У США набирає обертів політичний шторм. Перша в історії відставка спікера Палати представників може свідчити про повноцінне входження демократів та республіканців в передвиборчі перегони-2024. До того ж, як показують соціологічні опитування, двопартійна підтримка військової допомоги США Україні зменшилася з 73% до 62%.

Українська влада зберігає спокій.

"Ми готуємося максимально дистанціюватися від внутрішньої політики США. Ми не хочемо повторити помилок минулої кампанії. Ми навчені цим досвідом", – каже LIGA.net співрозмовник в дипломатичних колах України.

Як команда Володимира Зеленського планує поводити себе зі США найближчий рік, чому ігнорують нардепів (спойлер – це частина стратегії) і як Україна готується до можливої перемоги Дональда Трампа: розбір LIGA.net.

РИЗИК ТРАМПІСТІВ ТА "ЗЛИВ" РЕФОРМ

"Що ближче до виборів, то більше ми будемо чути дратівливих заяв", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Станом на зараз Україна має двопартійну підтримку в Конгресі та запевнення, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, повідомили LIGA.net на умовах анонімності двоє членів української делегації під час останнього візиту Зеленського до США, а також голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (Слуга народу).

Мережко уточнює, що на рівні Сенату двопартійна підтримка міцніша, але в Палаті представників виникають певні проблеми через радикальне республіканське крило, яке бажає використати тему України як інструмент передвиборчої боротьби. Саме це і стало однією з причин відставки республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників, що на невизначений термін заморозило питання допомоги Україні.

Основний аргумент республіканців – можливе нецільове використання Україною американської допомоги. Тут вони можуть спиратися на соціологію, яка показує, що 60% прихильників Республіканської партії вважають, що військова допомога Україні на $43 млрд не вартувала того.

Адміністрацію Джо Байдена в цьому аспекті все влаштовує, запевняє LIGA.net співрозмовник у МЗС: "Під час візиту президента ніхто не висував конкретних претензій, навіть за закритими дверима. Ніхто списками не махав".

Співрозмовник натякає на лист Держдепу із переліком реформ, які повинна здійснити Україна для продовження надання їй допомоги, який було оприлюднено в українських ЗМІ. Для Банкової це стало несподіванкою.

"Зазвичай, такі речі не публікуються", – каже LIGA.net на умовах анонімності член української делегації під час візиту Зеленського до США.

За "зливом" стоять не демократи, які тим самим теоретично могли вбити двох зайців, розмірковує співрозмовник LIGA.net у МЗС. З одного боку, це б допомогло демократам показати республіканцям, що адміністрація Байдена також приділяє увагу цільовому використанню американської допомоги. З іншого — продемонструвати те саме своєму виборцю.

Але рішення щодо фінансування ухвалюється двопартійно, підкреслює Мережко: "Не схоже, що якась партія намагається щось довести".

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"У ВАШИНГТОНІ МИ ВЖЕ ВСІХ ПЕРЕКОНАЛИ"

Основна стратегія України на найближчий рік – не нашкодь.

"Карту України в будь-якому випадку розігруватимуть для політичних цілей. Нам зараз критично важливо самим не почати поводитись як та карта, яку розігрують, — пояснює LIGA.net співрозмовник у владі. – Тут треба тримати баланс, який ми насправді доволі непогано витримали у 2019-му. Ми тоді пройшли поміж крапельками".

"Ми не втручаємося у внутрішні процеси США, але постійно доводимо, що перемога України – це важливе питання для національної безпеки Сполучених Штатів", – заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua.

LIGA.net звернулася за коментарем до Маркарової, але в пресслужбі послалися на завантаженість і попросили почекати до кінця жовтня.

За словами Маркарової, посольство щодня розсилає конгресменам спеціальний бюлетень про війну, воєнні злочини РФ, прозорість і боротьбу з корупцією.

Але бюлетень, як і звичайну листівку в супермаркеті, можна викинути, не прочитавши. Тому важлива особиста промоція. Тут погляди всередині української влади розходяться.

Нардеп Мережко переконаний, що потрібно мобілізувати англомовних депутатів різних рівнів, щоб вони їздили до США і адвокатували за Україну. Але їздили не у Вашингтон, а в інші штати.

"Щоб вони ходили до церкви, до мечеті, до синагоги, щоб зустрічались з місцевою пресою. Тому що американці живуть локальним життям. Вони читають місцеву пресу, дивляться місцеве телебачення", – пояснює Мережко.

За його словами, в персональному спілкуванні окремі конгресмени запевняють, що вони за Україну, але просять "переконати своїх виборців, чому треба фінансово та матеріально підтримувати Україну".

"У Вашингтоні всіх, кого можна було переконати, ми вже переконали, – каже LIGA.net голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв. – Нам потрібно працювати з самими виборцями США".

Американцям переважно не подобається промотований Білим домом підхід підтримки "так довго, як це потрібно", але не обовʼязково тому, що не хочуть підтримувати Україну, а тому, що цей підхід асоціюється з нескінченною війною, перспектива якої не викликає захоплення і в багатьох українців, пояснює LIGA.net директорка центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США Альона Гетьманчук.

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"ЩО МЕНШЕ НАРДЕПІВ – ТО КРАЩЕ"

У контекст необхідності плідної роботи з виборцями США не дуже лягає заява секретаря РНБО Олексія Данілова, що Україну за кордоном можуть представляти президент та ще три найвищі чиновники, решта – це туристи. Нардеп Чернєв не згоден.

"Саме парламенти підштовхували свої уряди до надання певних видів озброєння. Парламентську дипломатію потрібно продовжувати. Не тільки в США, а й в інших країнах, дружніх до нас", – каже нардеп.

Співрозмовник в ОП запевняє, що слова Данілова про туристів були висмикнуті з контексту і на них треба дивитись з огляду на указ Зеленського за грудень 2021-го, яким визначено: з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент, прем’єр і міністр закордонних справ.

"Важливо активно працювати з інформаційною повісткою в Штатах, доносити наші меседжі не тільки через політичних суб'єктів, а й через військових, волонтерів, розповідати історії простих людей, постраждалих від війни. Тобто офіційні та неофіційні канали мають працювати в унісон, добиватися синергетичного ефекту", – додає співрозмовник на Банковій.

Чернєв погоджується, що потрібно будувати прямий міст між українськими військовими та виборцями США: "Потрібно відряджати тих, хто безпосередньо з поля бою може розповісти, чому так відбувається, чого не вистачає і що буде, якщо Україна програє або втратить території".

Водночас він не поділяє пересторог щодо можливих контроверсійних заяв окремих нардепів, адже в США "розуміють, хто виступає з офіційною позицією, а хто говорить як депутат від імені народу України, а не влади".

Проте вибіркове залучення нардепів може бути не тільки складовою стратегії Банкової, а і, ймовірно, електоральним прагматичним розрахунком.

"Частина нардепів порушували питання англомовних делегацій до США, але ситуація змінилася після скандалів з липовими відрядженнями окремих колег", – зізнається не під запис один зі "слуг".

ДОВІДКА. В липні 2023 року Зеленський В липні 2023 року Зеленський пригрозив нардепам та посадовцям, які прагнуть якомога більше часу проводити за кордоном, шукаючи собі "вигідні" відрядження, та заявив, що "вас таких не буде".

Тому керівництво парламенту опустило шлагбаум для запобігання масових відряджень. Офіційний мотив: якщо всі поїдуть переконувати тих же американців, то нікому буде ухвалювати важливі для країни закони.

"Складно відстежити, чи справді людина їде на зустріч, чи це просто ширма, – пояснює Чернєв. – Тому поступово напрацьовується довіра до тих, хто не підводив за ці півтора року, їздив та привозив результати. І у таких депутатів не буде проблем з перетинанням кордону".

Кількість делегацій з України не завжди переростає в якість комунікації, вважає Гетьманчук: "Також не завжди позиція щодо України, висловлена самими українцями, сприймається з довірою".

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ВІД КУБИНЦІВ ДО ЄВАНГЕЛІСТІВ

США – мультинаціональна країна, тому важливо працювати з різними етнічними та релігійними діаспорами.

У США, наприклад, велику роль відіграють євангелісти (течія протестантизму в християнстві). У 2022 році майже 14% американців назвали себе "білими євангелістами". Затятим євангелістом є Майк Пенс – один із конкурентів Дональда Трампа в боротьбі за номінацію в президенти від Республіканської партії.

"Нещодавно ми зустрічались з українською Радою церков, щоб наші євангелісти, які мають тісні відносини з американськими колегами, просували наші інтереси стосовно допомоги Україні", – каже Мережко.

За його словами, представники комітету зустрічались з цих самих мотивів з Американським єврейським комітетом. Навіть під час зустрічі з ірландською делегацією підіймалось питання, що в США є багато мешканців ірландського походження, тому ірландські посадовці також можуть зробити свій внесок у перемогу України, додає Мережко.

Ще один приклад розповідає LIGA.net радниця керівника ОП Дарія Зарівна. Нещодавно Андрій Єрмак познайомився з представниками кубинської опозиції, які емігрували, зокрема, у Маямі. Це у штаті Флорида, який, як і декілька сусідніх, є переважно республіканськими.

"Ми для них зробили брифінг, де заступники Єрмака розказали, що відбувається в Україні, зокрема про воєнні злочини Росії. Ми говорили про те, що представники кубинської громади, та й взагалі громадяни країн Латинської Америки, потребують більше правдивої інформації про Україну, і ми разом можемо і повинні протистояти російській пропаганді", – каже вона.

Водночас Мережко не погоджується з Чернєвим, що у Вашингтоні Україна зробила максимум. Крайнім республіканцям треба показувати геополітичні загрози від програшу України.

"Багато конгресменів сприймають агресію Росії через призму протистояння з Китаєм... Вони прив'язують питання України до Тайваню", – пояснює нардеп.

Завдання України – заангажувати максимум тих, хто може промотувати український кейс від нашого імені, - зокрема, представників Південно-Східної Азії, які чітко повʼязують перемогу України зі стримуванням Китаю, переконана Гетьманчук.

"Ключове завдання – інтегрувати Україну у світовий контекст. Просто говорити про формулу миру – недостатньо, – каже LIGA.net Зарівна. – Але коли ми вписуємо це у глобальний контекст, коли пояснюємо, як рішення, напрацьовані в робочих групах щодо кожного пункту формули, можуть допомогти у вирішення глобальних викликів, які явно стоять перед світовою системою безпеки… Це поглиблює розуміння проблеми".

Саме тому у Зеленського хочуть пояснити американцями, чому Байден має скористатися історичним шансом на саміті НАТО у Вашингтоні наступного року.

"Ми розраховуємо, що на саміті у Вашингтоні нам дадуть запрошення, – каже LIGA.net співрозмовник у МЗС. – Для США це може стати підтвердженням справжнього лідерства у світі. Україна в НАТО зекономить гроші американців".

З іншого боку, є контраргумент, що Байден може увійти в історію як людина, яка позитивним для України рішенням спровокувала Росію і змусила Путіна скинути ядерну бомбу, розпочавши Третю світову, розмірковує в розмові з LIGA.net співрозмовник у Слузі народу.

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А ЩО ЯКЩО ТРАМП?

Найпопулярніше питання, з яким стикаються українські посадовці: що буде, якщо у 2024 році президентом знову стане Трамп? Адже він може мати давню образу на Зеленського через відмову допомогти перемогти Байдена на виборах-2020. Крім того, Трамп пообіцяв у разі перемоги змусити Зеленського та Путіна підписати мирну угоду.

Чернєв нагадує, що Україна вже працювала з Трампом-президентом. І саме Трамп був першим, хто надав нам озброєння (зокрема, ПТРК Javelin).

"За всієї сумбурності Трампа, але президентське крісло зобов'язує, – вважає нардеп. – США – це країна з чіткими балансами та рівновагами. Так працює deep state (глибинна держава. – Ред.), яка не дає розхитати або кардинально змінити зовнішню політику, яка суперечитиме інтересам країни. Тому я не думаю, що буде різкий розворот".

Для України немає принципової позиції, хто стане президентом США, переконує Мережко.

"Президент будь-якої країни обмежений інститутами, традиціями та законодавством. У зовнішній політиці величезну роль відіграє державний апарат, а не примха вождя", – резюмує нардеп.

Республіканців не варто боятися чи демонізувати, вважає Чернєв.

"Республіканці так само підтримують Україну, як і демократи. І демократи теж мають представників крайніх позицій. Але їх меншість. Проте розслаблятися не потрібно, тому що підтримка (України. – Ред.) в американському соціумі поступово знижується. І нам потрібно тримати її на певному рівні", – каже нардеп.

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