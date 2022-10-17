Иранские дроны ударили по Киеву: что известно о новом оружии Путина и как ответит Украина

Второй понедельник подряд Россия терроризирует Киев. На этот раз в ход пошли печально известные иранские дроны. Среди жертв очередного теракта – молодая пара, ожидающая ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Как противодействовать дронам-камикадзе – вопрос актуальный не только для Украины, но и для всего мира. Ведь боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов может оказаться не так много.

Что нужно знать об иранских дронах, почему их так сложно сбивать и как Украина может повысить эффективность противодействия новому оружию Путина, – в кратком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 17 октября утром Россия ударила дронами по столице. По состоянию на 12:30 в сторону Киева летели 28 дронов. Пять из них в итоге долетели до столицы и послужили причиной взрывов.

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Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе. Спасены 19 человек, четверо пострадали. Трое погибли.

Также дроны попали в объекты критической инфраструктуры столицы. Премьер Денис Шмыгаль уточнил, что речь идет об энергетических объектах. Пожар на них уже ликвидирован. Информация о потерпевших уточняется.

Кроме того, враг нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях — сотни населенных пунктов остались без света.

Ночью дроны долетели и до Николаева, где в результате попадания горели резервуары с подсолнечным маслом. На некоторых улицах Николаева текло растительное масло.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Основным оружием российской армии для новых атак стали иранские дроны Shahed-136 ("шахеды"), которые российские оккупанты маркируют как "Герань-2". Россия стала их использовать ориентировочно в начале сентября. По словам Зеленского, РФ заказала у Ирана 2400 таких дронов.

СПРАВКА. Shahed-136 – дрон, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. По всей вероятности, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. По заданным координатам дрон летит к цели, попадает в нее и взрывается. Он имеет двигатель, напоминающий работу двигателя мопеда или бензопилы.

Все атаки дронов, по столице, в частности, осуществлялись с южного направления, сообщили в командовании Воздушных сил.

Только на южном направлении уничтожено 100 иранских дронов с момента начала их применения, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. "[Дроны] активно применяются из Курской области и с территории Беларуси, откуда они залетают собственно на Киевщину по руслу Днепра", — добавил он.

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Иранские беспилотники относительно малы и летают на очень малой высоте – это усложняет их обнаружение украинскими системами ПВО, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на полковника Родиона Кулагина, командира артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ.

Нанести вред военным объектам с помощью "шахедов" не так просто, поэтому поражение гражданских объектов – это не какая-то ошибка, а целенаправленная стратегия РФ, говорит LIGA.net волонтер и военнослужащий ВСУ Павел Кащук.

К тому же Россия испытывает серьезные проблемы с запасами ракет, что и заставляет военно-политическое руководство РФ менять тактику, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

СПРАВКА. 14 октября министр обороны . 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет с 1844, которые они имели в начале великой войны. По его словам, применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, Россия снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам.

"Нынешнего запаса ракет России банально не хватит, чтобы загрузить все носители, – объясняет Катков. – Плюс эти ракеты нужны не только для атак по инфраструктурным объектам. Они являются носителями ядерного оружия и находятся в сфере сил стратегического ядерного сдерживания России".

"Шахеды" идеально подходят для терактов по городам", – говорит Катков.

По словам Игната, ПВО уничтожило 85% иранских дронов, которыми РФ атаковала Украину с вечера 16 октября: "Сбивают всеми доступными средствами. В ночное время — это средства, которые имеют радиолокационные системы: речь идет о зенитно-ракетных комплексах, а также авиацию".

Сбитие иранских дронов требует особого подхода и опыта, которого у нас нет, объясняет Кашчук: "Сбивать крылатые ракеты Советский союз учился десятки лет, одновременно производя их. Противодействие "шахедам" – это нечто новое".

Для перехвата дронов используется смешанный подход, когда привлекается существующее советское и переданное союзниками вооружение, пишет американское издание Defense News со ссылкой на военного атташе Украины в США Бориса Кременецкого.

В частности, средствами противодействия с высокой эффективностью оказались зенитно-ракетный комплекс "Оса", самоходные зенитные установки "Шилка", а также немецкие Gepard.

Но та же "Оса" одновременно может обстреливать только одну цель, говорит Катков: "А здесь за раз летит 30 дронов".

У советских ЗРК ограничена канальность, то есть количество целей, которые могут одновременно обстреливаться. Именно поэтому враг запускает дроны массированно, чтобы "забить канальность" ЗРК.

Еще вопрос, где брать ракеты к советским зенитно-ракетным комплексам. А использовать условный С-300 не совсем уместно – он должен перехватывать самолеты и крылатые ракеты, добавляет эксперт.

Теоретически работать по дрону можно и из стрелкового оружия. Но в условиях города это делать достаточно рискованно. Ибо повреждение дрона из стрелкового оружия не гарантирует детонирование в воздухе.

"Пуля может попасть в двигатель и от этого дрон просто упадет. И сдетонирует только после падения. А упадет он в городе. Поэтому идеально сбивать его в полях", – говорит Катков.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Эксперты признают, что эффективное противодействие иранским дронам – актуальный вопрос не только для Украины, но и всего мира.

Пентагон срочно заказывает разработку средства противодействия дронам-камикадзе такого класса, как Shahed-136. Сроки выполнения задачи будут "крайне агрессивными", сообщает Defense News.

"В этих дронах нет ни одного военного компонента, кроме боевой части, – говорит Катков. – И высока вероятность, что подобные дроны могут появиться у условного ИГИЛ. Поэтому это вопрос не только Украины, но и всего мира в целом".

Что может сделать Украина здесь и сейчас? Первое – это дипломатическое давление, считает Кашчук: "Ведь Россия получила не все дроны, это контракт и будут еще поставки".

Украина уже работает по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры для Ирана, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников.

Второе – это максимальный режим тишины во время подобных атак. "Публиковать номера дронов – это очень плохая идея. Это лучшая возможность для врага менять тактику и маршруты", – объясняет Кащук.

"Например, они выбирают объект в Киеве. Направляют пять дронов из одной точки, пять – из другой, пять – из третьей, – продолжает волонтер. – Каждая из пятерок идет на разной высоте. Одна. – вдоль трассы, одна – вдоль берега, третья – облетает с севера. Затем они видят фотографию дрона с бортовым номером и понимают, что этот дрон долетел. Значит, ставим плюс. По этому маршруту немедленно отправляются еще пять дронов".

В командовании Воздушных сил обещают, что с поступлением дополнительных средств ПВО показатель сбитых дронов будет только увеличиваться.

Кроме того, Укроборонпром анонсировал украинский ответ на иранские беспилотники. Завершается разработка боеприпаса, способного поражать цели на расстоянии до 1000 км.

"Если все сложится – наш ответ на иранские дроны будет громким", – сообщил волонтер Сергей Притула в интервью LIGA.net.

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