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19.02.2019, 21:51

Гордон пришел к Дудю. Что он сказал об Украине - за минуту

Гордон пришел к Дудю. Что он сказал об Украине - за минуту - Фото
Дмитрий Гордон и Юрий Дунь (фото - скриншот видео)

Полуторачасовое интервью - за минуту. Главные цитаты

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Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российскому журналисту Юрию Дудю рассказал о "кумире украинцев Кравчуке", "честном враге Украины Медведчуке", о Порошенко и будущей дружбе России и Украины. Журналист LIGA.net выбрал самые интересные цитаты из полуторачасовой беседы.

Почему ходит на шоу российских пропагандистов. "Мне звонят оттуда и приглашают, чтобы я по Скайпу включился и ответил на какие-то вопросы, прокомментировал текущие события. Я никогда не отказываюсь по той причине, что в России есть очень много здравомыслящих, умных, хороших людей. Их миллионы, которые не принимают оболванивание российского телевидения, хотят слушать другую информацию…Если бы Геббельс (соратник Адольфа Гитлера - ред.) был бы жив, он застрелился бы еще раз, увидев "60 минут", потому что понял бы, что он до этого не допер". 

Дураком я Порошенко никогда не называл. "У меня к нему есть очень много претензий, которые я высказываю у себя дома, в том числе, ему лично. У нас не простые отношения, и он на меня часто обижается, потому что я по своей привычке говорить то, что думаю, говорю о нем в эфире украинских телеканалов нелицеприятные вещи...Жестче, чем я, по его поводу не высказывался никто...Голосовать за него не буду. Я считаю, что он не справился со своей задачей. Я считаю, что на его месте должен был быть другой человек, более решительный и должен быть сейчас, после выборов".

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Медведчук – честный враг Украины. "Виктор Медведчук – безусловно талантливейший человек, враг Украины. Честный враг Украины, он никогда не менял своей позиции и я его за это уважаю, я люблю честных врагов…Человек, который, по моему мнению, добра Украине не желает".

Кравчук – народный кумир. "Кравчук – глубоко демократичный человек, который сознательно пошел на перевыборы, проиграл их и цивилизованным способом передал власть Леониду Кучме. Ходит по улицам до сих пор, все улабыются, жмут руки… Я думаю, Кравчук – вообще идеальный президент, который нужен Украине".

За кого проголосовал бы на выборах. "Я считаю, что Игорь Смешко – это единственный человек, который подготовлен к тому, чтобы быть президнтом воюющей страны".

Зеленский - превосходный менеджер. "У нас был трижды судимый и дважды сидевший зэк…И когда говорят о Зеленском, я хочу сказать: прекрасный актер – ладно, в сторону; человек – замечательный, менеджер – превосходный, создавший собственный бизнес. Он не накрал деньги, как многие, он их заработал. Сможет ли он быть президентом хорошим? Не знаю, это лотерея. Он лучше многих старых лиц, которые я лично видеть не хочу".

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Украинцы, россияне и белорусы обречены на дружбу. "Это два разных народа...А белорусы – третий народ. Просто руководство российское – совершило преступление перед украинским народом...Российская военная машина вмешалась в украинские внутренние дела, из-за того, что Россия развязала войну в Украине, отняла территорию…Брат к брату так не приходит...Когда Россия покается и уйдет с украинской территории – да будет дружба, мир и все остальное".

Севастополь всегда был ближе к России. "Ментально жители Севастополя и не степного Крыма – ближе к России всегда были…Там исторически так сложилось. А украинская власть по отношению к Крыму не дорабатывала, я это всегда говорил… Но существует неприкосновенность границ, границы – определены".

Как захватили Крым. "Руководство Российской Федерации формулировало свою задачу так: за сутки надо решить вопрос, овладеть парламентом и так далее; если не получится – назад. Об этом мне сказал на тот момент председатель Совета министров Крыма, а перед этим – министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев".

В Крыму все было готово для захвата власти еще в 94-м году. "Рассказал мне это Евгений Марчук. В 94 году на полуострове уже появились казачий хор, короткостриженные ребята и готовился захват органов власти – СБУ и МВД. Ночью группа Альфа под руководством Марчука вылетела в Крым, заняла все помещения правительственные, крымских депутатов вывезли в Киев, решили с ними все вопросы, Мешкова (с 1994 по 1995 президент Крыма - ред.) выкинули за пределы Крыма. На этом все было закончено. Но тогда руководил Россией Ельцин".

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Об ущемлении русского языка. "Это делала агентура ФСБ Российской Федерации. Я повторяю, ответственно повторяю, это делала агентура Российской Федерации, которая специально раскачивала лодку. И они это делают сегодня, продолжают".

У России надо было забрать чемпионат мира по футболу. "Не имеет права страна-агрессор проводить у себя на территории такие соревнования…Но Путин со своими товарищами просто купил ФИФА".

Крымский мост будет мостом дружбы. "Крымский мост построили – и хорошо. Почему хорошо? Потому что, когда Россия отдаст Крым, - это будет мост дружбы, когда это будут две дружеские страны и мы будем ездить друг к другу в гости".

Киселев и Соловьев – негодяи с большой буквы. "Это безусловные профессионалы, мастера пропаганды высшего качества…Презренные люди, которые являются частью информационного спецназа, который убивает людей"

Я слова страх вообще не знаю. "Я не хочу называть (сотрудников ФСБ, работающих в Украине - ред.), потому что я пожить еще хочу, мне не страшно – я пожить хочу. Это просто очень большие фамилии…Если бы люди узнали фамилии агентов КГБ и ФСБ России, которые находятся во властных структурах Украины, - они бы плакали".

Читайте также: "Порошенко должен проиграть". Интервью Саакашвили - за минуту


специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
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Теги: Россия, Украина, война, интервью, двитрий гордон, юрий дудь
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