Генплан Киева, налоги для ФОПов и скрипт в госреестрах. Что надо знать этим утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Генплан для Киева: новый аэропорт, хрущевки и метро на Троещину

Мэр столицы Виталий Кличко вчера презентовал проект генплана Киева до 2040 года. Украинская столица - уникальный город, вряд ли в Европе можно найти ещё один мегаполис, который десятилетие жил без генплана. Поэтому даже финальный проект - уже очень хорошая новость (принять план могут весной).

Из него понятно, каким видит будущее города сегодняшняя власть. Короткий ответ - скромным. По их мнению, Киев останется почти таким же как и сейчас - население вырастет за 20 лет на 13% до 3,8 млн. Количество рабочих мест на 50%, но структура рынка труда останется почти такой же - чуть больше айтишников, чуть меньше промышленности.

Может быть составители плана реальные реалисты, а я наивный мечтатель, но я хочу более амбициозный генплан. В котором Киев бросает вызов Москве и Стамбулу, а не медленно сползает к варшавским масштабам. В конце-концов, чем больше город тем он конкурентоспособнее и креативнее. А я хочу, чтобы мои дети жили а очень креативном городе Украины. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Налоги вырастут. Сколько придется платить ФОПам в 2020 году

Налоговая служба объявила ставки налогов для ФОПов на следующий год. Платить придется больше — все дело в росте прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Если вы частный предприниматель — эта новость для вас. Если нет — перешлите ее друзьям и знакомым. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ГМС: Двойное гражданство - это программа иммиграции в Украину

Двойное гражданство легализуют! Президент Владимир Зеленский подал законопроект в Верховную Раду. Если его примут без изменений - конституционная норма о единственном гражданстве останется, но выходить из гражданства другой страны... станет не обязательно. Зачем это надо - объяснил глава ГМС.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. В Минцифре обнаружили "странный скрипт от предшественников"

Электронное правительство со шпионами от папередників? В Минцифры обнаружили странные скрипты в госреестрах. Они позволяют временно скрывать записи. Это может означать, что реестры работали так, как кому-то выгодно. А не прозрачно - для всех. Интересно, хватит ли у нынешних чиновников компетенции, чтобы пофиксить баги? Больше по ссылке.



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