Новий головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський починає формувати під себе нову команду військового керівництва.

Генерал Сирський завжди вмів підібрати на ключові посади професіоналів, які займалися плануванням операцій, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк: "Думаю, це будуть гідні люди, які розуміють природу війни".

Однак це навряд чи допоможе радикально змінити ситуацію на полі бою вже зараз – новий головнокомандувач вимушений ухвалювати рішення у тих самих рамках обмежених ресурсів, які стримували Валерія Залужного, кажуть всі опитані експерти.

Чого очікувати від Сирського та що буде на полі бою – коротко.

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"Змінять не всіх". Як оновиться командування

9 лютого президент Володимир Зеленський ввів нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки й оборони.

Також замінили начальника Генштабу: замість Сергія Шаптали його очолив Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. З Міноборони звільнено генерала Олександра Павлюка, за даними співрозмовників LIGA.net, у відомстві він може стати новим командувачем Сухопутних військ.

Далі має відбутись заміна ще частини командних офіцерів. "Змінюється не лише одна людина, змінюється команда. Завжди. Тому що людина такого високого чину працює не сама, вона працює з командою", – каже LIGA.net військовий аналітик Ігаль Левін.

Одна людина фізично не зможе управляти армією, додає Кевлюк: "Головнокомандувача робить свита". Зараз на фронті довжиною майже 1500 кілометрів проводять операції чотири оперативно-стратегічні угруповання військ, нагадує він.

"Це колосальна кількість людей, принаймні чотири величезні штаби, котрі спланували і проводять паралельно чотири операції, – перераховує Кевлюк. – На фоні всього цього відбувається спеціальна операція, яку проводить ГУР. Паралельно відбувається кібернетична операція – у противника то світло зникне, то вода, то каналізація".

До того ж триває протиповітряна оборона та територіальна оборона держави. Триває мобілізаційне розгортання.

"Керувати цим має високопрофесійна команда. У роботі якої й полягає успіх будь-якого головнокомандувача", – підсумовує Кевлюк.

Сирський завжди вмів підбирати собі професійну команду, додає полковник у запасі: "Ці люди впливатимуть на подальший перебіг подій. Не варто очікувати дива, там не чарівники, а прості люди".

Але зараз ці кадрові зміни потрібні, вважає він.

Зміни торкнуться не всіх представників старої команди, припускає Кевлюк. Він очікує, що оновлення військового керівництва щонайменше закриє певні управлінські прогалини: "Наприклад, протягом двох років у нас лишалась вакантною посада, на якій людина мала планувати ведення війни – начальника оперативного управління Генерального штабу. Тепер, сподіваюсь, він у нас з’явиться".

Допоки команда Сирського остаточно не сформована, будь-які твердження щодо того, які рішення ухвалюватиме він на полі бою, є спекулятивними, додає Левін.

Пріоритет – люди? Чого чекати від Сирського

У своїй першій з моменту призначення заяві Сирський озвучив свої пріоритети: життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика.

За його словами, перед ЗСУ стоять нові завдання — йдеться про чітке та детальне планування всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань та частин з урахуванням потреб фронту в сучасній західній зброї.

Головне завдання логістики – найшвидший та найраціональніший розподіл усіх ресурсів.

Штаби всіх рівнів мають знати про потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці. Кваліфікація органів управління є вирішальною для розробки та реалізації військових операцій.

"Життя та здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю армії... Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин та підрозділів з інтенсифікацією навчання і підготовки особового складу як ніколи актуальне", – наголошує Сирський.

Потрібно впроваджувати нові технічні рішення та масштабувати успішний досвід, вважає головком: "Лише зміни та постійне вдосконалення засобів та методів ведення бойових дій дозволить досягти успіху на цьому шляху. Але, безумовно, надійний тил – одна з головних складових загального успіху у війні".

Керівництво України чекає від нового головнокомандувача ЗСУ проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих у реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб, каже радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголошує, що питання мобілізації є "прогалиною, яку треба владнати". Військові мають пояснювати заплановані процедури проведення мобілізації, які потреби в армії потрібно закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротацію.

Це питання було одним із ключових також під час першої робочої зустрічі нового головкома з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Що (не) зміниться на полі бою

Схоже, цивільними Сирський сприймається як абсолютна протилежність Залужного та частина "старої" військової системи. Однак ті, хто працював з ним безпосередньо, кажуть LIGA.net, що йому дуже близькі натовські принципи децентралізованого командування. Крім того, він схильний заглиблюватись у проблеми солдатів ще з часів командування Операцією об’єднаних сил.

Один із ключових факторів, через які критикують генерала Сирського, – великі втрати Сил оборони під час спроб відвоювати Бахмут.

"Сирському згадують Дебальцеве, Соледар чи Бахмут. Водночас всі забули, що генерал Сирський став Героєм України за оборону Києва, – каже Кевлюк. – Це його заслуга, він керував обороною. Звільнення північного сходу – Чернігівщини, Сумщини – це продовження операції, якою також керував Сирський. Харківську операцію теж спланував і реалізував саме він".

Можна припустити, що такий стиль управління Сирський перенесе на всю лінію фронту, розповідає LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко: "Цілком можливо, але ресурсу не вистачає, щоб це зробити зараз, через затримку [допомоги] від партнерів".

Тому різких змін на полі бою не буде, додає LIGA.net експерт інформаційно-консталтингової компанії Defense Express Іван Киричевський: "Базові проблеми війська лишаються абсолютно незмінними: несприятлива зовнішньополітична ситуація та брак ресурсів. Очікувати радикальних змін поки не доводиться".