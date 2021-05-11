ЧИТАТИ УКРАЇНСЬКОЮ

Андрей Портнов сохранял влияние на судебный корпус Украины даже во время бегства в Москву и Вену после Революции достоинства. Два года назад он вернулся в Украину и закрепил за собой статус самого влиятельного юриста страны. На протяжении 2010-2013 годов Портнов лично проводил собеседования и помог трудоустроить сотни судей, которые впоследствии оказались практически на всех уровнях судебной власти. Эти связи – главный актив Портнова. Об этом во время подготовки материала журналисту LIGA.net рассказывали многие собеседники.

Еще больше комментаторов советовали "быть поосторожнее", называя Портнова мстительным. Многие его бывшие коллеги отказывались говорить: "Я бы не хотел иметь его во врагах. И всем остальным не рекомендовал бы".

Портнов, без сомнения, талантливый человек. Он эффективно использует законодательство в личных целях. Следователи, судьи и политики приучены лишний раз даже не упоминать его фамилию.

Но когда-то все было совершенно иначе. В 1990-х перспективы юриста из Луганска были туманными. Но Портнов сумел найти людей, которые ему помогли.

Портнов не ответил на звонки и сообщения журналиста LIGA.net. Но мы смогли найти и поговорить со многими людьми, которые знакомы с ним лично. Как Портнов оказался в Киеве, как помогал премьерам и президентам, бежал в Москву и наладил там партнерство, на кого работает теперь, кто в орбите его влияния, каким бизнесом он владеет и как требовал "допросить должностных лиц США" – об этом в нашем профайле.

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ДЕВЯНОСТЫЕ. СМЕРТЬ ДОБРОСЛАВСКОГО

Портнов родом из Луганска. О его детстве и юности известно крайне мало. В 2011 году журналистка Оксана Гейдор общалась с его родителями, подтвердила она в разговоре с LIGA.net. "Среди троих детей он был самым неспокойным в детстве, – вспоминает мама Портнова Светлана в статье Главкома. – В три года он наизусть цитировал сюжеты программы "Время".

После школы Портнов пробовал поступать в иняз, однако плохо сдал экзамен. Затем подал документы в Ленинградское военное училище. Но "тамошние суровые порядки" пришлись Портнову не по нраву, и после отчисления его забрали в армию, службу проходил в Белой Церкви.

После армии он короткое время работал в милиции, а в 1993-м поступил на заочное отделение юрфака Восточноукраинского государственного университета. В этом же году устроился работать юрисконсультом в луганской фирме Юрлит Лтд. Затем неполные два года был юристом предприятия Луганскнефтепродукт, а в 1996 году в возрасте 23 лет возглавил местную юридическую фирму Укринформправо. Хотя диплом юриста Портнов получил только в 1999-м.

Автобиография Портнова (документ – LIGA.net)

Карьерный рост пришелся на время работы в компаниях, входивших в сферу влияния луганского криминального авторитета Валерия Доброславского. С ним Портнов мог быть знаком как минимум с 1994-го, рассказали LIGA.net два собеседника в правоохранительных органах. "Доброславский занимался нефтяным бизнесом. Портнов как юрист курировал это направление. Луганская нефтебаза (дочернее предприятие Луганскнефтепродукта, где два года работал Портнов. – Ред.) контролировалась Доброславским", – отметил один из собеседников.

При этом по его словам, нефтебизнес Доброславского контролировался и силовиками. В частности, экс-начальником управления МВД в Луганской области и экс-ректором Луганского государственного университета внутренних дел Эдуардом Дидоренко. "Допускаю, что карьерный рост Портнова стал возможен благодаря тесным связям с Дидоренко", – отметил собеседник.

Эту версию подтверждает третий источник, экс-высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. "Дидоренко интересовал бизнес. Он держал Добрика (прозвище Доброславского. – Ред.) как рычаг для противодействия бандитам с точки зрения влияния на экономику. И Портнов работал у Добрика по направлению нефтебизнеса", – рассказывает он.

Портнов – одно из звеньев, которое вышло из-под Добрика и Дидоренко и потащилось в политику со старосоветским пророссийским креном, – добавляет ветеран правоохранительных органов в разговоре с LIGA.net.

В 1996-м Доброславский создал Ассоциацию молодежного сотрудничества XXI век, где Портнов работал юристом. Как рассказал в 2012 году один из близких соратников Доброславского Игорь Гуменюк, название организации придумали по аналогии с Ассоциацией культурного наследия Италии из сериала о мафии "Спрут".

Доброславский был первым луганским олигархом, рассказывает LIGA.net журналист и автор книги "Как Украина теряла Донбасс" Марина Воротынцева. "Он активно заявлял о политических амбициях, ходил на телеканалы, пытался красиво говорить. Даже говорил, что собирается баллотироваться в нардепы. И он бы победил", – говорит она.

Создание Ассоциации было частью плана легализации Доброславского, сообщил LIGA.net бывший соратник секретаря СНБО Алексея Данилова, который в 1994-1997 был мэром Луганска. "Доброславский хотел стать медийным и легальным. Все эти люди проходили такой этап. Сначала бабки сделали, а потом на эти бабки выходят на легальный уровень", – добавляет собеседник.

Планам Доброславского было не суждено осуществиться. В 1997-м неизвестные расстреляли кортеж Доброславского из гранатомета и автоматов Калашникова. Гуменюк в последующем стал пособником оккупационных российских войск на Донбассе. Как и большинство основателей Ассоциации XXI век. К примеру, владелец газеты XXI век Юрий Юров примкнул к террористам.

Конкретных сведений о роли и деятельности Портнова в организации Доброславского крайне мало. Те, кто имели отношение к Доброславскому и его молодежной организации, либо умерли, либо не хотят говорить, либо перешли на сторону российских оккупантов. Собеседники LIGA.net в правоохранительных органах уверены, что случайно Портнов в команде Доброславского оказаться не мог. Это фактически подтвердил и сам Доброславский в одном из своих немногочисленных интервью: "Я работаю с людьми, которых знаю и в которых уверен. Моя команда сведена до минимума".

Портнов уверяет, что не работал на предприятиях Доброславского. "В 1990-м году я ещё ходил в школу, после чего уже в 1991-м уехал в военное училище и армию и никогда в Луганске не работал ни в чьих компаниях, кроме собственной юридической фирмы и областного отделения Союза адвокатов", – написал он в Telegram.

При этом в автобиографии Портнова на старой версии его персонального сайта (сейчас он не работает, но копия есть в кэше Google) указано, что с марта 1993-го Портнов работал юристом "на промышленных предприятиях и в юридических компаниях Луганской области". Это указано и на актуальной версии сайта. Более того, в автобиографии, написанной Портновым от руки, сказано, что в с июня 1994-го по февраль 1996-го он работал юристом в Луганскнефтепродукте.

ПОСЛЕ ЛУГАНСКА

После смерти Доброславского в 1997 году карьера Портнова резко идет вверх – он переезжает в столицу. Причем устраивается на работу сразу в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Уже через два года он стал начальником управления корпоративных финансов, где проработал до декабря 2001-го. Сфера компетенции – регистрация эмиссий акций. В том числе допэмиссии. Этот инструмент часто использовали для получения контроля над бизнесом: размывали доли других акционеров.

Именно в этот период Портнов наладил связи с крупным бизнесом. В 2001 году он заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком Коломойского. "Касался он, прежде всего, инвестиционного бизнеса, который был представлен в ПриватБанке, покупкой предприятий, защитой собственности", – рассказал Портнов в интервью Украинской правде в 2007 году.

Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", – заявил олигарх в интервью в 2019 году.

"Портнов в начале 2000-х работал начальником отдела, и мы с ним коммуницировали по работе, - рассказывает LIGA.net один из бывших юристов Коломойского. - Он уже тогда был грамотным и перспективным юристом". Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам в корпоративном конфликте с украинско-российским бизнесменом Константином Григоришиным. Тогда стороны не поделили футбольный клуб "Динамо" (Киев).

Портнов был в числе корпоративных юристов Привата и всегда был в орбите Коломойского, – говорит один из бывших юристов олигарха.

По его словам, именно Суркисы познакомили Портнова с Виктором Медведчуком. "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - говорил Портнов в одном из интервью в 2008 году. – Виктор Владимирович – уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет – роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".

Портнову есть за что хвалить Медведчука. Именно во времена Леонида Кучмы, когда Медведчук был главой Администрации президента, Портнов пошел на повышение: в 2003-м Кучма назначил Портнова первым заместителем исполнительного секретаря НКЦБФР, а в 2004-м – членом комиссии. А в конце каденции Кучма отблагодарил Портнова званием заслуженного юриста.

"Портнов проявил себя высококвалифицированным специалистом по вопросам урегулирования рынка ценных бумаг. При его непосредственном участии формировалась контролирующая функция НКЦБФР. Весомый вклад Портнов сделал в развитие Национальной депозитарной системы", – сказано в наградном листе Портнова, который есть в распоряжении LIGA.net.

В 2002-2003 годах, когда Портнов не работал в госкомиссии, он организовал собственную адвокатскую фирму Портнов и партнеры, специализирующуюся на услугах в сфере корпоративного управления и приватизации. Сооснователем стал Сидор Кизин, который до этого работал помощником главы НКЦБФР.

Одним из учредителей фирмы Портнова, которая позже сменила название на Корпоративные технологии, было "приватовское" предприятие Промрезерв. "В самом начале нашей деятельности предполагалось, что одним из акционеров будет компания, за которой действительно стоит ПриватБанк. Фирма один раз внесла деньги в уставной фонд, но этот проект не пошел", – подтвердил Портнов в интервью за 2007 год.

А после победы Виктора Ющенко Портнов открыл для себя двери большой политики.

ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ ТИМОШЕНКО

В 2005-м году Портнов вместе с коллегой по Корпоративным технологиям Сергеем Петрашко представлял интересы госссекретаря Александра Зинченко, обвинившего окружение Ющенко в коррупции. Среди обвиняемых был секретарь СНБО Петр Порошенко. По информации Радио Свобода, иск о чести и достоинстве Зинченко и Портнов проиграли.

Портнов был истцом по делу о незаконном совмещении Порошенко депутатского мандата и поста секретаря. Призывал Кабмин и Генпрокуратуру начать процедуру реприватизации "незаконно нажитой" Порошенко собственности. Позже назвал это заявление шуткой.

Позиция Портнова привлекла Юлию Тимошенко, ее правительство в сентябре 2005-го ушло в отставку. Юрист познакомился с БЮТ. "Мы стали вести дела о защите их чести, достоинства и деловой репутации, – объяснял Портнов в одном из интервью. - Дальше было формирование списков БЮТ ( выборы в 2006. – Ред.), в которые я попал очень быстро. Считаю, что мне просто повезло".

Портнов возглавил юридическое крыло БЮТ, быстро сблизился с коллегами по фракции Святославом Олейником, Валерием Писаренко и Владимиром Пилипенко. Позже эту четверку с подачи Олейника будут называть "группой Портнова".

В этот период Портнов начал набирать политический вес и в разгар противостояния Ющенко с Тимошенко помогал последней в тонких юридических вопросах. В 2007-м Центризбирком отказался регистрировать избирательный список БЮТ на внеочередные парламентские выборы и Окружной админсуд Киева (ОАСК) обязал ЦИК пересмотреть решение. Этим кейсом занимался Портнов.

В следующий раз ОАСК встал на сторону Портнова. В феврале 2008-го второе правительство Тимошенко назначило его первым замглавы Фонда госимущества (ФГИ). При этом тогдашняя глава ФГИ Валентина Семенюк-Самсоненко была отстранена от должности, что делало Портнова и.о. главы. Ющенко указом приостановил решения Кабмина. Однако ОАСК сделал тоже самое, только в отношении указа президента. Решение (фактически в интересах Портнова) вынес Владимир Келеберда. Кто он? Ныне он замглавы ОАСК и фигурант "прослушки НАБУ".

Семенюк отказалась добровольно уйти, а Ющенко тайным указом поставил Фонду госохрану. "Президент прекрасно видит господина Портнова, который творил рейдерство в розницу. Если он придет в Фонд госимущества, это будет оптом и намного страшнее", – говорила Семенюк.

У Тимошенко в ответ заявили, что ФГИ "полностью под контролем", а кабинет главы фонда будет расположен в здании правительства. Вдобавок счета фонда якобы перевели на имя Портнова.

По информации сайта Дело, за это Генпрокуратура открыла уголовные дела против Портнова. В частности, реанимировали дело трехлетней давности о якобы угрозе жизни сотруднице НКЦБФР Оксане Сахнацкой. Как итог – Портнов публично отказался от должности главы ФГИ. Но не прекратил атаковать Ющенко. И снова не обошлось без ОАСК.

В октябре 2008-го судья Келеберда удовлетворил иск юристов БЮТ и остановил действие указа Ющенко о роспуске Рады. В ответ президент уволил Келеберду, а через несколько дней ликвидировал ОАСК. Однако Портнов и его юристы встали на их защиту и помогли остановить указы Ющенко в судах.

Но тогда ОАСК не был монолитным организмом и не всегда вставал на защиту Портнова. В сентябре 2009-го ОАСК приостановил приватизацию Одесского припортового завода, которую Тимошенко с Портновым пытались провести годом ранее. В 2009-м афиллированная с группой Приват Коломойского компания "Нортима" выиграла аукцион по продаже 99,567% акций ОПЗ. Однако новое руководство ФГИ назвало конкурс "сговором", а суд приостановил приватизацию.

Портнов начал кампанию по увольнению главы ОАСК Олега Бачуна, такой вывод можно сделать из расследования Украинской правды.

Журналисты издания утверждали, что близкие к Портнову юристы рассылали в СМИ и депутатам пакет компромата о роскошной жизни и заграничных перелетах Бачуна. Портнов добился рассмотрения этого вопроса на заседании комитета Рады по вопросам правосудия, главой которого был Сергей Кивалов. А каждому судье всех админсудов Украины на почту разослали брошюру с детальными фотографиями образа жизни судьи.

Против главы ОАСК выступил и Медведчук, который на то время был членом Высшего совета юстиции (ВСЮ). Одна из антирейдерских организаций попросила Медведчука проверить отдельные решения Бачуна на законность. В итоге Медведчук пришел к выводу, что Бачуна следует уволить и внести соответствующее представление. А тогдашний замгенпрокурора Ренат Кузьмин, который сегодня является нардепом от партии Медведчука, помогал соратнику Портнова Писаренко с поиском компромата.

В итоге Медведчуку и Портнову удалось добиться желаемого. В 2010-м Бачун был уволен, а его место во главе ОАСК занял Павел Вовк. Сам Портнов вместе с Киваловым в мае 2009-го были избраны членами ВСЮ по квоте съезда юридических вузов. Хотя замглавы БЮТ Елена Шустик назвала съезд нелегитимным.

В ИНТЕРЕСАХ МЕДВЕДЧУКА В 2004-м истек срок полномочий Медведчука как члена ВСЮ, однако его снова избрали по квоте юридических вузов. Но кум Путина не пришел на присягу в парламенте, после чего ВСЮ прекратил его полномочия, а юридические вузы заполнили квоту деканом юрфака Львовского университета Андреем Бойко. В 2007-м Медведчук решил вернуться в ВСЮ, который на то время возглавляла афиллированная с ним Лидия Изовитова (о чем LIGA.net рассказали три собеседника). Поэтому ВСЮ отменил свое решение трехлетней давности. Бойко обжаловал это решение в Лычаковском суде Львова суде и выиграл. При этом судья, как пишет Украинская правда, вынес отдельное определение, согласно которому на стороне Медведчука на суд давил Портнов. Как пишет Украинская правда, по словам судьи, накануне рассмотрения иска ему звонили от имени Портнова и предупредили, что если решение будет не в пользу Медведчука, то судья лишится должности. Кроме того, как утверждал судья, соратник Портнова Петрашко, который ранее был адвокатом Медведчука, опубликовал в местной прессе дискредитирующие судью материалы. Портнов отрицал угрозы судье, но подтвердил, что направил пять депутатских запросов на тему злоупотреблений судьи.

В 2009-м Бачун был не единственной "жертвой" Портнова. Вероятно, аналогичным методом (сбором и распространением компрометирующих материалов) Портнов мог добиться отставки замгенпрокурора Александра Шинальского. И, скорее всего, снова не без помощи Кузьмина. Причина: Шинальский был конкурентом Кузьмина на пути к должности члена ВСЮ.

Переход Портнова в команду Виктора Януковича в 2010-м не выглядел неожиданным. Скорее – естественным.

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СОБЕСЕДОВАНИЯ У ПОРТНОВА

Публично сотрудничать с Партией регионов Портнов начал в 2008-м. По поручению Тимошенко он работал над пакетом совместных с ПР законопроектов, ослаблявших президентские полномочия Ющенко. В частности, Рада обязала президента согласовывать назначение генпрокурора с парламентом. Авторами законопроектов был Портнов и нардеп от ПР Александр Лавринович.

Когда Тимошенко проиграла президентские выборы Януковичу, Портнов пытался убедить ее в бесперспективности подачи иска в Высший админсуд. Тимошенко не послушала Портнова, и тот ушел с должности замглавы фракции БЮТ. После проигранного процесса Портнов оборвал контакты с Тимошенко. "Я и мои коллеги-депутаты Олейник, Пилипенко и Писаренко еще задолго до президентских выборов сделали вывод, что это – наша последняя политическая жизнь в БЮТ", – объяснил он.

В апреле 2010-го Янукович назначил Портнова замглавы Администрации президента и руководителем управления по вопросам судебной реформы. В БЮТ назвали поступок Портнова "заранее подготовленным предательством". "Есть большое количество людей, которые привыкли работать исключительно тогда, когда их партия или блок находятся при власти, а когда нужно работать в оппозиции – это намного сложнее", – говорили у Тимошенко.

В октябре 2011-го Печерский суд приговорил ее к семи годам тюрьмы за газовые контракты с Россией 2009-го. За несколько месяцев до этого экс-премьер заявила, что ее приговор был согласован на "сходке" у Януковича, где присутствовали глава СБУ Валерий Хорошковский, глава АП Сергей Левочкин, глава Печерского суда Инна Отрош и Портнов.

Важная деталь, что именно Портнов юридически сопровождал ряд газовых проектов Тимошенко, в частности готовил договор о конфискации у РосУкрЕнерго 11 млрд кубометров газа. "Его Юлия Владимировна привезла с собой в Москву, и он все время сидел в отдельной комнате", – заявил в 2009-м президент Ющенко на закрытом заседании СНБО.

О кейсе РосУкрЕнерго подробнее читайте в нашем спецпроекте: Схемы против Независимости. 26 примеров системной коррупции в Украине

Портнов быстро инкорпорировался в систему власти Януковича и стал драйвером судебной реформы. "На практике Портнов, Лукаш и Лавринович сидели в президиуме, а сами заседания можно перечислить на пальцах одной руки. Они сидели и слушали предложения членов группы, а потом подготовили законопроект, который хотели. То есть это был орган, которым можно было прикрыть принятый закон", – рассказал LIGA.net член группы, ныне замглавы правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Через пару месяцев после прихода Портнова в команду Януковича парламент принял закон о судоустройстве и статусе судей. Он предусматривал создание Высшего спецсуда по гражданским и уголовным делам. Этот и два другие высшие спецсуды решали, пойдет ли дело на пересмотр в ВС или нет. Поэтому Верховный суд фактически лишался влияния на судебную практику, говорит Куйбида.

Специальным законом был снижен кворум для принятия решений в Высшем совете юстиции, что открыло путь для массового увольнения судей. На их места переводили судей в основном из Донецкой и Луганской областей, которым отдавали руководящие должности.

Переводом и отбором судей занималась Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), главой которой был Игорь Самсин, одним из членов – глава ОАСК Павел Вовк. Куйбида рассказывает, что все переводы делались быстро и синхронно. ВККС владела информацией о ситуации с вакансиями в судах по всей Украине. Это была закрытая информация, которую ВККС оберегала как зеницу ока.

"Почти все, назначенные судьями в 2010-2014 годах, никак не могли обойти Портнова. Особенно на руководящие должности в крупных городах без благословения Портнова ты бы не попал", – говорит LIGA.net бывший судья Винницкого окружного админсуда, глава правления фундации Dejure Михаил Жернаков.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтверждает слова Жернакова: "Желающие получить должность должны были сначала получить справку-допуск у ВККС. А дальше кандидатов ожидало "собеседование" у Портнова. Если человек не понравился, все договоренности с ВККС обнулялись. "Собеседование" было, по сути, присягой на верность".

Эта схема работала и в отношении судей КСУ – все они прошли через неформальное "собеседование" у Портнова. По крайней мере, те, кто назначались по квоте президента и были близки к Партии регионов, а также от съезда судей, – говорит собеседник.

Информацию Жернакова и собеседника подтверждает издание Цензор.нет. "В период с 2011 до 2014 года ни один судья районного суда в городе Киеве не назначался без личного собеседования и согласия со стороны Портнова", – говорится в материале Цензор.нет за 2014 год.

При Портнове был урегулирован способ назначения глав судов. Во времена Кучмы за это право одно время боролись президент и Верховный суд (ВC), но президент нашел для ВС убедительные аргументы (надбавки к зарплатам) – и победил. При Ющенко полномочия президента назначать руководство судов были отменены КСУ, и этим занимался Совет судей. При Януковиче это право перешло к ВСЮ, членами которой были Портнов, Кивалов, генпрокурор Виктор Пшонка и глава Высшего хозсуда Виктор Татьков. Именно эта четверка была основными центрами влияния в судебной системе при Януковиче и где-то даже конкурировала между собой, рассказывает Куйбида.

Была изменена система судейского самоуправления. "Оргкомитеты в ручном режиме отбирали делегатов на съезд судей. На съездах ничего не обсуждали, а просто утверждали спущенные с АП решения", – добавил Куйбида.

Таким образом, все кадровые и дисциплинарные вопросы решались в подконтрольных АП органах – ВСЮ и ВККС

Очень много судей признательны Портнову своим назначением, говорит Жернаков: "Как тогда, так и сейчас, судьи назначаются произвольно. Все боялись, потому что через ВСЮ и механизм дисциплинарных жалоб можно было уволить любого судью. Таким образом он распространил свое влияние на всю судебную систему".

Например, в 2011 году Портнов помог избежать ответственности судье Печерского суда Сергею Вовку. Одна из потерпевших от решения Вовка подала жалобу, проверку которой проводил Портнов как член ВСЮ. Никаких нарушений со стороны Вовка Портнов не нашел. Спустя восемь лет именно Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и постановил взыскать с госбюджета 7 млн грн. Правда, в Верховном суде Портнов отказался от иска и 7 млн. Дело было закрыто.

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В Администрации Януковича Портнов занимался не только судами и новым уголовно-процессуальным кодексом. Например, юридическая виза Портнова могла стоять под "харьковскими соглашениями". В апреле 2010-го лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что лично обсуждал юридическую сторону вопроса с Портновым, и тот показывал докладную записку, в которой утверждалось, что ни Конституцию, ни законы Украины соглашения не нарушают.

Помогали Портнову в Администрации его давние соратники. Вышеупомянутый Петрашко (адвокат Медведчука) возглавлял управление по контролю правоохранительных органов. Марина Паринова – управление представительства интересов президента в судах, Андрей Пойда – отделение по вопросам деятельности правоохранительных органов, а Вадим Фесенко – управление по вопросам судоустройства.

Фесенко сыграл важную роль во время Революции достоинства. Как утверждает экс-судья Оболонского суда Киева Ирина Мамонтова, именно Фесенко требовал выбирать самые строгие наказания для активистов Автомайдана. "Судьям сказали: эти люди должны быть наказаны по максимуму. Отсутствие доказательств никого не волновало", – рассказал LIGA.net адвокат Автомайдана Роман Маселко.

По его словам, неформально судьи подтверждают факт давления, но давать показания – отказываются. "Судьи боятся и видят, что никого так и не привлекли к ответственности", – сообщил адвокат в комментарии LIGA.net.

ПОРТНОВ И СЛАДОСТИ Фесенко и другие соратники Портнова фигурируют в корпоративном конфликте вокруг Житомирской кондитерской фабрики. Практически все ключевые персонажи этой истории сегодня объединены под крышей общественной организации Инвестиционная Украина, главой которой числится Портнов. В 2009-ом между акционерами фабрики начался конфликт. По данным проекта Наші гроші, в 2010-м у фабрики был кредит в $20 млн в БТА Банке. Казахский бизнесмен, основатель БТА Банка Мухтар Аблязов с начала нулевых был в бегах, его обвинили в воровстве миллиардов долларов. В 2009-м газета Зеркало недели писала, что проблемы Аблязова в Украине взялся решить Портнов с партнерами. Неофициально – за 7% акций банка. Официально вице-президентом банка стал Фесенко. Через девять месяцев после этой новости соратники Портнова появились на Житомирских ласощах (ЖЛ). По другой версии, одна из сторон конфликта, предприниматель Игорь Бойко, заручился поддержкой команды Портнова. По данным проекта Наші гроші в 2010 году доверенным лицом Бойко был Иван Гранцев, давний соратник Портнова. Интересы Бойко в судах представлял Андрей Мартынюк, владелец адвокатской фирмы Корпоративные технологии, которую основал Портнов. А замначальника юротдела, а позже и.о. главы правления ЖЛ стал Алексей Темненко – бизнес-партнер Гранцева и член Инвестиционной Украины. Портнов свое участие в войне за фабрику всегда отрицал. В тоже время представитель другой стороны конфликта Юрий Лищинский уверен в роли Банковой: "При правлении Януковича вся структура судебная была подчинена ручному управлению аппарата президента. Поэтому решения, которые там принимались, я уверен, были приняты с согласия людей, которые сидят в аппарате президента".

В разгар Революции достоинства Портнова повысили до первого замглавы АП и он вел переговоры с оппозицией вместе с Лукаш и секретарем СНБО Андреем Клюевым. "Зачем я вошел в эту группу, честно говоря, я даже сейчас толком не поясню. Это, конечно же, была моя большая ошибка. Именно нам выпала роль быть лицом Антимайдана", – говорил Портнов в интервью за 2015 год.

Касательно диктаторских законов 16 января, то Портнов уверяет, что был автором только одного из них – о дорожном движении и видеофиксации нарушений. 19 февраля, накануне массовых убийств на Майдане, призвал "радикалов" сдать оружие и избежать сурового наказания.

21 февраля Портнов покинул столицу и отправился в Харьков, откуда сбежал в Россию.

Но влияние на судейский корпус – сохранил.

"КАЗБЕК", МОСКВА И ВЕНА

В начале 2015-го в интервью журналисту Павлу Шеремету Портнов так ответил на вопрос, почему именно Россию выбрал как место для бегства: "Ну а куда? Россия близко, языкового и ментального барьера нет".

В России Портнову выдали разрешение на временное проживание на три года. Он создал адвокатскую фирму АП Групп, которая, как он утверждает, обслуживала украинских бизнесменов в России и российских бизнесменов в Украине, а также Институт правовых реформ, занимающийся "политическими вопросами, консультациями, законодательством".

"На моем депозитном счету в ПриватБанке было почти $600 000. Я их перевел на кредитную карту и пользуюсь ими. И сейчас я зарабатываю деньги, бизнес развивается", – заявил Портнов в интервью в 2015 году.

"РАШИДОВИЧ КАЗБЕК" Несколько человек из ближайшего окружения Портнова фигурируют в компрометирующей переписке с сотрудником президентской администрации Путина. Участие самого Портнова не доказано, как и достоверность самой переписки. "Эти материалы очень похожи на правду и ложатся в то, что тогда происходило. Если сопоставить по временным отрезкам и стилистике ответов, то это очень соответствует действительности", – отметил в комментарии LIGA.net экс-замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. В мае 2020-го на сайте, контролируемом центром "Миротворец", был загружен дамп почтового ящика, который, по словам авторов, принадлежал Борису Рапопорту, замначальника управления приграничного сотрудничества АП РФ, которое курировал лично Владислав Сурков. В файловом архиве оказалось более 27 500 почтовых отправлений за 12 лет. Эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 годов) Дмитрий Золотухин анализировал дамп, и его правдивость не вызывает у него сомнений. "Обычно российские чиновники связывали рабочие (домен gov.ru) и личные (mail.ru) почтовые ящики, чтобы было удобно работать со смартфона", – объясняет он LIGA.net. Первое интересующее письмо Рапопорт как раз пересылает с официального ящика [email protected] на личный [email protected]. Это письмо с почтового адреса [email protected] от отправителя под именем "рашидович казбек" пришло в ночь со второго на третье мая 2014-го, сразу после трагедии в Одессе. В теме письма указано лишь одно слово – "Порошенко". В теле электронного письма ссылка на страницу с записью разговора между собственником 5 канала Порошенко и директором канала Владиславом Лясовским. Отправитель письма рекомендует Рапопорту использовать запись телефонного разговора для показа по российским СМИ, чтобы показать, как Порошенко влияет на редакционную политику своего телеканала. Через четыре дня "казбек" направляет Рапопорту еще одно письмо, где обещает зарегистрировать от имени депутатов фракции КПУ обращение в международный уголовный суд по поводу событий в Одессе. 13 мая это заявление действительно было зарегистрировано в украинском парламенте нардепом от КПУ. 21 мая Рапопорт получает от "казбека" сразу пять писем с вложениями. Справка под названием "Медиа кампания на 2014 год" содержит описание оппозиционной кампании по вопросам агропромышленного комплекса Украины, которая состоит из круглых столов, статей, расследований и комментариев по телевидению. Спустя некоторое время "рашидович казбек" прислал Рапопорту отчет о результатах этой кампании, лицами которой стали члены Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий (ныне нардеп от Слуги народа) и Владимир Макар (помощник Портнова в Раде). В другой справке "казбек" описывает проект создания правозащитной общественной организации. В документе предлагается три названия будущей организации на выбор: Европейский правозащитный союз; Украинские правозащитные инициативы; Лаборатория экспертно-правовых исследований. Кроме этого, "казбек" прикрепляет резюме трех человек: Макара, Заблоцкого и адвоката Марины Париновой. Одна из предлагаемых "казбеком" организаций Европейский правозащитный союз была зарегистрирована в Киеве в июне 2014-го, а директором стала Паринова, юрист Портнова. Кроме нее, основателями организации стали экс-подчиненные Портнова в АП Иван Бойченюк и Андрей Пойда.

В марте 2014-го Европейский Союз заморозил на один год активы Портнова, а в Украине против него открыли уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. По версии следователей, в 2010-2014 годах Портнов, совмещая должности в АП и КНУ имени Тараса Шевченко, завладел зарплатой и другими выплатами в сумме 137 639 грн. На основании чего в декабре 2014-го было составлено сообщение о подозрении. А в январе 2015-го Портнова объявили в розыск.

Сам Портнов заявил, что зарплату из университета не забирал и обнародовал выписку с карты, на которую получал зарплату в КНУ, где указано, что за последние два года с его карты было снято 800 гривень.

Проект подозрения, опубликованный Портновым (КЛИКНИТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ)



"Уголовное дело по зарплате – это смешно. Это говорит о том, что он оставил хорошие связи и тыл", – сообщил LIGA.net экс-нардеп от БПП Валерий Карпунцов, который в то время работал старшим помощником генпрокурора по особым поручениям.

Тогдашнее руководства ГПУ также критиковало уголовное дело против Портнова. Экс-генпрокурор Олег Махницкий назвал это "пародией на уголовное производство", а его бывший первый зам Николай Герасимюк считает включение Портнова в санкционный список "политически мотивированным".

Как итог в марте 2015-го ЕС снял санкции против Портнова, а в октябре того же года экс-замглавы АП выиграл дело в суде ЕС в Люксембурге и Евросоюз выплатил ему 15 500 евро. В ноябре Печерский суд обязал следователей снять Портнова с розыска и дал на это 48 часов. Примечательно, что в этом ходатайстве интересы Портнова представлял адвокат Сергей Демченко – ныне нардеп от Слуги народа.

По словам Горбатюка, Портнов проверялся и по делам Майдана, и по давлению на судей, и по изменению Конституции в 2010-м. Но подозрений не выдвигалось. "Всем следователям и прокурорам, которые занимались его делом, он писал, звонил, угрожал. В СМИ появлялись дискредитирующие статьи на следователей. И это влияло на процесс расследования. Допускаю, что это была одна из причин, почему второе подозрение Портнову не состоялось", – отметил он в комментарии LIGA.net.

К примеру, в 2017-м против следователя, ведущего дело Портнова, открыли дисциплинарное производство. Прокурор ГПУ Александр Божко утверждал, что Портнов писал ему сообщения и угрожал "вы***ть в тупой собачий рот" (через два года идентичной фразой блеснет нардеп Александр Дубинский).

В феврале 2018 года СБУ открыла дело о госизмене, в рамках которого проверяла возможную причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма. Ранее издание Цензор.нет опубликовало так называемые "записи Глазьева". Это записанный украинской разведкой разговор между советником президента России Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем" от 1 марта 2014 года. Из этого разговора следует, что проект постановления Верховной Рады Крыма во время начала русской оккупации готовил Портнов. Однако в августе 2019-го дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Экс-глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в 2015-м СБУ расследовала еще одно уголовное дело по госизмене. Основанием стало заявление гражданина Украины, который утверждал, что Портнов якобы предоставлял спецслужбам РФ доступ к информации, которая представляет гостайну, а также призывал к насильственной смене власти. Обвинения не подтвердились и дело закрыли.

В 2019 году ОАСК снова помог Портнову. Канада запрашивала информацию в Украине, а МИД и ГПУ рассказывали о ходе расследований по Портнову. Судья ОАСК Огурцов признал это противоправным. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, вскоре после принятого решения, Огурцов встретился с Портновым в одной из стран ЕС.

После решения ОАСК в июле 2019-го Генпрокуратура попросила Канаду снять санкции с Портнова.

ПОМОЩЬ "НОВОРОССИИ" И "ДОПРОС ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ США"

Находясь в изгнании, Портнов начал публично защищать людей с пророссийской позицией и/или пропагандирующих российские нарративы. Например, в сентябре 2017-го встал на защиту так называемого журналиста Дмитрия Васильца, приговоренного к девяти годам за содействие российским террористам. Согласно приговору, он создал в интернете сервисы для трансляции пропагандистского телеканала "Новороссия ТВ". В начале 2018-го апелляционный суд отменил приговор.

Портнов также помог переехать в Вену главреду сайта Страна Игорю Гужве, которого прокуратура обвиняла в вымогательстве.

Он также помог пророссийскому блогеру Анатолию Шарию – тот использовал юристов Портнова для судебных исков против Порошенко. "Если Анатолий Шарий захочет приехать в Украину, наша юридическая команда конечно и ему поможет", – говорил Портнов.

А 19 мая 2019 года, после долгого изгнания, и сам прилетел в Киев. По прилету ему предоставили полицейскую охрану. Портнов заявил, что его цель – привлечение к уголовной ответственности Порошенко, замглавы АП Алексея Филатова, который при Порошенко курировал судебную ветвь власти, а также депутатов от НФ Максима Бурбака и Сергея Пашинского.

Последний активно поддерживал другую сторону акционеров конфликта вокруг Житомирских ласощів. Более трех лет юрист Портнова Марина Паринова (фигурирует в переписке "казбека") вела дело Вячеслава Химикуса, в которого выстрелил Пашинский. После закрытия дела в 2017-м, юристы Портнова через суд добились его возобновления. В 2019-м Пашинский даже провел пару месяцев под стражей, однако в марте 2021-го суд оправдал его.

Самую масштабную кампанию Портнов развернул против Порошенко. В Государственное бюро расследований (ГБР) он подал десятки заявлений (подробнее о них – в нашем спецпроекте: Между свободой и тюрьмой. Что ждет Петра Порошенко).

Адвокаты Порошенко жаловались, что о допросах в ГБР узнавали от Портнова. "Обо всех повестках на допрос Портнов знал и публиковал их. Портнов что-то анонсирует и ГБР это тут же делает. Его заявления о преступлении сразу регистрируются, хотя кто другой подаст – никогда в первый день не зарегистрируют", – подтверждает слова адвокатов Горбатюк.

После того, как выпускник академии ФСБ Андрей Деркач обнародовал "записи Порошенко-Байдена", Портнов опубликовал целый план расследования по этим записям, где пошагово расписал, что нужно делать Украине. При этом Портнов в разгар выборов в США потребовал от украинских властей, в том числе, "подготовить запросы" в компетентные органы в Вашингтоне, чтобы там "допросили должностных лиц США".

В разгар выборов в США Портнов потребовал от украинских властей, в том числе, "подготовить запросы" в компетентные органы в Вашингтоне, чтобы там "допросили должностных лиц США".

"Мы видим элемент прямого внешнего управления с одновременным неуважением", – заявлял Портнов, комментируя "записи Деркача" в эфире одного из телеканалов. При этом он подчеркнул, что дело пленок Байдена-Порошенко необходимо расследовать, невзирая на то, "вмешиваемся ли мы в политическую систему США".

РОЛЬ В КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО

После возвращения в Украину Портнов провел встречи с будущим главой Офиса президента Андреем Богданом и главой ОАСК Вовком, сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах. Очень быстро у Портнова появился имидж человека, близкого к команде нового президента. Среди аргументов – собственно сам Богдан, ставший главой Офиса президента и который был в свое время помощником Портнова в парламенте. Богдан не скрывал, что Портнов – его многолетний друг.

Во-вторых, люди, связанные с Портновым, финансировали избирательную кампанию Зеленского. Согласно финотчету, адвокат и помощник Портнова в Раде Владимир Макар перечислил 148 000 грн, адвокаты Портнова Анна Косинова и Карина Микитян дали Зеленскому суммарно 206 000 грн, а на то время муж Косиновой Андрей – 120 000 грн.

Публично Зеленский отрицает какое-либо влияние Портнова. "Я не знаю господина Портнова, это не моя команда", – заявил Зеленский в октябре 2019-го. Это не мешало главе Офиса президента Богдану часто общаться с Портновым, рассказали LIGA.net несколько собеседников в команде президента.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах приводит в пример кейс с отставкой главы КСУ Станислава Шевчука. По его словам, еще в марте 2019-го против Шевчука началась кампания.

"Тупицкому в истории с моим увольнением помогали судьи, назначенные Януковичем. Плюс судьи Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко. Они обеспечивали информационную атаку на меня в газете Зеркало недели, где 14 марта вышло письмо с фальшивыми обвинениями в мой адрес, – рассказывает LIGA.net Шевчук. – Судьи хотели рассмотреть дела НАБУ, НАПК, ферросплавов, НКРЭКУ. По их мнению, я не давал принять эти решения. Поэтому нужно было меня сместить".

Тот же собеседник LIGA.net утверждает, что Портнов мог координировать с Вовком: какие жалобы на Шевчука должны быть поданы, когда, от кого. "Портнов понимал, что никто, кроме Вовка, не решит вопрос по КСУ. На тот момент Вовк был №1 в этих вопросах", – говорит собеседник.

По его информации, Портнов и Вовк собирали голоса за увольнение Шевчука. "Встречи с судьями происходят не только в ресторанах, но и кабинетах. В том числе и в кабинете Вовка, где он одному из судей КСУ, очень близкому к Портнову, дает гарантии для информирования других судей КСУ: мол, сначала голосуйте за увольнение Станислава (Шевчука. – Ред.), после мы переизберем главу и зама, а по остальным вопросов не будет, новая власть их не тронет", – рассказывает собеседник.

На тот момент "паства" Портнова и Вовка в КСУ – это около 10 судей. Для увольнения Шевчука надо было набрать 12. "Действительно, Вовк обсуждал с Портновым ход встреч с действующими судьями КСУ и условия, на которых те соглашались поддержать смещение Шевчука. Среди прочего, предметом торга была должность нового главы КСУ", – добавляет источник в правоохранительных органах.

14 мая, в день смещения Шевчука с поста главы КСУ, Вовк, Портнов и Богдан были постоянно на связи, перезванивали друг другу. Вовк информировал остальных участников об изменении ситуации в КСУ в режиме реального времени, они обсуждали проблемы недостатка голосов и возможные варианты решения, рассказывает собеседник.

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Косвенно факт переговоров троицы подтвердил журналист Юрий Бутусов. "На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения", – написал он в Facebook.

Отвечая на вопрос о причастности Портнова, Вовка и Богдана к своему увольнению Шевчук заявил LIGA.net, что был допрошен как свидетель в НАБУ и поэтому ограничен подпиской о неразглашении. "Но есть достаточно материалов, указывающих на внешние силы, которые утверждали план переворота. Этот план мне известен, и он есть на пленках", – отметил экс-глава КСУ.

Присутствие Портнова на "пленках ОАСК" подтвердил LIGA.net Горбатюк: "На пленках зафиксировано, что Портнов фактически поставил заместителем главы Апелляционного суда Киева своего вроде как кума (речь о Владимире Мельнике. – Ред.). Вовк говорит, что Портнов лично ему хвастался, что звонил главе суда и при помощи угроз заставил провести назначение".

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах считает, что в июне 2019-го, вскоре после успешной смены руководства КСУ, Портнов и Вовк решили взять под контроль Совет судей (ССУ) Контроль над ССУ открывает возможности провести своих людей по квоте ССУ в состав ВККС и ВСП, что, в купе с КСУ означало взятие под контроль практических всех высших судебных инстанций страны.

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По отработанной схеме процесс начался с информационных вбросов против тогдашнего главы ССУ Олега Ткачука, которые становятся поводом для обсуждения на заседании Совета судей, внесения в повестку вопроса о недоверии главе. "Провайдером" этой схемы, по данным собеседника, стал тогдашний глава Апелляционного суда Хмельницкой области Анатолий Марцинкевич, ставленник Портнова и его друг.

"Марцинкевич неоднократно приходил к Вовку в кабинет, и они обсуждали, как собрать голоса для смещения Ткачука. Параллельно этот вопрос Вовк регулировал с Портновым и Богданом, как гарантом изменений со стороны "новой власти", – рассказывает собеседник.

Причастность Марцинкевича подтвердил LIGA.net сам Ткачук. По его словам, Марцинкевич обзванивал членов ССУ и просил поддержать порядок отбора кандидатов в судьи Конституционного суда. "Я увидел, что некоторые мои коллеги захотели, возможно, прислужиться перед представителями политических элит и сделать так, чтобы в судьи КСУ прошли политически ангажированные кандидаты", – говорит Ткачук.

При этом документ он увидел всего за день до заседания. Его рассмотрение продвигал замглавы ССУ Вадим Бутенко, который параллельно выступил за отставку Ткачука. "У них было два варианта: попытаться вынести на рассмотрение этот порядок, зная, что я буду против, или поменять главу ССУ", – добавляет Ткачук.

Накануне заседания ССУ Ткачуку стало известно об этих планах, и он заявил о давлении со стороны Офиса президента. Тем не менее, Ткачука сместили, заменив его более лояльным человеком Богданом Моничем. Съезд судей делегировал своих членов в ВСП, не чуждых Вовку, о чем свидетельствует реакция ВСП на обнародованные факты злоупотреблений Вовка. ССУ также высказался в защиту ОАСК.

О роли Портнова в этой истории Ткачук ничего не знает. "Но люди, которые были на записях ОАСК, говорили мне, что там шла речь и о моей персоне", – уточняет экс-глава ССУ. При этом он уверен: Марцинкевич в этом случае не был инициатором, а лишь исполнителем.

Косвенно роль Вовка подтверждает Национальное антикоррупционное бюро. "Следствие зафиксировало, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов Высшего совета правосудия. При этом также задокументирована "реализация аналогичных сценариев" в Совете судей и даже в Конституционном суде", – говорится в сообщении НАБУ.

После этого был взят курс на покорение Верховного суда. Законопроект, предполагавший сокращение количества судей ВС вдвое (с 200 до 100), рожден у Вовка в кабинете и поддержан Портновым, говорит собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. Закон был проголосован парламентом и подписан президентом, но в итоге КСУ признал его неконституционном в части ликвидации ВС. С критикой инициативы выступила Венецианская комиссия. В итоге этой идее дали задний ход.

С одной стороны, в феврале 2020-го Богдан ушел из команды Зеленского и влияние Портнова должно было уменьшиться. С другой, за судебную и правоохранительную системы в ОП отвечают Андрей Смирнов и Олег Татаров – люди, не чуждые Портнову.

Смирнов был адвокатом давней соратницы Портнова Елены Лукаш, а в августе 2018-го опубликовал совместную с Портновым фотографию. "Если Смирнов публикует фото с Портновым, то это тоже – политическое заявление. Этот человек не первый день в адвокатуре и прекрасно понимает, что означает фото с Портновым", – считает Жернаков. На данный момент пост с фотографией Смирнова не доступен.

С Татаровым связь намного очевиднее. "Когда Портнова допрашивали после его приезда, то он пришел с адвокатом Татаровым. Дважды или трижды допрашивали, и все разы адвокатом был Татаров", – вспоминает Горбатюк. Кроме того, по словам адвоката Маселко, Татаров вместе с Портновым угрожали прокурору Божко "посадкой". А в противостоянии Татарова с НАБУ Портнов встал на сторону своего экс-адвоката и заявил, что бюро мстит Татарову за его позицию.

"Зеленский только усиливает судебную мафию, – считает Жернаков. – Люди Портнова отвечают за судебную реформу в Офисе президента. И все законопроекты Зеленского нацелены на консервацию статуса-кво и усиление ВСП".

ФИКСЕР ОЛИГАРХОВ: ОТКУДА ДЕНЬГИ

Несмотря на медийность Портнова, о его бизнесе или других источниках дохода мало что известно. Согласно справке, опубликованной Портновым, за 2020 год он заработал приличные деньги – 41 млн грн. При том, что больше половины проектов его команды – это социальная нагрузка. "Есть проектная работа, есть текущая работа, кто-то почасовую работу выполняет. Но у нас более 50-60% – это социальная нагрузка. Это там, где деньги не берутся, где кто-то кому-то помогает, волонтерство", – сказал Портнов в интервью YouTube-каналу BigMoney.

По его словам, у него есть юристы в разных точках мира. "Есть несколько юристов в Вене, есть юрист в Барселоне, к которым мы можем обратиться. Есть люди, которым я помогаю и ведут международные процессы. Они живут в Армении", – добавил Портнов.

При этом он не любит расширять штат юристов и доверяет только проверенным временем. "Я должен быть уверен, что не будет утечки информации, что человек не будет звонить по GSM-каналу. Я должен понимать, что человек не предаст", – отметил Портнов.

Еще один источник дохода – недвижимость. "Если есть свободные деньги, можно инвестировать, как мы иногда делаем, в небольшие объекты недвижимости, которые можно сдавать в аренду. Мои партнеры делают так, привлекая меня одним из трех партнеров", – говорит Портнов.

У Портнова развиты соцсети. Например, один из самых больших каналов в Telegram на 173 000 подписчиков. Но не исключено, что часть из них – боты. Например, проект UkraineWorld установил, что аккаунты, которые републикуют сообщения Портнова в Twitter, делают 70-180 твитов в день – слишком много для реального человека.

С Портновым связывают сайт Закон и бизнес, который регулярно освещает деятельность юриста. Владельцем издания, согласно реестру физлиц, является Юрий Петренко. Человек с такими же инициалами был помощником нардепа Писаренко, давнего соратника Портнова.

По мнению бывшего коллеги Портнова по юридическому корпусу, он зарабатывает тем, что продает умение решать вопросы. "Условный Коломойский к нему обращается, и он через своих друзей это решает. Так зарабатывают 99% адвокатов", – говорит собеседник LIGA.net.

СЕКРЕТ ПОРТНОВА

Всем собеседникам LIGA.net задала один и тот же вопрос: в чем секрет Портнова и как ему удается держать в узде украинские суды.

Горбатюк считает, что секрет в беспринципности: "Он одним из первых в Украине начал внедрять на политическом уровне систему достижения целей путем не просто обхода закона, но и проталкивания так мутных законов, позволяющих достигать любых преступных целей для заказчиков. И научил политиков, что ограничений нет. Все можно решить".

Для части судебного корпуса Портнов – защита их реальной неприкосновенности. "Фактически никого из судей, назначенных при Портнове, не уволили, – говорит Жернаков, – по результатам квалификационного оценивания убрали меньше одного процента".

Карпунцов добавляет: "Не сомневайтесь, что он звонит судьям и спрашивает: "Ты же помнишь, как я Пашинского загнал? Могу и тебя". Одно его присутствие в Украине обязывает назначенных им судей выполнять его указания".

"Власть меняется постоянно и пытается влиять на суды, – объясняет Горбатюк. – Портнов же показал, что имел влияние при любой власти и мог защищать своих людей. А все судьи хотят защиты и системы, при которой можно будет избегать ответственности. Вовк и Портнов занимаются тем, что объединяют таких судей и выстраивают противоправную систему. Проталкивают своих людей в ВСП, в Совет судей, в ВККС. Если не проталкивается – их адвокаты будут писать иски, ставить заказные материалы в СМИ".

"Во времена Портнова была создана кадровая конструкция, позволяющая административно управлять судами и судьями, – говорит бывший член ВСП Игорь Фомин. - И теперь можно ставить свои кадры, продвигать своих людей. А потом они, когда окажутся на должностях, будут тебе должны. Вот такой эмоциональный бартер получается. Все живые люди. Когда-нибудь кто-то кому-то помог".

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