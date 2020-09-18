Глава Офиса президента Андрей Ермак активно помогает Зеленскому утолять кадровый голод. Зачастую своими хорошими знакомыми и кумовьями

У Владимира Зеленского есть большая проблема - профессиональные и порядочные люди все меньше хотят работать на государство. Во многом это результат спонтанной и нелогичной кадровой политики президента. В условиях кадрового голода президенту приходится обращаться за помощью к ближайшему окружению. Самый приближенных из всех, глава Офиса президента Андрей Ермак, активно помогает с кадрами, предлагая старых знакомых по бизнесу, университету и просто по жизни. Как устроен "социальный лифт" Ермака, и кто попал во власть благодаря ему, - в материале LIGA.net.

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"АНДРЮШЕ НУЖНА БЫЛА ПОМОЩЬ"

12 сентября в эфире телеканала 1+1 вышел очередной выпуск программы Світське життя. Одной из собеседниц ведущей стала певица Маша Фокина – внучка первого премьер-министра и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим… Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь — помочь ситуации", - заявила Маша Фокина. Певица уточнила, что знакома с Ермаком с 18 лет, то есть как минимум с 2004 года. И видятся они "достаточно часто, даже сейчас".

Парадокс в том, что о мотивации кадровых решений Зеленского общество узнает из эфиров светских хроник. И это в очередной раз оголило больные точки власти – кадровый голод и кумовство.

В начале каденции для Зеленского главным критерием при назначениях было доверие. Теперь президент все чаще обращается к рекомендациям окружения. А ближе Ермака сейчас у Зеленского никого нет.

Алексей Долгих, управляющий партнер компании по подбору управленческого персонала Boyden, которая помогала Офису президента с подбором глав ОГА в начале каденции, считает, что у команды Зеленского очень узкий маневр для кадровых решений. "За первые три-четыре месяца мы видели найм только тех людей, которых они знают и понимают. Не было ни одного случая, когда был нанят кандидат с рынка, у которого не было карт-бланша доверия из "предыдущей" жизни", - говорит Долгих LIGA.net .

Если в начале президентского срока обсуждали назначение друзей Зеленского, то сейчас в тренде назначения хороших знакомых Ермака.

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"МЫ ОТ ЕРМАКА"

1. Николай Тищенко. Главным лоббистом Ермака в парламенте можно считать его кума Николая Тищенко. Руководитель ОП является крестным отцом сына нардепа. "Я не перестану относиться к нему как другу ни при каких обстоятельствах, пока он не нарушит принципы дружбы", - отметил Ермак в интервью Левому берегу.

Сейчас Тищенко возглавляет киевскую городскую ячейку партии Слуга народа. На пару с главой СН Александром Корниенко они занимаются формированием списков в Киевсовет. 15 сентября нардеп Гео Лерос обнародовал предварительный список СН по Деснянскому и Днепровскому районам Киева. Два собеседника LIGA.net в руководстве партии подтвердили их аутентичность.

Семь человек из списка были поданы Тищенко, о чем сказано в самой таблице. Также по Деснянскому району от СН должна баллотироваться советница Ермака Лилия Пашинная. "Она сейчас стоит в полупроходной части списка", - рассказал LIGA.net один из руководителей избирательного штаба партии.

2. Андрей Задорожный. Будучи студентом КИМО глава ОП работал в частной юридической компании Проксен, созданной Александром Задорожным – это университетский преподаватель Ермака, брат которого Андрей в 2019 году был избран нардепом по списку Слуги народа. До этого он был директором компании Проксен.

3. Сергей Гайдай. В начале сентября нынешний глава Луганской ОГА Гайдай выступил за восстановление экономических связей с временно неподконтрольными территориями Донбасса. По информации LIGA.net, назначение Гайдая лоббировал Ермак. Это подтвердил сам Гайдай в интервью ТСН. А в интервью hromadske Гайдай заявил, что Ермак – его друг, которого он давно знает.

4. Андрей Костин и Галина Третьякова. Нардепы от Слуги народа. Костин – глава правового комитета, а Третьякова – комитета по вопросам социальной политики. Оба входят в состав украинской делегации в ТКГ, которую курирует Ермак.

В интервью издания Babel Ермак подтвердил, что именно он порекомендовал Третьякову и Костина в список СН. "Я очень щепетильно отношусь к доверию друзей, если кому-то даю рекомендацию — то пропускаю через себя. Для меня выше человеческих отношений нет ничего", - заявил он. Сама Третьякова в интервью UA:Перший сказала, что знакома с Ермаком "очень давно".

5. Михаил Саакашвили. Экс-одесский губернатор воистину "человек мира". Именно при Ермаке он получил должность в Нацсовете реформ. "Я его знаю почти с детства, потому что мы вместе учились (видимо речь об учебе в КИМО – ред.)", - сказал Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве фракции СН, идею с назначением Саакашвили продвигал еще Андрей Богдан. Экс-глава ОП готовил все необходимые документы для возвращения Саакашвили украинского гражданства. Но именно с подачи Ермака экс-президент Грузии получил должность в Нацсовете.

6. Алексей Кулеба. Летом 2019 года тогдашний глава ОП Богдан очень хотел снять Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако это не удалось. Более того, осенью того же года в защиту мэра Киева выступил Ермак и убедил Зеленского не увольнять Кличко. В знак благодарности мэр назначил лояльных Ермаку людей. В частности, главой департамента КГГА по благоустройству стал Алексей Кулеба. По словам Кличко, он обратился к Ермаку, чтобы найти человека, который будет "абсолютно корректен, некоррумпирован и эффективен", и получил "рекомендацию господина Кулебы".



7. Олег Кипер. В конце июля генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового прокурора Киева - Олега Кипера. Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры. Однако в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности старшего прокурора главного управления надзора. 9 июня текущего года Кипер был назначен на должность зампрокурора Киева. До этого работал внештатным советником Ермака.

8. Ростислав Карандеев. Занимает должность первого замминистра культуры и информполитики. В феврале-июле был советником Ермака. В 2016-2020 годах работал госсекретарем Минкульта.

КАК РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ЕРМАКА

Суть "социального лифта" в том, что Ермак предпочитает решать проблемы за счет новых людей, которых знает лично, говорит собеседник LIGA.net в руководстве СН. "Возьмем ТКГ, делегация не справляется. Можно как идти? Вызвать делегацию, напрячь их и озадачить. А можно туда запулить двух новых дедов", - объясняет он. Тем более, что одного из них Ермаку посоветовала старая знакомая.

Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда – это штанга, как в случае с Фокиным

Именно так, по словам собеседника, в ОП появилась замглавы Юлия Соколовская. "В начале карантина ОП вообще не понимал, что происходит в соцсфере", - говорит он. Именно так появился Богдан Тирусь – заведующий отдела ОП по связям президента с Кабмином. Так появился Сергей Куницын, который по просьбе Ермака занимается вопросами ветеранов.



"Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда – это штанга, как в случае с Фокиным", - отмечает собеседник.

В целом, по его словам, кадровой историей власти занимается очень мало людей. "Многие боятся давать своих кандидатов. Их могут сбить и накидать грязи в интернете. Поэтому людей, которые приходят и суют своих людей, немного", - объяснил LIGA.net один из руководителей фракции.

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