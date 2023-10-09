В США набирает обороты политический шторм. Первая в истории отставка спикера Палаты представителей может свидетельствовать о полноценном вхождении демократов и республиканцев в предвыборную гонку-2024. К тому же, как показывают социологические опросы, двухпартийная поддержка военной помощи США в Украине уменьшилась с 73% до 62%.
Украинские власти сохраняют спокойствие.
"Мы готовимся максимально дистанцироваться от внутренней политики США. Мы не хотим повторить ошибки прошедшей кампании. Мы научены этим опытом", – говорит LIGA.net собеседник в дипломатических кругах Украины.
Как команда Владимира Зеленского планирует вести себя с США в ближайший год, почему игнорируют нардепов (спойлер – это часть стратегии) и как Украина готовится к возможной победе Дональда Трампа: разбор LIGA.net.
РИСК ТРАМПИСТОВ И "СЛИВ" РЕФОРМ
"Чем ближе к выборам, тем больше мы будем слышать раздражительных заявлений", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.
По состоянию на сегодняшний день Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе и заверения, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, сообщили LIGA.net на условиях анонимности двое членов украинской делегации во время последнего визита Зеленского в США, а также глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (Слуга народа).
Мережко уточняет, что на уровне Сената двухпартийная поддержка крепче, но в Палате представителей возникают определенные проблемы из-за радикального республиканского крыла, желающего использовать тему Украины как инструмент предвыборной борьбы. Именно это и стало одной из причин отставки республиканца Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей, что на неопределенный срок заморозило вопрос о помощи Украине.
Основной аргумент республиканцев: возможно, нецелевое использование Украиной американской помощи. Здесь они могут опираться на социологию, которая показывает, что 60% сторонников Республиканской партии считают, что военная помощь Украине на $43 млрд не стоила того.
Администрацию Джо Байдена в этом аспекте все устраивает, уверяет LIGA.net собеседник в МИД: "Во время визита президента никто не выдвигал конкретных претензий, даже за закрытыми дверями. Никто списками не махал".
Собеседник намекает на письмо Госдепа с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для продолжения оказания ей помощи, обнародованного в украинских СМИ. Для Банковой это стало неожиданностью.
"Обычно такие вещи не публикуются", – говорит LIGA.net на условиях анонимности член украинской делегации во время визита Зеленского в США.
За "сливом" стоят не демократы, которые тем самым теоретически могли убить двух зайцев, рассуждает собеседник LIGA.net в МИДе. С одной стороны, это помогло бы демократам показать республиканцам, что администрация Байдена также уделяет внимание целевому использованию американской помощи. С другой — продемонстрировать то же самое своему избирателю.
Но решение о финансировании принимается двухпартийно, подчеркивает Мережко: "Не похоже, что какая-то партия пытается что-нибудь доказать".
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"В ВАШИНГТОНЕ МЫ УЖЕ ВСЕХ УБЕДИЛИ"
Основная стратегия Украины на ближайший год – не навреди.
"Карту Украины в любом случае будут разыгрывать для политических целей. Нам сейчас критически важно самим не начать себя вести как та карта, которую разыгрывают, — объясняет LIGA.net собеседник во власти. – Здесь надо держать баланс, который мы действительно неплохо выдержали в 2019-м. Мы тогда прошли между капельками".
"Мы не вмешиваемся во внутренние процессы США, но постоянно обосновываем, что победа Украины – это важный вопрос для национальной безопасности Соединенных Штатов", – заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.
По словам Маркаровой, посольство ежедневно рассылает конгрессменам специальный бюллетень о войне, военных преступлениях РФ, прозрачности и борьбе с коррупцией.
Но бюллетень, как и обычную листовку в супермаркете, можно выбросить, не прочитав. Поэтому важно личное продвижение. Здесь взгляды внутри украинской власти расходятся.
Нардеп Мережко убежден, что нужно мобилизовать англоязычных депутатов разных уровней, чтобы они ездили в США и адвокатировали за Украину. Но ездили не в Вашингтон, а в другие штаты.
"Чтобы они ходили в церковь, в мечеть, в синагогу, чтобы они встречались с местной прессой. Потому что американцы живут локальной жизнью. Они читают местную прессу, смотрят местное телевидение", – объясняет Мережко.
По его словам, в персональном общении отдельные конгрессмены уверяют, что они за Украину, но просят "убедить своих избирателей, почему нужно финансово и материально поддерживать Украину".
Американцам преимущественно не нравится промотированный Белым домом подход поддержки "так долго, как это нужно", но не обязательно потому, что не хотят поддерживать Украину, а потому, что этот подход ассоциируется с бесконечной войной, перспектива которой не вызывает восхищения и у многих украинцев, объясняет LIGA.net директор центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США Алена Гетьманчук.
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"ЧЕМ МЕНЬШЕ НАРДЕПОВ – ТЕМ ЛУЧШЕ"
В контексте необходимости плодотворной работы с избирателями США не очень ложится заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, остальные – это туристы. Нардеп Чернев не согласен.
"Именно парламенты подталкивали свои правительства к предоставлению определенных видов вооружения. Парламентскую дипломатию необходимо продолжить. Не только в США, но и в других странах, дружественных с нами", – говорит нардеп.
Собеседник в ОП уверяет, что слова Данилова о туристах были вырваны из контекста и на них нужно смотреть с учетом указа Зеленского за декабрь 2021-го, которым определено: с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и министр иностранных дел.
Чернев соглашается, что нужно строить прямой мостик между украинскими военными и избирателями США: "Нужно отправлять тех, кто непосредственно с поля боя может рассказать, почему так происходит, чего не хватает, и что будет, если Украина проиграет или потеряет территории".
В то же время, он не разделяет предостережений относительно возможных контраверсионных заявлений отдельных нардепов, ведь в США "понимают, кто выступает с официальной позицией, а кто выступает как депутат от имени народа Украины, а не власти".
Однако выборочное привлечение нардепов может являться не только составляющей стратегии Банковой, но и, вероятно, электоральным прагматичным расчетом.
"Часть нардепов поднимала вопрос англоязычных делегаций в США, но ситуация изменилась после скандалов с липовыми командировками отдельных коллег", – признается не под запись один из "слуг".
Поэтому руководство парламента опустило шлагбаум для предотвращения массовых командировок. Официальный мотив: если все поедут убеждать тех же американцев, то некому будет принимать важные для страны законы.
"Сложно отследить, действительно ли человек едет на встречу или это просто ширма, – объясняет Чернев. – Поэтому постепенно нарабатывается доверие к тем, кто не подводил за эти полтора года и ездил и привозил результаты. Поэтому у таких депутатов не будет проблем с пересечением границы ".
Количество делегаций из Украины не всегда перерастает в качество коммуникации, считает Гетьманчук: "Также не всегда позиция по Украине, высказанная самими украинцами, воспринимается с доверием".
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ОТ КУБИНЦЕВ ДО ЕВАНГЕЛИСТОВ
США – мультинациональная страна, поэтому важно работать с разными этническими и религиозными диаспорами.
В США, например, большую роль играют евангелисты (течение протестантизма в христианстве). В 2022 году почти 14% американцев назвали себя "белыми евангелистами". Ярым евангелистом является Майк Пенс – один из конкурентов Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии.
"Недавно мы встречались с украинским Советом церквей, чтобы наши евангелисты, имеющие тесные отношения с американскими коллегами, продвигали наши интересы относительно помощи Украине", – говорит Мережко.
По его словам, представители комитета встречались по этим же мотивам с Американским еврейским комитетом. Даже во время встречи с ирландской делегацией поднимался вопрос, что в США много жителей ирландского происхождения, поэтому ирландские чиновники также могут внести свой вклад в победу Украины, добавляет Мережко.
Еще один пример рассказывает LIGA.net советница руководителя ОП Дария Заривна. Недавно Андрей Ермак познакомился с эмигрировавшими, в частности, в Майами представителями кубинской оппозиции. Это в штате Флорида, который, как и несколько соседних, в основном республиканский.
"Мы для них сделали брифинг, где заместители Ермака рассказали, что происходит в Украине, в частности о военных преступлениях России. Мы говорили о том, что представители кубинской общины, да и вообще граждане стран Латинской Америки нуждаются в более правдивой информации об Украине, и мы вместе можем и должны противостоять российской пропаганде", – говорит она.
Мережко не соглашается с Черневым, что в Вашингтоне Украина сделала максимум. Крайним республиканцам следует показывать геополитические угрозы от проигрыша Украины.
"Многие конгрессмены воспринимают агрессию России через призму противостояния с Китаем... Они привязывают вопрос Украины к Тайваню", – объясняет нардеп.
Задача Украины – заангажировать максимум тех, кто может промотировать украинский кейс от нашего имени – в частности представителей Юго-Восточной Азии, которые четко связывают победу Украины со сдерживанием Китая, убеждена Гетманчук.
Именно поэтому Зеленский хочет объяснить американцам, почему Байден должен воспользоваться историческим шансом на саммите НАТО в Вашингтон и в следующем году.
"Мы рассчитываем, что на саммите в Вашингтоне нам дадут приглашение, – говорит LIGA.net собеседник в МИД. – Для США это может стать подтверждением подлинного лидерства в мире. Украина в НАТО сэкономит деньги американцев".
С другой стороны, есть контраргумент, что Байден может войти в историю, как человек, который позитивным для Украины решением спровоцировал Россию и заставил Путина сбросить ядерную бомбу, начав Третью мировую, размышляет в разговоре с LIGA.net собеседник в Слуге народа.
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А ЧТО, ЕСЛИ ТРАМП?
Самый популярный вопрос, с которым сталкиваются украинские чиновники: что будет, если в 2024 президентом снова станет Трамп? Ведь он может иметь давнюю обиду на Зеленского из-за отказа помочь победить Байдена на выборах-2020. Кроме того, Трамп пообещал в случае победы заставить Зеленского и Путина подписать мирное соглашение.
Чернев напоминает, что Украина уже работала с Трампом-президентом. И именно Трамп был первым , кто предоставил нам вооружение (в частности, ПТРК Javelin).
"При всей сумбурности Трампа, но президентское кресло обязывает, – считает нардеп. – США – это страна с четкими балансами и равновесиями. Так работает deep state (глубинное государство – ред.), которое не дает раскачать или кардинально изменить внешнюю политику, которая будет противоречить интересам страны. Поэтому я не думаю, что будет резкий разворот".
Для Украины нет принципиальной позиции, кто станет президентом США, убеждает Мережко.
Республиканцев не следует бояться или демонизировать, считает Чернев.
"Республиканцы так же поддерживают Украину, как и демократы. И демократы также имеют представителей крайних позиций. Но их меньшинство. Однако расслабляться не нужно, потому что поддержка (Украина – ред.) в американском социуме постепенно снижается. И нам нужно держать ее на определенном уровне", – говорит нардеп.
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