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Дайджест | Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа - Фото
Российский Z-фашизм (Фото - Максим Шипенков/EPA)
02.08.2022, 17:35

Обзор топовых медиа: какие признаки присущи российскому фашизму и что Путин забыл на Западных Балканах

Чем российский фашизм отличается от обычного, как российский диктатор Путин пытается "зажечь" западные Балканы и чего ждать от визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины — обзор LIGA.net.

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The Economist: Российский фашизм как бренд

Если пройтись по центру Москвы, вы не увидите признаков того, что за 1000 км идет война. Впрочем, именно ее Россия ведет. Z-символов мало, "штурмовики" не устраивают погромы, но Россия — в водовороте фашизма, пишет The Economist.

Кремль выстроил культ личности вокруг Путина и своеобразный культ мертвых "Великой Отечественной войны". Режим Путина обещает восстановить золотую эру благодаря "целительному насилию". С этой разновидностью фашизма у России нет пути назад, а Кремлю нечего предложить своим подданным.

Возвращения к обычной жизни, пока Путин у власти, не будет.

Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа

Путинский фашизм – везде. Z-свастика становится культом. Два лица государственного телевидения РФ – Скабеева и Соловьев – сильно напоминают нацистских пропагандистов. Они обвиняют Запад и призывают Путина пустить в действие ядерный арсенал.

Зверства в Буче и других городах не случайность, а вполне логичное продолжение политики. Кремлевский фашизм идет сверху вниз. Он не предполагает самоорганизацию, в обществе царит политическая демобилизация.

У российского фашизма давняя история. Иосиф Сталин превратил победу СССР во Второй мировой в националистическую концепцию, чтобы не делить ее идеологически с США и Великобританией. После развала Советского Союза о "реванше" силовиков с фашистскими идеями говорили все, в том числе Александр Яковлев — один из приспешников Михаила Горбачева.

Идеологическая база нового фашизма – любимый философ Путина Иван Ильин, сторонник Гитлера и национального возрождения России.

Российский фашизм ненавидит Запад, Украину и оппонентов в РФ. "Предатели дома" убиты или сидят в тюрьмах, война в Украине преследует цель ее уничтожения, а на Западе Россия спонсирует любые партии, которые могут помочь взорвать демократию изнутри. Украина для Путина — источник "опасных вирусов". И даже государственные агентства не боятся писать статьи об "окончательном решении украинского вопроса".

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The New York Times: Новое напряжение между США и Китаем из-за Тайваня

Остров Тайвань с населением 23 млн, расположенный в 130 км от материкового Китая, давно является центром напряженности между Вашингтоном и Пекином. Сейчас отношения сильно обострились, пишет The New York Times.

29 июля спикер конгресса США Нэнси Пелоси начала тур по странам Азии. Даже слухи о возможном визите на Тайвань вызвали негодование коммунистической партии Китая. В Пекине уверены: остров, контролируемый демократическими силами, принадлежит КНР. В последний раз американский политик высокого ранга посещал его еще в 1997 году.

Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа

Во время телефонного разговора на прошлой неделе лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена о "вмешательстве во внутрикитайские дела". Также Пекин предостерег от визита Пелоси в Тайбэй. Несмотря на это, уже стало известно, что 3 августа она встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Уже сейчас Пентагон прорабатывает возможные действия Пекина в случае визита спикера, а также пытается оценить экономические последствия. Тайвань – мировой лидер по производству полупроводников.

В отличие от предшественников, Си Цзиньпин гораздо более четко озвучивает отношение к Тайваню и подчеркивает необходимость "возвращения контроля Пекина" над островом. Осенью он, вероятно, в третий раз возглавит компартию, и для этого ему нужно продемонстрировать свою силу, особенно в отношении Тайваня.

В прошлом месяце Си Цзиньпин отправил своего министра обороны генерала Вэй Фэнхэ на международную конференцию в Сингапур, где последний предупредил, что Китай "будет без колебаний воевать за Тайвань".

Когда Пекин будет пытаться захватить Тайвань — открытый вопрос. В последние годы Китай постоянно нарушал воздушное пространство островного государства. В ответ на угрозы американские силы выдвинули авианосец "Рональд Рейган" из Сингапура в направлении Тайваня.

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The Washington Post : Война России против Украины эхом отдается на Балканах

Начало войны против Украины российский диктатор Путин оправдывал балканским конфликтом. Во время встречи с генсеком НАТО Антониу Гутерришем он напоминал о "вторжении НАТО в Югославию" в 1999 году. Мол, западный Альянс действовал там так же, как Россия действует в Украине. И сравнил признание террористических анклавов на Донбассе с признанием Косово, пишет The Washington Post.

Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа

Путин не вспоминает, что участие НАТО помогло прекратить этнические чистки на Балканах, тогда как сам диктатор постоянно прибегает к геноцидной риторике по отношению к украинцам. А его войска совершают военные преступления одно за другим.

В самом Косово считают, что Путин хочет расширения конфликта с западным миром и его возможной целью станут Западные Балканы.

На этой неделе между Сербией и Косово стремительно вырос уровень напряженности. Этнические сербы на севере Косово блокировали дороги и вступали в перестрелки с отрядами полиции в ответ на решение косовских властей требовать замены номерных знаков на авто, въезжающих из Сербии, на косовские.

Белград – исторически союзник Москвы. Президент Сербии Александр Вучич не вводил санкции против России из-за войны в Украине, заключил выгодное газовое соглашение и разрешил российским пропагандистам работать в Сербии. А они, в свою очередь, подпитали поляризацию в регионе.

Сербия, в отличие от России, является кандидатом на членство в Евросоюзе и имеет более разнополярную позицию в Европе. Новая геополитическая реальность, вызванная российским вторжением в Украину, загнала Вучича в угол.

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Как российский Z-фашизм стал культом, зачем Китаю остров Тайвань. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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