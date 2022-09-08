Как США, Россия и Китай идут к третьей мировой, кто отстроит Украину. Обзор западных медиа

Мечты о спокойном будущем не сбылись, и большие государства шаг за шагом идут в сторону третьей мировой; кто будет восстанавливать Украину после войны, за чей счет и кто это будет контролировать; давление РФ создает дефицит газа в Европе - по меньшей мере до 2025 года.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.

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Foreign Policy: Теории международных отношений: третья мировая надвигается

Десятилетиями считалось, что большие страны оставили в прошлом вооруженные конфликты и перешли к сотрудничеству, пишет Foreign Policy. Что войны стали невыгодными, ядерное оружие создает паритет сил, международные организации способствуют попыткам решать все конфликты мирно. И что глобализация делает каждый вооруженный конфликт слишком дорогим.

Пацифистские теории – в прошлом. По теории развития нынешней ситуации, следующая война между РФ, США и Китаем вряд ли будет холодной.

Мы входим в многополярный мир. Китай и США являются игроками первого звена, но остается агрессивная Россия с крупнейшим ядерным арсеналом, Европа как отдельная экономическая сила, а также внеблоковые страны: Индия, Индонезия, Южная Африка и Бразилия.

Такой мировой порядок на самом деле является шатким и нестабильным. Первая мировая война произошла как раз в многополярном мире, ведь каждая страна должна бояться сразу нескольких противников. Например, США должны думать об агрессии России против Украины, готовиться отражать атаки Китая в Тихоокеанском регионе и готовиться к ядерному шантажу со стороны Ирана.

В многополярном мире войны вспыхивают быстро из-за просчетов и недооценки соперника. Владимир Путин совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины, ведь думал, что она будет легкой и скоро закончится его победой. Так же глава Китая Си Цзиньпин может просчитаться по поводу "скорого захвата" Тайваня.

Ядерное сдерживание все еще работает, но не стоит забывать, что технологии меняются. Мир переживает "четвертую промышленную революцию". Новые технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникации, аддитивное производство, робототехника, гиперзвуковые ракеты и пр., уже изменяют глобальную экономику, общества и поле боя.

А экономическая зависимость выглядит теперь несколько однобокой. Запад оказался слишком зависимым от России и Китая, а не наоборот. И сейчас разлом все больше проходит между демократиями и автократиями, которые постепенно начинают выбирать сторону. Ведь это не просто о стиле управления, а о жизни обществ, которые все меньше понимают друг друга.

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The New York Times: Как будут отстраивать Украину и кто должен за это платить

Несмотря на то что полномасштабная война России против Украины продолжается, союзники все больше сталкиваются со сложным вопросом: кто и как будет восстанавливать разрушенную страну, пишет The New York Times.

Кто будет за что платить, кто будет контролировать процесс и средства? Какой внешний мониторинг будет необходим, а за что будет отвечать Киев?

Международная конференция по реконструкции Украины состоится в следующем месяце в Берлине. Правительство Германии попросило Фонд Маршалла в Вашингтоне предоставить предложения странам-партнерам.

Среди рекомендаций: странам G7 следует назначить координатора по надзору за реконструкцией. В идеале, это должен быть американец с мировым именем и авторитетом. Для финансового обеспечения должны быть использованы уже существующие структуры, и на их решения не должны влиять китайские и российские члены правления.

Украина должна принять законы для строгого надзора за фондами, укрепить правовую и судебную систему, чтобы уменьшить потенциал для коррупции.

По плану, неевропейские доноры по G7 окажут первую помощь, а ЕС постепенно станет основным донором. США продолжат вносить наибольший вклад в безопасность Украины, в то время как другие страны будут инвестировать больше в восстановление и модернизацию. В отчете предполагается около $100 млрд на восстановление инфраструктуры. Значительная часть этих денег должна поступать в виде грантов или чрезвычайно долгосрочных ссуд.

Эстония, Латвия, Литва и Словакия предложили конфисковать активы российского Центробанка на сумму $300 млрд, замороженные на Западе. В отчете этот вариант называют нереалистичным в краткосрочной перспективе из-за того, что такое решение может быть охарактеризовано как незаконное.

Bloomberg: Из-за шантажа России дефицит газа в Европе – до 2025 года

Пока европейские политики готовятся к тому, как спастись этой зимой, следующая может быть даже сложнее, пишет Bloomberg. Отсутствие поставок России очень быстро опустошит резервы и сделает подготовки к каждому отопительному сезону еще труднее.

Это самый сложный энергетический кризис за 50 лет. Россия прекратила поставки газа из-за поддержки Европы в войне и толкнула экономику континента в сторону рецессии. Чтобы избежать роста расходов на электроэнергию этой зимой, лидеры стран ЕС должны выделить почти $300 млрд. По словам аналитиков, цены на энергоносители в Европе вернутся на уровень 2021 года не раньше 2025-2027 годов.

Демарш Кремля по поставкам газа заставляет европейцев диверсифицировать источники поставок. Сейчас основным поставщиком газа является Норвегия, но полностью заменить Россию на рынке она не может. Приблизительно в такой же ситуации Азербайджан и Алжир.

Есть определенные перспективы поставок сжиженного газа из США и Катара. Германия планирует открыть первые плавучие LNG-терминалы в ближайшие месяцы. Впрочем, мировая добыча СПГ уже ограничена, и в следующем году Европа будет конкурировать за ее объемы со странами Азии.

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