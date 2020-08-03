Главная новость, борьба за Киев, курс доллара и успех SpaceX. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 3 августа. Температура от +13 до +26, курс доллара 27.93

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Главная новость

За последние две недели случилась одно отличное событие - не было настолько плохих новостей, которые бы "достали" меня в отпуске и заставили включать ноутбук. Для редактора украинского СМИ это огромная привилегия. Главная новость, которую я вам привёз - Украина большая и неимоверно красивая страна. Мы это и раньше знали, скажите вы. Конечно! Но это знание, где просто знать - мало. Его надо каждый год, месяц, день закреплять на практике. Я надежно "закрепил" в лесах Сухолучья, Карпатських горах и и озере Свитязь. Всё-таки есть от коронавирусных ограничений и польза - с Родиной заново, по-настоящему, по-взрослому познакомимся. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский (не) против "смотрящих". Как Слуга народа готовится завоевывать Киев

Партия Слуга народа активно готовится к местным выборам в столице. На Банковой верят, что Ирина Верещук сможет навязать борьбу Виталию Кличко. А с Киевсоветом все сложнее. Мало того, что согласно соцопросам, туда могут зайти до семи партий, так еще и в списках президентской силы могут оказаться одиозные личности. С чем партия Владимира Зеленского идет на киевские выборы, из-за чего происходят конфликты и почему президент их не замечает? Читайте наш текст о борьбе за Киев. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Скромные успехи гривни и рекорды евро. Что с курсом? Прогноз до 7 августа

Политики и экономисты спорят, каким должен быть курс. Результат налицо. Июль стал самым турбулентным месяцем для украинского валютного рынка с начала карантина. Доллар подорожал почти на 1 гривню и вплотную приблизился к уровню в 28 грн/$.

Каким будет курс в первую неделю августа, читайте в нашем еженедельном обзоре. Больше по ссылке.

Читайте также: Панические атаки: а вы справитесь, если это случится с вами?

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Успех SpaceX. Первая с 1975-го посадка корабля США с экипажем в океане

С Международной космической станции вернулся пилотируемый космический корабль компании Space X. Корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе - впервые за долгое время (с 1975 года американские корабли только приземлялись). Теперь в США есть частная компания, которая успешно проводит пилотируемые запуски космических кораблей. Мы живём в прекрасное время, спасибо Илону Маску за это. Больше по ссылке.

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