21 травня в елітному районі Мадриду в Іспанії застрелили колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Цей великий профайл на нього ми написали і випустили незадовго до повномасштабного вторгнення Росії, 9 грудня 2021 року. Але він досі найкраще описує, ким насправді був Портнов, як набув значну політичну вагу в Україні та чому "тяжів" до Росії.