Южная Корея и США начали обширные военные учения Freedom Shield ("Щит свободы"), на которых по легенде тренируются сбивать ядерные баллистические ракеты Северной Кореи. В январе КНДР заявила, что провела испытание подводной системы ядерного оружия.

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Китай и Северная Корея разыгрывают партию, в которой Киму отведена роль вести ядерный шантаж и при случае помешать США прийти на помощь союзникам, говорит знаток Азиатско-Тихоокеанского региона, аналитик Юрий Пойта.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, полковник Ли Сон Джун, и пресс-секретарь вооруженных сил США в Корее, полковник Исаак Тейлор перед открытием учений (Фото: Ministry of National Defense of RK)

Так что эти учения – очередная демонстрация коалиции во главе с США, как бороться с мировыми диктатурами. Большая "ось зла" готова – Китай, Северная Корея, Россия, Сирия, Иран и ряд других диктатур, добавляет LIGA.net военный аналитик Петр Черник.

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Легенда. Будут сбивать "корейские ядерные ракеты"

Легендой учений "Щит свободы" определена нейтрализация ядерной угрозы КНДР: военные будут учиться выявлять и сбивать крылатые ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки.

Планируется, что военно-воздушные силы США привлекут к учениям несколько типов истребителей. Точно подтверждено участие американских F-16 и A-10 в течение всех 11 дней, предварительно – также F-35s, пишет специализированный журнал Air&Space Forses.

Один из важнейших элементов учений – этап Buddy Squadron ("Эскадрилья Бадди") вблизи базы ВВС Осан с участием 20 самолетов.

Корейские и американские солдаты в центре воздушно-космических операций (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Вертолеты Apache в корейском Пхёнтеке (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Учения будут "жесткими и реалистичными" и будут базироваться на сценариях, отражающих уроки недавних конфликтов, заявили представители республики Кореи и США, которых цитирует Reuters.

В учениях будут наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические составляющие. Помимо США и Кореи в них задействованы еще 12 стран – Австралия, Бельгия, Канада, Колумбия, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Новая Зеландия, Филиппины и Таиланд.

Самолет RC-12X Guardrail (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Freedom Shield проведут в соответствии с договором о взаимной обороне между Кореей и США от 1 октября 1953 года.

Справка Корейская война была в 1950–1953 годах. Одна из самых кровавых войн в современной истории – в ней погибли 3 млн человек. КНДР поддержали Китай и СССР. Южную Корею – США и силы ООН. Завершилась Корейским соглашением о перемирии. Две Кореи до сих пор в замороженном конфликте. Корейская война была в 1950–1953 годах. Одна из самых кровавых войн в современной истории – в ней погибли 3 млн человек. КНДР поддержали Китай и СССР. Южную Корею – США и силы ООН. Завершилась Корейским соглашением о перемирии. Две Кореи до сих пор в замороженном конфликте.

С 2022 года Северная Корея провела более 100 раундов ракетных испытаний (в этом году уже шесть) для модернизации арсенала.

В ответ США и Южная Корея увеличили количество учений и развернули более мощные военные средства Америки – авианосцы и ядерные бомбардировщики большой дальности.

Американские бронированные машины Stryker (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отказывается от давней цели мирного объединения с Южной Кореей и занимает более агрессивную военную позицию вдоль спорной границы. Он угрожает "уничтожить" Южную Корею и США, если его "спровоцируют".

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Пхеньян может совершить провокации вдоль напряженной корейской морской и сухопутной границы. Но перспективы полномасштабного нападения КНДР пока туманны, потому что Ким знает, что его армия слабее сил США и Южной Кореи, пишет АР.

Начало учений в приграничном городе Йончхон, в 62 км к северу от Сеула (Фото: Yonhap)

Действия КНДР могут быть связаны с предстоящими президентскими выборами в США в ноябре и парламентскими в Южной Корее в апреле. Пхеньян считает, что его ядерный арсенал увеличивает влияние в дипломатии и стремится таким образом ослабить международные санкции.

Лидеры ВВС Южной Кореи и США наблюдают за Freedom Shield на авиабазе Осан (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Ядерный шантаж Кима и мировая "ось зла"

Китай – гарант существования КНДР, между ними действует договор о взаимной защите. Китайский лидер Си Цзиньпин мог бы, если бы захотел, повлиять на ядерные амбиции Кима, но не хочет, говорит LIGA.net аналитик Института китайских исследований Меркатора MERICS Юрий Пойта.

Самолет F-15K Slam Eagles в начале учений (Фото: South Korean air force)

Усиление КНДР даже выгодно Китаю, потому что Пекин и сам готовится к войне за Тайвань. Так что китайцам в случае агрессии требуется невмешательство союзников Тайбэя – США, Японии, Южной Кореи.

Роль Северной Кореи в этой сложной партии – ядерным шантажом заставить западных союзников не вмешиваться, угрожая ударом по Южной Корее или другим странам, объясняет Пойта.

"Китай хочет отвадить Запад от возможной помощи Тайваню испытанным Россией в Украине ядерным шантажом. КНДР должна создавать также дополнительную угрозу поражения кораблей, которые будут идти к острову. Задача Пхеньяна – угрожать Сеулу, чтобы не вмешивался", – говорит он.

Фактически Китай использует Северную Корею подобно тому, как Россия использует Беларусь – шантажирует ядерным ударом с территории младшего партнера против западных союзников. Ответный удар может быть направлен против этого младшего партнера, объясняет LIGA.net военный аналитик Петр Черник.

Капрал и сержант морской пехоты США наполняют мешки с песком для строительства временных укреплений (Фото: Staff Sgt. Amanda R. Taylor/U.S. Marine Corps)

По словам Пойты, Северная Корея разрабатывает ракеты большой дальности, которые уже по заявленным характеристикам способны достичь берегов США. Однако их эффективность сомнительна.

Южная Корея может обнаружить и уничтожить эти ракеты, но это опять же дополнительные угрозы для Америки. В этом и заинтересован Китай.

"Поэтому учение Freedom Shield – это очередная демонстрация коалиции во главе с США, как бороться с мировыми диктатурами. Большая "ось зла" прорисована – Китай, Северная Корея, Россия, Сирия, Иран и ряд других диктатур. Демократии показывают, что готовы к бою", – говорит Черник.

Украина – в тренде мировой безопасности, поэтому для нас тоже важны учения на Корейском полуострове. Можем рассчитывать, говорит аналитик, что Южная Корея при посредничестве или под давлением США будет давать (или продавать) Украине больше оружия.

Корея – огромный хаб по производству высококачественного оружия.

"Это прекрасные танки K2 Black Panther, гаубицы K9, истребители KF-21, аналог F-35. В 2023-м поляки купили у корейцев техники на $9 млрд, – говорит Черник. – Вполне возможны корейские поставки при отсутствии помощи из США, но не в таких больших количествах, как бы нам хотелось. Только при посредничестве Америки, потому что корейские законы запрещают продавать оружие в зоны конфликтов".

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