В США набирает обороты политический шторм. Первая в истории отставка спикера Палаты представителей может свидетельствовать о полноценном вхождении демократов и республиканцев в предвыборную гонку-2024. К тому же, как показывают социологические опросы, двухпартийная поддержка военной помощи США в Украине уменьшилась с 73% до 62%.

Украинские власти сохраняют спокойствие.

"Мы готовимся максимально дистанцироваться от внутренней политики США. Мы не хотим повторить ошибки прошедшей кампании. Мы научены этим опытом", – говорит LIGA.net собеседник в дипломатических кругах Украины.

Как команда Владимира Зеленского планирует вести себя с США в ближайший год, почему игнорируют нардепов (спойлер – это часть стратегии) и как Украина готовится к возможной победе Дональда Трампа: разбор LIGA.net.

РИСК ТРАМПИСТОВ И "СЛИВ" РЕФОРМ

"Чем ближе к выборам, тем больше мы будем слышать раздражительных заявлений", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

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По состоянию на сегодняшний день Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе и заверения, что США будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, сообщили LIGA.net на условиях анонимности двое членов украинской делегации во время последнего визита Зеленского в США, а также глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко (Слуга народа).

Мережко уточняет, что на уровне Сената двухпартийная поддержка крепче, но в Палате представителей возникают определенные проблемы из-за радикального республиканского крыла, желающего использовать тему Украины как инструмент предвыборной борьбы. Именно это и стало одной из причин отставки республиканца Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей, что на неопределенный срок заморозило вопрос о помощи Украине.

Основной аргумент республиканцев: возможно, нецелевое использование Украиной американской помощи. Здесь они могут опираться на социологию, которая показывает, что 60% сторонников Республиканской партии считают, что военная помощь Украине на $43 млрд не стоила того.

Администрацию Джо Байдена в этом аспекте все устраивает, уверяет LIGA.net собеседник в МИД: "Во время визита президента никто не выдвигал конкретных претензий, даже за закрытыми дверями. Никто списками не махал".

Собеседник намекает на письмо Госдепа с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для продолжения оказания ей помощи, обнародованного в украинских СМИ. Для Банковой это стало неожиданностью.

"Обычно такие вещи не публикуются", – говорит LIGA.net на условиях анонимности член украинской делегации во время визита Зеленского в США.

За "сливом" стоят не демократы, которые тем самым теоретически могли убить двух зайцев, рассуждает собеседник LIGA.net в МИДе. С одной стороны, это помогло бы демократам показать республиканцам, что администрация Байдена также уделяет внимание целевому использованию американской помощи. С другой — продемонстрировать то же самое своему избирателю.

Но решение о финансировании принимается двухпартийно, подчеркивает Мережко: "Не похоже, что какая-то партия пытается что-нибудь доказать".

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"В ВАШИНГТОНЕ МЫ УЖЕ ВСЕХ УБЕДИЛИ"

Основная стратегия Украины на ближайший год – не навреди.

"Карту Украины в любом случае будут разыгрывать для политических целей. Нам сейчас критически важно самим не начать себя вести как та карта, которую разыгрывают, — объясняет LIGA.net собеседник во власти. – Здесь надо держать баланс, который мы действительно неплохо выдержали в 2019-м. Мы тогда прошли между капельками".

"Мы не вмешиваемся во внутренние процессы США, но постоянно обосновываем, что победа Украины – это важный вопрос для национальной безопасности Соединенных Штатов", – заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

LIGA.net обратилась за комментарием к Маркаровой, но в пресс-службе сослались на загруженность и попросили подождать до конца октября.

По словам Маркаровой, посольство ежедневно рассылает конгрессменам специальный бюллетень о войне, военных преступлениях РФ, прозрачности и борьбе с коррупцией.

Но бюллетень, как и обычную листовку в супермаркете, можно выбросить, не прочитав. Поэтому важно личное продвижение. Здесь взгляды внутри украинской власти расходятся.

Нардеп Мережко убежден, что нужно мобилизовать англоязычных депутатов разных уровней, чтобы они ездили в США и адвокатировали за Украину. Но ездили не в Вашингтон, а в другие штаты.

"Чтобы они ходили в церковь, в мечеть, в синагогу, чтобы они встречались с местной прессой. Потому что американцы живут локальной жизнью. Они читают местную прессу, смотрят местное телевидение", – объясняет Мережко.

По его словам, в персональном общении отдельные конгрессмены уверяют, что они за Украину, но просят "убедить своих избирателей, почему нужно финансово и материально поддерживать Украину".

"В Вашингтоне всех, кого можно было убедить, мы уже убедили, – говорит LIGA.net глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев. – Нам нужно работать с самими избирателями США".

Американцам преимущественно не нравится промотированный Белым домом подход поддержки "так долго, как это нужно", но не обязательно потому, что не хотят поддерживать Украину, а потому, что этот подход ассоциируется с бесконечной войной, перспектива которой не вызывает восхищения и у многих украинцев, объясняет LIGA.net директор центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США Алена Гетьманчук.

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"ЧЕМ МЕНЬШЕ НАРДЕПОВ – ТЕМ ЛУЧШЕ"

В контексте необходимости плодотворной работы с избирателями США не очень ложится заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, что Украину за границей могут представлять президент и еще три высших чиновника, остальные – это туристы. Нардеп Чернев не согласен.

"Именно парламенты подталкивали свои правительства к предоставлению определенных видов вооружения. Парламентскую дипломатию необходимо продолжить. Не только в США, но и в других странах, дружественных с нами", – говорит нардеп.

Собеседник в ОП уверяет, что слова Данилова о туристах были вырваны из контекста и на них нужно смотреть с учетом указа Зеленского за декабрь 2021-го, которым определено: с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент, премьер и министр иностранных дел.

"Важно активно работать с информационной повесткой в Штатах, доносить наши месседжи не только через политических субъектов, но и через военных, волонтеров, рассказывать истории простых людей, пострадавших от войны. То есть, официальные и неофициальные каналы должны работать в унисон, добиваться синергетического эффекта", – добавляет собеседник на Банковой.

Чернев соглашается, что нужно строить прямой мостик между украинскими военными и избирателями США: "Нужно отправлять тех, кто непосредственно с поля боя может рассказать, почему так происходит, чего не хватает, и что будет, если Украина проиграет или потеряет территории".

В то же время, он не разделяет предостережений относительно возможных контраверсионных заявлений отдельных нардепов, ведь в США "понимают, кто выступает с официальной позицией, а кто выступает как депутат от имени народа Украины, а не власти".

Однако выборочное привлечение нардепов может являться не только составляющей стратегии Банковой, но и, вероятно, электоральным прагматичным расчетом.

"Часть нардепов поднимала вопрос англоязычных делегаций в США, но ситуация изменилась после скандалов с липовыми командировками отдельных коллег", – признается не под запись один из "слуг".

СПРАВКА. В июле 2023 года Зеленский В июле 2023 года Зеленский пригрозил нардепам и должностным лицам, стремящимся как можно больше времени проводить за границей, ища себе "выгодные" командировки, заявив, что "вас таких не будет".

Поэтому руководство парламента опустило шлагбаум для предотвращения массовых командировок. Официальный мотив: если все поедут убеждать тех же американцев, то некому будет принимать важные для страны законы.

"Сложно отследить, действительно ли человек едет на встречу или это просто ширма, – объясняет Чернев. – Поэтому постепенно нарабатывается доверие к тем, кто не подводил за эти полтора года и ездил и привозил результаты. Поэтому у таких депутатов не будет проблем с пересечением границы ".

Количество делегаций из Украины не всегда перерастает в качество коммуникации, считает Гетьманчук: "Также не всегда позиция по Украине, высказанная самими украинцами, воспринимается с доверием".

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ОТ КУБИНЦЕВ ДО ЕВАНГЕЛИСТОВ

США – мультинациональная страна, поэтому важно работать с разными этническими и религиозными диаспорами.

В США, например, большую роль играют евангелисты (течение протестантизма в христианстве). В 2022 году почти 14% американцев назвали себя "белыми евангелистами". Ярым евангелистом является Майк Пенс – один из конкурентов Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии.

"Недавно мы встречались с украинским Советом церквей, чтобы наши евангелисты, имеющие тесные отношения с американскими коллегами, продвигали наши интересы относительно помощи Украине", – говорит Мережко.

По его словам, представители комитета встречались по этим же мотивам с Американским еврейским комитетом. Даже во время встречи с ирландской делегацией поднимался вопрос, что в США много жителей ирландского происхождения, поэтому ирландские чиновники также могут внести свой вклад в победу Украины, добавляет Мережко.

Еще один пример рассказывает LIGA.net советница руководителя ОП Дария Заривна. Недавно Андрей Ермак познакомился с эмигрировавшими, в частности, в Майами представителями кубинской оппозиции. Это в штате Флорида, который, как и несколько соседних, в основном республиканский.

"Мы для них сделали брифинг, где заместители Ермака рассказали, что происходит в Украине, в частности о военных преступлениях России. Мы говорили о том, что представители кубинской общины, да и вообще граждане стран Латинской Америки нуждаются в более правдивой информации об Украине, и мы вместе можем и должны противостоять российской пропаганде", – говорит она.

Мережко не соглашается с Черневым, что в Вашингтоне Украина сделала максимум. Крайним республиканцам следует показывать геополитические угрозы от проигрыша Украины.

"Многие конгрессмены воспринимают агрессию России через призму противостояния с Китаем... Они привязывают вопрос Украины к Тайваню", – объясняет нардеп.

Задача Украины – заангажировать максимум тех, кто может промотировать украинский кейс от нашего имени – в частности представителей Юго-Восточной Азии, которые четко связывают победу Украины со сдерживанием Китая, убеждена Гетманчук.

"Ключевая задача – интегрировать Украину в мировой контекст. Просто говорить о формуле мира – недостаточно, – говорит LIGA.net Заривна. – Но когда мы вписываем это в глобальный контекст, когда мы объясняем как решения, наработанные в рабочих группах по каждому пункту формулы, могут помочь в решении глобальных вызовов, явно стоящих перед мировой системой безопасности… Это углубляет понимание проблемы".

Именно поэтому Зеленский хочет объяснить американцам, почему Байден должен воспользоваться историческим шансом на саммите НАТО в Вашингтон и в следующем году.

"Мы рассчитываем, что на саммите в Вашингтоне нам дадут приглашение, – говорит LIGA.net собеседник в МИД. – Для США это может стать подтверждением подлинного лидерства в мире. Украина в НАТО сэкономит деньги американцев".

С другой стороны, есть контраргумент, что Байден может войти в историю, как человек, который позитивным для Украины решением спровоцировал Россию и заставил Путина сбросить ядерную бомбу, начав Третью мировую, размышляет в разговоре с LIGA.net собеседник в Слуге народа.

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А ЧТО, ЕСЛИ ТРАМП?

Самый популярный вопрос, с которым сталкиваются украинские чиновники: что будет, если в 2024 президентом снова станет Трамп? Ведь он может иметь давнюю обиду на Зеленского из-за отказа помочь победить Байдена на выборах-2020. Кроме того, Трамп пообещал в случае победы заставить Зеленского и Путина подписать мирное соглашение.

Чернев напоминает, что Украина уже работала с Трампом-президентом. И именно Трамп был первым , кто предоставил нам вооружение (в частности, ПТРК Javelin).

"При всей сумбурности Трампа, но президентское кресло обязывает, – считает нардеп. – США – это страна с четкими балансами и равновесиями. Так работает deep state (глубинное государство – ред.), которое не дает раскачать или кардинально изменить внешнюю политику, которая будет противоречить интересам страны. Поэтому я не думаю, что будет резкий разворот".

Для Украины нет принципиальной позиции, кто станет президентом США, убеждает Мережко.

"Президент любой страны ограничен институтами, традициями и законодательством. Во внешней политике огромную роль играет государственный аппарат, а не воля вождя", – резюмирует нардеп.

Республиканцев не следует бояться или демонизировать, считает Чернев.

"Республиканцы так же поддерживают Украину, как и демократы. И демократы также имеют представителей крайних позиций. Но их меньшинство. Однако расслабляться не нужно, потому что поддержка (Украина – ред.) в американском социуме постепенно снижается. И нам нужно держать ее на определенном уровне", – говорит нардеп.

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