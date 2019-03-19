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19.03.2019, 16:35

Громче музыку! Как музыкальные вкусы влияют на выборы президента

Громче музыку! Как музыкальные вкусы влияют на выборы президента - Фото
Фото: ЕРА

Музыкальные вкусы украинцев и политический контекст: что слушают украинцы, что слушают кандидаты, и как все это связано

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Музыкальные вкусы формируются обычно в детстве и юности под влиянием окружения и трендов. Но в разные периоды жизни, как выявили ученые из Кембриджского университета, люди склонны слушать разную музыку: с годами растет запрос на легкие стили. Иисследователи из Университета Британской Колумбии установили корреляцию между музыкальными предпочтениями и социальным статусом. Людям без образования и с низким уровнем дохода чаще нравится диско, кантри, рэп, тяжелый металл и старые хиты. Образованные и материально обеспеченные больше любят поп, джаз, регги, рок и классику. По мнению ученых, уровень образования и дохода напрямую не влияют на музыкальные вкусы, но такие факторы, как возраст, пол и этническая принадлежность могут формировать интерес к той или иной музыке.

Как музыкальные предпочтения влияют на наш выбор президента - разбиралась LIGA.net.

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Музыка и политика: американские реалии

В 2018 году психологи из Кембриджского университета обнаружили связь между музыкальными пристрастиями и типом личности. Оказалось, что для любителей интеллектуально и инструментально сложной музыки (классика, авангард), а также для ценителей динамичных жанров (электро, панк, тяжелый металл) характерны любопытность, креативность, открытость ко всему новому и либеральные политические взгляды.

Если человек слушает неприхотливую музыку (поп, госпел, кантри), он, скорее всего, сговорчивый, мягкий, дисциплинированный и тяготеющий к политическому консерватизму. Экстравертность, гибкость и либеральные убеждения свойственны любителям трендовых стилей (танцевальный, рэп и другие новые жанры).

В прошлом году конкретизированное исследование о связи музыкальных вкусов и политических убеждений провела американская компания TickPick. Результаты опроса показали, что два самых популярных стиля среди сторонников и республиканцев, и демократов – это поп и классический рок. Но показательны отличия.

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Республиканская публика больше тяготеет к кантри, а демократическая – к альтернативной музыке. И у первой, и у второй любимая группа – Beatles, однако на втором месте у республиканцев – Eagles, а у демократов – Queen.

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Работу Дональда Трампа негативно оценивают, как правило, ценители альтернативных стилей, классического рока и блюза, а также поклонники Канье Уэста, Бейонсе, Дэвида Боуи, Lady Gaga и Nirvana. Положительные оценки Трампу в больше мере дают любители кантри, Гарта Брукса, Рода Стюарта, Элвиса Пресли, Селин Дион и Kiss.

Против строительств стены на границе с Мексикой выступают в основном слушатели инди-рока, рэпа, фолка, Канье Уэста, Бейонсе, Ники Минаж, Lady Gaga и Тупака Шакура. Поддерживают эту инициативу преимущественно поклонники кантри, тяжелого металла, блюза, Гарта Брукса, Рода Стюарта, Элвиса Пресли и Kiss.

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За усиление контроля над хранением огнестрельного оружия – как правило, любители инди-рока, регги, альтернативной музыки, Бейонсе, Рианны, Lady Gaga и Bruno Mars. Против – по большей части ценители кантри, тяжелого металла, блюза, Гарта Брукса, Фрэнка Синатры, Metallica, Pantera и Kiss.

Музыкальные вкусы украинцев: политический контекст

Подобных исследований по Украине в открытых источниках нет. В то же время социология, показывающая, что слушают украинцы, дает определенную пищу для размышлений. Последний масштабный опрос на эту тему провела компания TNS MMI в 2016 году. Любимыми стилями украинских респондентов оказались следующие:

1. Украинский поп – 53%
2. Российский поп – 48%
3. Зарубежный поп – 45%
4. Песни прошлых 1960-1980 годов – 30%
5. Шансон – 30%
6. Зарубежный рок – 27%
7. Украинский рок – 20%
8. Классика – 18%
9. Клубная музыка – 18%
10. Российский рок – 16%

В общественно-политическом плане показательна динамика. По сравнению с 2013 годом на 12% увеличилось количество поклонников украинской поп-музыки и на 6% – ценителей отечественного рока. В то же время на 8% снизилось число любителей российской поп-сцены и на 6% – приверженцев русского рока. Еще один символичный момент: зарубежный рок входит в пятерку лидирующих жанров только в Киеве и на Западе, а украинский рок – лишь в западном макрорегионе.

Что слушают фавориты президентской гонки

Недавно Петр Порошенко опубликовал в Twitter подборку своих любимых песен за 2018 год. Это – треки Джамалы, Onuka, ТНМК, Антитела, Kazka, Лінія Маннергейма и Один в Каное. Ранее президент неоднократно выделял Океан Эльзы, но последние два года он публично не выражал любви к группе Святослава Вакарчука.

Юлия Тимошенко посетила в 2009 году концерт Аллы Пугачевой и даже спела с ней на сцене. Некоторые СМИ пишут, что на странице Тимошенко в соцсети среди ее любимых групп отмечаются Кино, Аквариум и ДДТ. Говорила она и что любит джаз, Валерия Леонтьева, Ротару, Машину времени, Boney M и The Beatles, Кузьмина. Но и якобы ничего не имеет против рока.

Владимир Зеленский в одном из интервью рассказал, что слушает AC/DC, Pink Floyd, 5’nizza, Океан Ельзи, Бумбокс и Дмитрия Шурова, а «в свое время до дыр заслушивал Pink, Адель и Лану Дель Рей.

Анатолий Гриценко отмечает, что появилось большое количество украинской музыки, которую он слушает. Любит иностранные группы, слушает Макаревича, ДДТ. "Благодаря влиянию детей" вспоминает группы Arctic Monkeys, а "до них был Eminem".

Отупляющая попса и этнический тренд

Музыка – это древнейший способ объединения людей, позволяющий слушателям переживать одинаковые чувства, отмечает психолог Владимир Селиванов.

"По музыкальным вкусам можно сказать, насколько сложное у человека эстетическое восприятие. Например, если нравится попса, это – поверхностное восприятие. Если сложный рок – более глубокое. А эстетика во многом определяет этику. Допустим, если человек, любящий классику, увидит какую-то неоднозначную политическую ситуацию, он вряд ли подчинится стихийным настроениям масс", – говорит Селиванов.

Психолог и музыкант Тигран Григорян (написавший песню "Я піду за сонцем", ставшую саундтреком к одноименному фильму о 90-м аэромобильном батальоне ВСУ, который сражался в Донецком аэропорту) акцентирует, что в мире растут антиглобалистские настроения и на этом фоне наблюдается этнический тренд в современной музыке.

"Этнический компонент всегда архетипичен. Такие мотивы резонируют с глубинными пластами бессознательного. Активируются определенные нейроны – и возникает сильная эмоциональная реакция. Музыка была мощным инструментом воздействия с доисторических времен. Она способна заражать определенным психологическим состоянием, направляя поведение человека и целых групп в ту или иную сторону. Поэтому музыкальное искусство может эффективно использоваться в политических целях", – подчеркивает Григорян.

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журналист
Евгений Середа
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Теги: музыка, выборы 2019
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