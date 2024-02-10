Новый главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский начинает формировать под себя новую команду военного руководства.

Генерал Сырский всегда умел подбирать профессионалов, на ключевые должности, которые занимались планированием операций, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк: "Это будут достойные люди, понимающие природу войны и достаточно мастерские в своем деле".

Однако это вряд ли поможет радикально изменить ситуацию на поле боя уже сейчас – новый главнокомандующий вынужден принимать решения во все тех же рамках ограниченных ресурсов, которые сдерживали Валерия Залужного, говорят единогласно все опрошенные эксперты.

Каких управленческих решений ожидать от нового главкома и как это повлияет на поле боя – коротко.

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"Сменят не всех". Как обновится командование

9 февраля президент Владимир Зеленский ввел нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в состав Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

Также заменили начальника Генштаба: вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны.

Далее должна произойти замена еще части командных офицеров. "Меняется не только один человек, меняется команда. Всегда. Потому что человек такого высокого чина работает не один, он работает с командой", – говорит LIGA.net военный аналитик, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

Один человек физически не сможет управлять армией, добавляет Кевлюк: "Главнокомандующего делает свита". Сейчас на фронте протяженностью почти полторы тысячи километров проводят операции четыре оперативно-стратегические группировки войск, напоминает он.

"Это колоссальное количество людей, по крайней мере, четыре огромных штаба, которые спланировали и проводят параллельно четыре операции, – перечисляет Кевлюк. – На фоне всего этого происходит специальная операция, которую проводит ГУР. Параллельно происходит кибернетическая операция – у противника то свет пропадет, то вода, то канализация".

Кроме того, проводится противовоздушная оборона и территориальная оборона государства. Проводится мобилизационное развертывание.

"Управлять этим должна высокопрофессиональная команда. В работе которой и заключается успех любого главнокомандующего", – заключает Кевлюк.

Сырский всегда умел подбирать себе профессиональную команду, добавляет полковник запаса: "Эти люди будут влиять на дальнейший ход событий. Не стоит ожидать чуда, там не волшебники, а простые люди. Но сейчас эти кадровые изменения нужны".

Изменения ккоснутся не всех представителей старой команды. Кевлюк также предполагает, что обновление военного руководства закроет определенные управленческие пробелы: "Например, в течение двух лет у нас оставалась вакантной должность, на которой человек должен был планировать ведение войны – начальника оперативного управления Генерального штаба. Теперь, надеюсь, он у нас появится" .

Пока команда Сырского окончательно не сформирована, какие-либо утверждения относительно того, какие решения будут приниматься, спекулятивны, добавляет Левин.

Приоритет – люди. Чего ждать от Сырского

В своем первом с момента назначения заявлении Сырский озвучил свои приоритеты: жизнь бойцов, БПЛА, оружие, штабы, логистика.

По его словам, перед ВСУ стоят новые задачи — речь идет о четком и детальном планировании всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в западном оружии.

Главная задача логистики – самое быстрое и рациональное распределение всех ресурсов.

Штабы всех уровней должны знать о нуждах фронта и владеть ситуацией на каждом участке. Квалификация органов управления является решающей для разработки и успешной реализации военных операций.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью армии... Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", – отмечает Сырский.

Нужно внедрять новые технические решения и масштабировать успешный опыт, считает главком: "Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл – одна из главных составляющих общего успеха в войне".

Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ проведение "аудита" военнослужащих, ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только 300 000 человек, говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отмечает: вопрос мобилизации является "пробелом, который нужно уладить" – военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии нужно закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

Этот вопрос был одним из ключевых также во время первой рабочей встречи нового главкома с министром обороны Рустемом Умеровым.

Что изменится на поле боя

Похоже, гражданскими Сырский воспринимается как абсолютная противоположность Залужному и часть "старой" военной системы. Однако те, кто работал с ним напрямую, говорят LIGA.net , что ему очень близки натовские принципы децентрализованного командования. Кроме того, он склонен глубоко вникать в проблемы солдат со времен командования Операцией объединенных сил.

Один из ключевых факторов, из-за которых критикуют генерала Сырского – большие потери сил обороны при многочисленных попытках отвоевать Бахмут.

"Сырскому вспоминают Дебальцево, Соледар или Бахмут. При этом все забыли, что генерал Сырский стал Героем Украины за оборону Киева, – говорит Кевлюк. – Это – его заслуга, он руководил обороной. Освобождение северо-востока – Черниговщины, Сумщины – это продолжение операции, которой также руководил Сырский. Харьковскую операцию также спланировал и реализовал он".

Можно предположить, что такой стиль управления Сырский перенесет на всю линию фронта, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко: "Вполне возможно, но ресурса не хватает, чтобы это сделать сейчас, из-за задержки [помощи] от партнеров".

Поэтому ожидать резких изменений на поле боя сейчас не стоит, добавляет LIGA.net эксперт информационно-консталтинговой компании Defense Express Иван Киричевский: "Базовые проблемы войска остаются совершенно неизменными: неблагоприятная внешнеполитическая обстановка и нехватка ресурсов. Поэтому ожидать радикальных изменений сейчас не приходится".

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