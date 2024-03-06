Південна Корея і США розпочали великі військові навчання Freedom Shield ("Щит свободи"), на яких за легендою тренуються збивати ядерні балістичні ракети Північної Кореї. У січні КНДР заявила, що провела випробування підводної системи ядерної зброї.

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Китай та Північна Корея розігрують партію, в якій Кіму відведена роль вести ядерний шантаж і при нагоді завадити США прийти на допомогу союзникам, каже LIGA.net знавець Азійсько-Тихоокеанського регіону, аналітик Юрій Пойта.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, полковник Лі Сон Джун, і речник збройних сил США в Кореї, полковник Ісаак Тейлор перед відкриттям навчань (Фото: Ministry of National Defense of RK)

Тож ці навчання – чергова демонстрація коаліції на чолі зі США, як боротися зі світовими диктатурами. Велика "вісь зла" промальована – Китай, Північна Корея, Росія, Сирія, Іран і низка інших диктатур, додає LIGA.net військовий аналітик Петро Черник.

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Легенда. Збиватимуть "корейські ядерні ракети"

Легендою навчань "Щит свободи" визначено нейтралізацію ядерної загрози КНДР: військові вчитимуться виявляти і збивати крилаті ракети, які потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

Планується, що військово-повітряні сили США залучать до навчань декілька типів винищувачів. Точно підтверджено участь американських F-16 і A-10 протягом всіх 11 днів, попередньо – також F-35s, пише спеціалізований журнал Air & Space Forses.

Один із найважливіших елементів навчань – етап Buddy Squadron ("Ескадрилья Бадді") поблизу бази ВПС Осан, за участю 20 літаків.

Корейські та американські солдати у центрі повітряно-космічних операцій (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Гелікоптери Apache у корейському Пхьонтеку (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Навчання будуть "жорсткими і реалістичними" та базуватимуться на сценаріях, які відображають уроки недавніх конфліктів, заявили представники республіки Кореї та США, яких цитує Reuters.

У навчаннях будуть наземні, морські, повітряні, кібернетичні та космічні складові. Крім США і Кореї, в них задіяні ще 12 країн – Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Франція, Велика Британія, Греція, Італія, Нова Зеландія, Філіппіни і Таїланд.

Літак RC-12X Guardrail (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Freedom Shield проводяться відповідно до договору про взаємну оборону між Кореєю та США від 1 жовтня 1953 року.

Довідка Корейська війна тривала в 1950-1953 роках. Одна з найкривавіших воєн у сучасній історії – у ній загинули 3 млн осіб. КНДР підтримали Китай і СРСР. Південну Корею – США і сили ООН. Завершилася Корейською угодою про перемир’я. Дві Кореї і досі у замороженому конфлікті. Корейська війна тривала в 1950-1953 роках. Одна з найкривавіших воєн у сучасній історії – у ній загинули 3 млн осіб. КНДР підтримали Китай і СРСР. Південну Корею – США і сили ООН. Завершилася Корейською угодою про перемир’я. Дві Кореї і досі у замороженому конфлікті.

З 2022 року Північна Корея провела понад 100 раундів ракетних випробувань (цього року – вже шість) для модернізації арсеналу.

У відповідь США і Південна Корея збільшили кількість навчань і розгорнули потужніші військові засоби Америки – авіаносці та ядерні бомбардувальники великої дальності.

Американські броньовані машини Stryker (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що відмовляється від давньої мети мирного об’єднання з Південною Кореєю і займає агресивнішу військову позицію вздовж спірного кордону. Він погрожує "знищити" Південну Корею і США, якщо його "спровокують".

Пхеньян може вчинити провокації вздовж напруженого корейського морського і сухопутного кордонів. Але перспективи повномасштабного нападу КНДР – поки туманні, бо Кім знає, що його армія є слабшою за сили США і Південної Кореї, пише АР.

Початок навчань у прикордонному місті Йончхон, за 62 км на північ від Сеула (Фото: Yonhap)

Дії КНДР можуть бути пов’язані з майбутніми президентськими виборами в США в листопаді та парламентськими в Південній Кореї у квітні. Пхеньян вважає, що його ядерний арсенал збільшує вплив у дипломатії, і прагне таким чином послабити міжнародні санкції.

Лідери ВПС Південної Кореї і США спостерігають за Freedom Shield на авіабазі Осан (Фото: EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA)

Ядерний шантаж Кіма та світова "вісь зла"

Китай – гарант існування КНДР, між ними діє договір про взаємний захист. Китайський лідер Сі Цзіньпін міг би, якби захотів, вплинути на ядерні амбіції Кіма, але не хоче, каже LIGA.net аналітик Інституту китайських досліджень Меркатора MERICS Юрій Пойта.

Літак F-15K Slam Eagles на початку навчань (Фото: South Korean air force)

Посилення КНДР навіть вигідне Китаю, бо Пекін і сам готується до війни за Тайвань. Тож китайцям у разі агресії потрібне невтручання союзників Тайбея – США, Японії, Південної Кореї.

Роль Північної Кореї у цій складній партії – ядерним шантажем змусити західних союзників не втручатися, погрожуючи ударом по Південній Кореї чи інших країнах, пояснює Пойта.

"Китай хоче віднадити Захід від можливої допомоги Тайваню ядерним шантажем, що випробувала Росія в Україні. КНДР має створювати також додаткову загрозу ураження кораблів, які будуть йти до острова. Завдання Пхеньяна – загрожувати Сеулу, щоб не втручався", – каже він.

Фактично Китай використовує Північну Корею подібно тому, як Росія використовує Білорусь – шантажує ядерним ударом з території молодшого партнера проти західних союзників. Удар у відповідь відтак може бути спрямований проти цього молодшого партнера, пояснює LIGA.net військовий аналітик Петро Черник.

Капрал і сержант морської піхоти США наповнюють мішки з піском для будівництва тимчасових укріплень (Фото: Staff Sgt. Amanda R. Taylor/U.S. Marine Corps)

За словами Пойти, Північна Корея розробляє ракети великої дальності, які вже за заявленими характеристиками здатні досягти берегів США. Однак їх ефективність сумнівна.

Південна Корея може виявити і знищити ці ракети, але це, знову ж таки, додаткові загрози для Америки. У цьому і зацікавлений Китай.

"Тож навчання Freedom Shield – це чергова демонстрація коаліції на чолі зі США, як боротися зі світовими диктатурами. Велика "вісь зла" промальована – Китай, Північна Корея, Росія, Сирія, Іран і низка інших диктатур. Демократії показують, що готові до бою", – каже Черник.

Україна – у тренді світової безпеки, тому для неї теж важливі навчання на Корейському півострові. Можемо розраховувати, вважає аналітик, що Південна Корея за посередництва чи під тиском США даватиме (або продаватиме) Україні більше зброї.

Корея – величезний хаб із виробництва високоякісної зброї.

"Це прекрасні танки K2 Black Panther, гаубиці K9, винищувачі KF-21, аналог F-35. У 2023-му поляки купили у корейців техніки на $9 млрд, – каже Черник. – Цілком можливі корейські постачання за відсутності допомоги зі США, але не в таких великих кількостях, як би нам хотілося. Лише за посередництва Америки, бо корейські закони забороняють продавати зброю в зони конфліктів".