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17.12.2019, 09:00

Генплан Киева, налоги для ФОПов и скрипт в госреестрах. Что надо знать этим утром

Генплан Киева, налоги для ФОПов и скрипт в госреестрах. Что надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 17 декабря. Температура от +1 до -1, курс доллара 23.50

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Генплан для Киева: новый аэропорт, хрущевки и метро на Троещину

Мэр столицы Виталий Кличко вчера презентовал проект генплана Киева до 2040 года. Украинская столица -  уникальный город, вряд ли в Европе можно найти ещё один мегаполис, который десятилетие жил без генплана. Поэтому даже финальный проект - уже очень хорошая новость (принять план могут весной).

Из него понятно, каким видит будущее города сегодняшняя  власть. Короткий ответ - скромным. По их мнению, Киев останется почти таким же как и сейчас - население вырастет за 20 лет на 13% до 3,8 млн. Количество рабочих мест на 50%, но структура рынка труда останется почти такой же - чуть больше айтишников, чуть меньше промышленности. 

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Может быть составители плана реальные реалисты, а я наивный мечтатель, но я хочу более амбициозный генплан. В котором Киев бросает вызов Москве и Стамбулу, а не медленно сползает к варшавским масштабам. В конце-концов, чем больше город тем он конкурентоспособнее и креативнее. А я хочу, чтобы мои дети жили а очень креативном  городе Украины. Больше по ссылке. 

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Теги: эмейл-рассылка, генплан киева, гражданство, налоги, технологии
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