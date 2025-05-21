Історія
Андрій Портнов: історія, що починалась в кримінальному Луганську, а закінчилась у Мадриді
21 травня в елітному районі Мадриду в Іспанії застрелили колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Цей великий профайл на нього ми написали і випустили незадовго до повномасштабного вторгнення Росії, 9 грудня 2021 року. Але він досі найкраще описує, ким насправді був Портнов, як набув значну політичну вагу в Україні та чому "тяжів" до Росії.
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