое превысило суммарные показатели трех предыдущих лет (более 110 тысяч человек);

ключевой фактор предстоящей зимы – у кого раньше сработает эффект "усталости металла": Москва уже не может изменить экономику, а Украина способна улучшить укомплектование армии.