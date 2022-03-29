Как шпионы Путина стали посмешищем и в чем ошибается Байден. Обзор западных медиа

Как разоблачение российских шпионов стало репутационным ударом для Путина, почему перестал работать "международный порядок" и чем оправдываются западные компании, продолжающие работать в России.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Telegraph: Разоблаченные российские шпионы – унизительный удар для Путина

Украина обнародовала список из более чем 600 имен российских шпионов, которые буквально пытались изображать из себя Джеймсов Бондов, пишет The Telegraph. Среди обнародованной информации – паспортные данные, номера мобильных телефонов, даже их любимые алкогольные напитки.

У одного из возможных агентов ФСБ ник в Skype – jamesbond007; у другого — DB9, со ссылкой на классический автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin.

Еще один из агентов любит коллекционировать авто класса премиум, другой — пьянствует и часто нарушает правила дорожного движения.

Сообщается, что сотрудники западных спецслужб, изучив эти данные, сравнивают российских шпионов не с Джеймсом Бондом, как бы им хотелось, а скорее с его пародийной версией — агентом Джонни Инглишем в исполнении комедийного актера Роуэна Аткинсона.

Несмотря на юмористическую составляющую, украинская сторона отмечает, что шпионы из этого списка ведут криминальную активность в Европе. Детали того, как список оказался в руках украинцев, не раскрываются.

На прошлой неделе Россия начала "охоту" на западных шпионов в ФСБ. А в начале марта информант из ФСБ сообщил, что в спецслужбе не были осведомлены о планах нападения на Украину, и сравнивал эту войну с "тотальной ошибкой" и коллапсом нацистской Германии.

The Wall Street Journal: Война в Украине продемонстрировала, что международный порядок – это миф

Хотя администрация Джо Байдена постоянно подчеркивает необходимость соблюдения правил, основывающихся на международном порядке, их больше не существует. И война в Украине это доказывает, пишет The Wall Street Journal.

Во-первых, нет единой "глобальной угрозы" для всех стран. Сейчас проблема скорее в региональных государствах, которые несут угрозу своим соседям из-за какого-то количества исторических территориальных споров.

В последние три десятилетия ситуация с этими конфликтами была довольно спокойной, и казалось, что международный порядок действительно существует. Либеральное сообщество считало эту стабильность именно следствием введения правил, увеличения количества демократий и международной торговли. Реалисты, напротив, считали существующий порядок результатом паритета сил между ядерными державами Запада, Россией и Китаем.

Эта стабильность оказалась глобальной ошибкой. Это доказывают война России с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014-м; действия Ирана в Ираке, Йемене и Сирии; китайская военная экспансия в азиатские страны. Впрочем, все это казалось контролируемым. Российская агрессия против Украины намерена изменить региональное распределение сил. Москва хочет быть самой большой силой в Европе, и для этого ей нужно доминировать над Украиной.

Во-вторых, территориальные претензии соседей друг к другу не забываются десятилетиями и часто требуют "мести" за оскорбления в прошлом. А когда речь идет об "историческом величии", то пространства для компромиссов очень мало.

В таких войнах обе стороны готовы к большим потерям, ведь большой риск обещает большое вознаграждение. Агрессор хочет большей территории, а защищающийся — большей независимости и веры в свою победу.

Для такой глобальной силы, как США, вмешиваться в локальные конфликты трудно, это требует перманентного применения сил и присутствия.

Война между Россией и Украиной в какой-то момент завершится, а споры – нет. Лучшее, на что можно надеяться: локальное равновесие, а также дальнейшая военная и экономическая помощь Запада.

Если Украина выстоит, администрация Байдена, скорее всего, захочет назвать это "победой международного порядка". Нет, это победа Украины, которая приведет только к хрупкой региональной стабильности.

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Politico: Оправдания, оправдания. Почему некоторые западные компании отказываются уходить из России?

Западные политики любят повторять, что война в Украине является лучшим примером битвы абсолютного добра против абсолютного зла. Западному бизнесу, оставшемуся в РФ, дальше будет становиться все менее удобно, пишет Politico.

Украинские официальные лица в соцсетях призывают все крупные компании покинуть РФ. Многие отказываются, подчеркивая, что имеют право.

По данным Йельского университета, с начала конфликта более 400 западных компаний прекратили или приостановили свою деятельность в России.

Голландский энергетический гигант Shell приобрел у России нефть со скидкой, что вызвало огромный общественный резонанс. Впоследствии компания признала ошибку, извинилась и объявила, что выходит с российского рынка нефти и газа. Аналогично французская нефтяная компания TotalEnergies недавно объявила, что постепенно закрывает цех в России – после того как ее связи с российскими компаниями вызвали возмущение во Франции.

Те, кто не ушел с рынка, чаще всего объясняют это симпатией к простым россиянам, которые не должны оставаться без товаров и услуг или страдать. Немецкая агрохимическая компания BASF заявила, что возобновит поставки товаров, "необходимых для избежания голода". Немецкий химический гигант Bayer заявил, что поддерживает "жизненно важный" бизнес в России и Беларуси.

Датский пивной гигант Carlsberg пытается усидеть на двух стульях: фирменные сорта пива перестает продавать, а пивоварню "Балтика" оставит работать "для поддержки наших сотрудников и их семей".

Французская сеть супермаркетов Auchan и косметическая группа Yves Rocher говорят, что будут работать в России ради своих сотрудников, поставщиков и клиентов, вопреки позиции общественности. Несмотря на это, правозащитники отмечают: закрывать глаза на военные преступления России все труднее и это ударит по репутациям тех, кто решил остаться.

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