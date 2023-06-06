На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Руйнування станції наражає на ризик тисячі цивільних українців, може знищити природне різноманіття Дніпра і створює загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

На 16:20 з місць підтоплень вже евакуйовано понад 1300 осіб. За попередньою інформацією, наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та близько 300 будинків.

"Український Генштаб враховував і такий розвиток подій, тож цей теракт не дає росіянам жодних переваг на полі бою", – пояснює LIGA.net військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Найголовніше про теракт росіян на Каховській ГЕС та наслідки її знищення – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЬ. Вранці 6 червня мешканці Херсону почали повідомляти про ймовірний підрив окупантами дамби Каховської ГЕС. Інформацію про теракт підтвердили в ОК "Південь".

Греблю підірвали близько 03:00, повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією херсонського журналіста Костянтина Риженка та повʼязаного з ЗСУ та місцевою адміністрацією анонімного Telegram-каналу "Николаевский Ванёк", росіяни планували підірвати "невелику частину" Каховської ГЕС, щоб підтопити українських військових на островах Дніпра, але не змогли розрахувати потужність вибуху.

Спочатку окупанти заявляли, що влаштували невеличкий підрив. А коли побачили наслідки – почали говорити, що був обстріл із боку ЗСУ.

Підрив стався зсередини машинної зали Каховської гідроелектростанції. Після цього станція повністю зруйнована та не підлягає відновленню, заявили в Укргідроенерго.

Станцію підірвали військовослужбовці 205 мотострілецької бригади Збройних сил РФ, які контролювали цей об'єкт, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Саме вони, за його словами, перебували і контролювали ситуацію до 02:50 сьогоднішнього дня, в той час, коли вони зробили цей підрив.

"Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що насамперед постраждає лівий берег, оскільки він є географічно нижчим", – сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Основне затоплення станеться саме на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра, а окупанти вчора забирали у людей плавзасоби – готувалися до втечі, додала Гуменюк.

Ще кілька фактів дозволяють припустити, що підрив станції планувався зазделегідь. Ще 20 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Напередодні теракту в Росії перед підривом Каховської ГЕС ухвалили нове рішення щодо роботи на гідротехнічних спорудах на окупованих територіях та квазіреспубліках на Сході – до 2024 року на цих об'єктах тепер не застосовується законодавство окупантів про безпеку, повідомляє видання The Insider. Розслідування аварій там припинили аж до 2028 року.

Окупанти штучно збільшувати рівень води у водосховищі перед терактом, аби поглибити його руйнівні наслідки, пояснює LIGA.net гідрогеолог, голова ради Національного екологічного центру Руслан Гаврилюк.

За останнім звітом Міндовкілля, який був опублікований 29 травня, рівень води у водосховищі становив 17 метрів – на метр вище за нормальний підпірний рівень.

"Водосховище станції саме по собі має величезний обсяг води – 18 кубокілометрів, – нагадує він. – Підняття рівня на один метр – це, потенційно, два додаткові кубокілометри води. Навіть більше".

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Підрив Каховської ГЕС – найбільша техногенна катастрофа у Європі за останні десятиліття, говорить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Це є актом екоциду та воєнним злочином, який зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, кажуть у ГУР. Там цей терористичний акт називають "ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил Безпеки та Оборони".

Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення, принаймні десятки тисяч – досі там, до 80 міст і сіл під водою, повідомив Зеленський під час онлайн-виступу на саміті "Бухарестської дев’ятки".

Евакуація населення триває. Росіяни намагалися їй завадити.

Від початку підтоплення окупанти не припиняли обстрілів Херсона, розповідає LIGA.net редакторка херсонського видання "Кавун.Сіті" Євгенія Вірлич. Місцеві навіть здивувались, що навіть попри підтоплення мінометні обстріли у місті зранку не припинялись.

"Зараз (на 15:00. – Ред.) є інформація, що обстріли тривають зі зброї різного калібру, по різних районах, – каже вона. – Таке враження, що у них просто агонія, і вони звідки куди можуть, туди б'ють".

Паніки у самому Херсоні немає, говорить Вірлич. Після окупації та життя під постійними обстрілами там навчились зберігати спокій. Крім того, до потенційних терактів на Каховській ГЕС містян готували ще з радянських часів.

"У Херсоні є місцева особливість. У нас у вишах, особливо в технічних, багато років була класична задача: що буде і наскільки підніметься вода, якщо підірвати ГЕС у Каховці? Всі змалечку знають, які вулиці будуть після цього затоплені, як рухатиметься вода, де буде безпечно", – розповідає вона.

У місті доволі спокійно готуються давати раду наслідкам катастрофи. Вдень на евакуацію виїжджали переважно мешканці громад, які найпершими зустріли воду з Каховської ГЕС. У самому Херсоні сильного попиту на виїзд не спостерігалось, каже Вірлич.

Людей зі зруйнованих районів забирали різними плавзасобами та машинами і рятувальники, і правоохоронці і волонтери. Їх доправляли до Херсона, а звідти автобусами чи залізницею – на Миколаїв, Одесу чи Хмельниччину, каже редакторка.

Першим евакуаційним потягом з Херсону до Миколаєва виїхало близько 500 людей, повідомив LIGA.net керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко.

Укралізниця готова здійснити стільки евакуаційні рейсів, скільки буде потрібно, аби врятувати людей, каже він. Для цього вистачає і ресурсів, і можливостей – залізничні колії знаходяться вище рівня потенційного підтоплення.

Змін у графіках і марштрутах потягів поки що немає. Про призначення додаткових евакуаційних потягів повідомлять окремо.

На даний момент немає інформації про жертв серед населення, каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це ще може змінитись. Вже почала з’являтись інформація про зниклих без вісти, каже Вірлич. Про яку саме кількість людей ідеться зараз достеменно невідомо.

Через підтоплення виникла підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів. Мінні загородження росіян опинились під водою, їх розносить потоками води. Відповідні кадри вже публікують у місцевих пабліках.

Міни виносило у населених пунктах у районі від Берислава до Херсона, або в районі Олешок, припускає вона.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив Каховської ГЕС "прикладом жорстокості війни Росії в Україні", а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це "новий вимір" війни. Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "руйнування дамби – огидний акт". Його чеський колега Ян Ліпавський порівняв підрив ГЕС із застосуванням зброї масового ураження.

В Організації Об'єднаних Націй на теракт у Новій Каховці відреагували через дев'ять годин після підриву. Про Росію ООН вирішила не згадувати: "Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути цілями. Їх треба захищати. У будь-який час. Усюди", – йдеться в повідомленні організації.

Зранку ООН, замість реакції на підрив Каховської ГЕС, привітала з Днем російської мови та закликала підписатися на російськомовний акаунт ООН. МЗС України така реакція обурила.

ЩО БУДЕ ДАЛІ. Задача на найближий час – врятувати людей та мінімізувати ризики для їхнього здоров'я, каже Гаврилюк. Далі – буде важко.

"Навіть коли велика вода спаде, люди, які жили біля річки, навіть якщо їхні будинки не змило, не зможуть повернутись додому, – пояснює гідролог. – Ці території фактично будуть непридатні для проживання. Теракт матиме віддалені наслідки для регіону на багато-багато років вперед, які зараз навіть оцінити точно неможливо".

Зараз екосистема зазнала потужного удару. І фізичного – багато що буквально змило, – і хімічного та бактеріологічного. Вже відомо про витік кількасот тон машинного масла у Дніпро. "Вода може зазнати додаткового забруднення через сміття, скотомогильники, кладовища, вигрібні ями, які може змити. Це призведе до забруднення і води, і донних відкладів, і прибережних територій", – пояснює Гаврилюк.

Оцінити точно можна буде після того, як вода зійде і стане зрозуміло, яку площу зайняло підтоплення. І після того, як Україна звільнить тимчасово окуповані райони та отримає до них доступ.

Підтоплення можуть мати і віддалені ефекти з геологічної точки зору. Через надмірне зволоження ґрунти можуть втрачати свої властивості. Це означає, що у майбутньому там можуть просідати дороги чи руйнуватись будинки або інфраструктурні споруди, каже гідролог.

Унікальні ландшафтні парки в районі Кінбурнської коси також можуть постраждати через забруднення води та підйом її рівня.

"Північно-Кримський канал точно залишиться без води, – додає Гаврилюк. – Більше прямого впливу на Крим я не бачу".

Окрім Херсонщини постраждає також Запорізька область. Деякі зрошувальні канали, які живляться з Каховського водосховища, доходять до Мелітополя і далі – до Бердянська. На Дніпропетровщині зрошування також зав’язане на Каховському водосховищі, каже експерт.

Зрештою, теракт на Каховській ГЕС може негативно вплинути на роботу Запорізької АЕС. Але не катастрофічно. Тому що у класичному розумінні ЗАЕС зараз не працює, пояснює LIGA.net експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

"ЗАЕС не виробляє електроенергії вже 7 місяців, енергоблоки охолонули, і лише енергоблок №5 треба переводити у холодний стан, – пояснює вона. – Зараз станції для охолодження потрібно менше води. Цих запасів вистачить. Там ще є мобільні насосні установки з рукавами 2 кілометри, є ще свердловини для питної води, тому все під контролем".

Вона також наголосила, що на енергосистему України це теракт також жодним чином не впливає. "У нас все без змін щодо роботи енергосистеми та наявності електрики для споживачів", – каже Кошарна.

Найбільша загрозу для безпеки ЗАЕС зараз становить не підрив Каховської ГЕС, а некеровані російські військові, які контролюють станцію, додає вона. Але цю загрозу розв'язати може лише деокупація регіону силами оборони України.

На українських захисників теракт у Каховці не впливає взагалі ніяк. Військових переваг росіяни завдяки йому не отримали.

Окупанти зруйнували ГЕС через свій страх перед українською армією, кажуть у Міноборони. Це мало завадити нашому контрнаступу.

Але план провалився, каже Ігаль Левін: "На цій ділянці тепер складніше форсувати річку, але це тільки якщо ви планувала її форсувати саме там. Якщо не планували, то це все ніяк не впливає на фронт".

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