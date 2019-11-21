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Пиццу в окоп заказывали? Как молодые украинцы поднимают Донбасс #ВластьЭтоМы

Пиццу в окоп заказывали? Как молодые украинцы поднимают Донбасс #ВластьЭтоМы - Фото
Алексей Качко и его Pizza Veterano (личное фото)
21.11.2019, 14:25

Пицца с доставкой на передовую, фабрика мягких игрушек, яркие муралы на серых стенах: как молодежь меняет свою жизнь в "депрессивном Донбассе"

Наш проект #ВластьЭтоМы - не только о политике. В первую очередь, это о смелости брать на себя ответственность за свою жизнь. Как перестать прикрываться жалобами на "депрессивные регионы", в которых "ничего не получится", и подчинить себе обстоятельства. LIGA.net рассказывает четыре истории молодых людей, запустивших успешные проекты в Луганской и Донецкой областях.

Алексей Качко и Pizza Veterano, Мариуполь

24-летний Алексей уверен, что при желании и настойчивости добиться успеха можно даже с минимальными ресурсами. "Это как истории успеха известных людей, когда они начинали как Стив Джобс - в гараже, а затем выросла огромная компания. Все это реально и в Украине. Просто чуть-чуть сложнее", - считает он. И показывает это на собственном примере.

В 2014 году Алексей принимал участие в Революции достоинства, потом помогал освобождать Мариуполь, собирая развединформацию. С 19 лет с оружием в руках защищал Украину. Участвовал в АТО, в частности, в составе полка "Азов" до получения инвалидности. Из-за сильного переохлаждения организма врачи удалили Алексею часть легкого. Его комиссовали.
После этого в жизни парня наступила черная полоса, выбраться из которой было нелегко.

"Честно говоря, был довольно ужасный период. Находился в очень убитом моральном состоянии, не знал, что делать. Понимал, что никому здесь не нужен. Всем было глубоко все равно, где я до этого провел свои годы жизни, где потерял свое здоровье. К тому же сам себя накручивал - "инвалид", даже ходить нормально не мог", - вспоминает парень.

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Устроиться на работу через центр занятости не получалось. Для работы по специальности, полученной в техникуме (слесарь) ему не хватало опыта. "Тем более что у нас не особо охотно устраивают людей с инвалидностью. А когда узнавали, что АТОшник, еще и что доброволец, что сам пошел, а не загнали, еще и "Азов", то шансы резко падали", - рассказывает Алексей.

За советом он обратился к своему побратиму, единственному знакомому из бизнеса Богдану Чабану - добровольцу из Донецка, основателю кафе Изба-читальня. Тот помог выйти на ребят из Veterano Group. Алексею посоветовали начать с кофейного бизнеса. Чтобы понять тонкости работы, он стажировался в Избе-читальне, в Veterano Coffee, посещал различные киевские кофейни.

Алексей стартовал в августе 2017 года с капиталом в 80 тыс грн. Это были деньги, полученные в качестве выплат по инвалидности. Начинать кофейный бизнес в Мариуполе оказалось непросто. Проблемой была покупка даже бумажных стаканчиков и сахара к кофе.

Первая кофейня работала в МАФе. Алексей сам обслуживал клиентов. "80% заведений у нас не заморачиваются тем, насколько взбито молоко, насколько хорошо выварен кофе, отстроен ли помол. А я запаривался этими вопросами. Обо всем этом я рассказывал своим гостям, и им было интересно. Потом люди со знанием дела могли прийти в другую кофейню и спросить: а вы настраивали сегодня помол, а что у вас за сорт кофе, а откуда вы его возите? В большинстве кофеен не могут на это ответить", - подчеркивает Качко.

Через полгода пришлось нанять первого работника, чтобы иметь выходные и поправить здоровье. А сейчас у Алексея уже три кофейни. Располагаются они не в МАФах, а в арендуемых помещениях, в них работают семь человек.

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Первая Pizza Veterano в Мариуполе заработала в мае 2018 года - Алексей открыл ее вместе с Богданом Чабаном. Изначально ребята ориентировались только на доставку. Алексей стоял на кухне, а Богдан развозил продукцию.

"Мы подсчитывали, что будем выпекать 50 пицц в день, и это будет очень круто. В первый же день, когда запустились, мы сделали 80 пицц. У нас даже не было столько продуктов, Богдану пришлось ездить за ними в магазин", - вспоминает Качко.

Были опасения, что такой результат - всего лишь ажиотаж при открытии, но количество заказов только росло. В итоге парни открыли вторую пиццерию, в этот раз уже с посадочными местами. Теперь в Pizza Veterano в Мариуполе работают более 30 человек.

Одна из главных фишек этих заведений - доставка пиццы военным на передовую. Посетили могут оплатить свою пиццу и еще одно блюдо - для наших защитников (трансформация популярной в Италии системы "подвешенного кофе"). Такая задумка родилась из сцены в сериале Generation Kill, в которой морпехам перед выполнением непростого задания командование заказало пиццу. "В сериале бойцы поняли, что предстоит тяжелый бой. Мы же хотим, чтобы наши пацаны помнили, что есть в нашей мирной части страны люди, которым небезразлично, что они сидят в окопах и рискуют своими жизнями. Подвешенные пиццы оплачивают люди из всей Украины, даже из Европы. Это символ того, что о ребятах никто не забыл. Это очень важно", - подчеркивает Качко. 

Мариупольская Pizza Veterano раз в две недели вывозит на передовую минимум 20 свежих, горячих пицц. "Каждый раз видим офигевающие лица: что за прикол, кто это такие вообще и что происходит. Когда объясняем, ребята очень радуются", - говорит он.

Помня о своем непростом периоде в жизни, Алексей Качко не прочь делиться с другими секретами своего успеха. В мариупольской ассоциации предпринимателей он отвечает за сектор ветеранского бизнеса. Он дал сотни консультаций, восемь из его "подопечных" уже начали свое дело. Качко интересуется и политикой: как раз получает высшее образование по специальности "политолог".

"У меня такая боязнь еще с 2014 года - умереть никем. Я хотел бы оставить след не просто в жизни людей, а в истории: что я сделал что-то такое, чего не делает никто. Например, возить пиццу на передовую", - отмечает Алексей.

Наталья Винокурова и ватрушки от Tent Leader, Северодонецк

Наталья еще только получала высшее образование по специальности "дизайнер-архитектор", а уже начала работать - графическим дизайнером, свадебным декоратором, менеджером по продажам в компании, производящей тенты. Решив начать свое дело, Наталья стала дилером этой компании. Но через три месяца фирма отказалась работать с ней из-за сокращения дилерской сети.

Как раз в это время ее сестра Елена с мужем Алексеем вернулись в Северодонецк и искали идею для нового бизнеса. "И я им подсказала, что можно начать заниматься отшивом тентовых изделий. Я проработала в этой теме два года. Я знала рынок, у меня были необходимые контакты", - рассказывает Наталья. Первое оборудование Елена с мужем закупили на остатки своих сбережений: до войны они занимались оказанием консалтинговых услуг. Их компания Спецтент начала заниматься непосредственно производственными вопросами, а Tent Leader Натальи - вопросами разработок, дизайна и продвижения продукции.

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Сейчас на производстве работают около 20 человек, средняя зарплата швей - пять-семь тысяч гривень.

"По продукции - беремся за все. У нас есть тентовое производство, мы отшиваем шатры для выставок и мероприятий, торговые палатки. Делаем изделия из ПВХ материала - тенты для автомобилей, навесы, мягкие окна. Параллельно отшиваем спецодежду", - уточняет Наталья.  Чтобы максимально загрузить производство, компания активно участвует в тендерах. К примеру, выполняла заказы Минобороны (чехлы для военной техники) и Укрзалізниці (спецодежда).

Одна из новых идей - производство надувных санок-ватрушек (по сути, автомобильная камера, обтянутая прочной тканью).

"В прошлом году нам человек просто принес перешить старую ватрушку. Мы не сталкивались раньше с этим. Северодонецк - город маленький и что-то новое доходит очень долго, вживую мы никогда такого не видели. И подумали: а почему бы не начать их производить?" - отмечает Наталья. Конкуренции она не боится, малоснежных зим - тоже, ведь есть горнолыжные курорты и в Западной Украине. К тому же, ватрушки можно использовать летом - для отдыха на воде.

Девушка уверена, что в бизнесе не стоит бояться пробовать новые направления. "Мне кажется, если вы горите какой-то идеей, надо пробовать. Пусть и нет стопроцентной гарантии, вам никто не скажет, получится или нет. Даже если вы ошиблись, что-то в процессе найдете. Как у нас с этими тентами: мы сейчас приходим к тому, что не уйти ли нам в аренду шатров. А, возможно, с тентов мы перерастем вообще во что-то другое, в производство тканей например. Работая с тканями, мы знаем проблемы наших текстильщиков, поставщиков. Ведь нет хороших тканей на нашем рынке", - подчеркивает Наталья.

Ян Птушко и яркие муралы, Северодонецк

25-летний северодончанин Ян Птушко по образованию - юрист. Но свое призвание нашел в изобразительном искусстве. Его работы могут увидеть все желающие - они размещены на зданиях и даже на общественном транспорте.

Ян учился рисовать сам. Свой первый мурал - цветы на двухэтажном здании - создал в 2016 году в подарок Северодонецку ко дню города. В мэрии финансовой поддержки его идея не получила, но помогли ребята из северодонецкого кризисного медиа-центра.

Теперь у Яна более 15 муралов в разных городах Луганской и Донецкой областей. Самый масштабный - на девятиэтажке в Торецке.

Создание мурала - достаточно затратное занятие. Чтобы расписать фасад пятиэтажного дома, только на краски, снаряжение и вышку потребуется минимум 50 тыс грн. Чтобы иметь возможность реализовать свои идеи, парень постоянно находится в поиске грантовых средств. Часто помогают общественники, которые хотят украсить муралами свой город.

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Например, работа Яна на пятиэтажке в Угледаре появилась благодаря инициативе местных библиотекарей. Их проект победил в конкурсе Минкульта "Малі міста - великі враження". По собственной инициативе художник выиграл в проектах от ЮНИСЕФ и Британского совета в Украине. При их поддержке он расписал здания четырех школ в Северодонецке.

Ян рассказывает, что при создании муралов очень много времени уделяет эскизам и проработке идеи.

"Всегда смотрим, что это за объект, где он находится, может быть, какая-то интересная история у него есть. Например, в Угледаре проект делался в честь писателя Анатолия Овсиенко, который писал гуморески. Рисунок на пятиэтажке - сюжет одной из его гуморесок. Рыбак с внуком ловят золотую рыбу, хотят поймать удачу, но в итоге они поймали только зуб, вырванный у рыбы. Тем самым я провел параллель с жизнью писателя. Он также работал зубным техником", - уточняет Птушко.

Его работы не только украшают промышленные города Донбасса, но и делают жизнь в них чуточку комфортнее. "Муралы дают мощный импульс к действиям. Были у нас случаи, когда после завершения работы на фасаде люди вокруг начинали все облагораживать, цветы высаживать, лавки ставить", - подчеркивает художник.

Ян говорит, что в дальнейшем хотел бы развиваться и сам как художник, и в целом развивать уличное искусство в области. Мечтает реализовать проект, в рамках которого здания в Северодонецке расписали бы художники из разных регионов страны. "Возможно, это бы переросло в музей какого-то уличного искусства. Может, это помогло бы и развитию туризма. Чтобы люди приезжали сюда и смотрели, что у нас здесь тоже есть жизнь, что мы пытаемся развиваться", - отмечает Птушко.

Что касается конкретных объектов, то ему хотелось бы попробовать свои силы на большом здании, например элеваторе.

Руслана Щербина и фабрика мягких игрушек, Мариуполь

Девушка воплотила в жизнь мечту многих детей - обзавелась собственной фабрикой по производству мягких игрушек. "Я с детства люблю игрушки. И когда стоял выбор, чем же таким заняться, все было очевидно", - объясняет 23-летняя Руслана.

Деньги на свой проект - 498 тыс грн - девушка получила по программе Донецкой ОГА "Украинский донецкий куркуль". Еще столько же она вложила собственных средств - у Русланы к этому времени работал магазин фирменной одежды.

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У девушки юридическое образование. Магистра получить не успела из-за реализации проекта "Мари и Поль". Но об этом не жалеет: "Сейчас я занимаюсь любимым делом. Конечно, если что-то случится в жизни, может, и придется работать юристом. Но мне не хотелось бы. Хватает даже новостей в телевизоре, голова кругом идет от того, что в стране творится".

Фабрика "Мари и Поль" начала работу в августе 2018 года. У Русланы работают пять человек. Все мягкие игрушки - уникальны, не копируют уже существующие. Их дизайн разрабатывает одна из сотрудниц и сама Руслана.

Стоимость игрушек - от 60 грн (брелоки) до 5 тыс грн за четырехметрового единорога. Большая часть из них - животные. Мультяшных героев "Мари и Поль" серийно не шьет, поскольку пока не может купить соответствующую лицензию.

Любимая игрушка самой Русланы - кот-обнимашка Василий. Девушка сама нарисовала игрушку, а сотрудницы разработали выкройку.

Продукция фабрики продается в магазинах Мариуполя и через интернет. "Очень хочется поставлять наши игрушки за границу. И меня просят об этом. Но для этого нам надо получить сертификат, который мы себе пока позволить не можем", - отмечает Руслана.

Выделиться на рынке "Мари и Поль" пытается качеством. Не экономит на материалах и фурнитуре, чтобы игрушка получилась крепкой и безопасной. "У меня ребенку 10 месяцев. Он играет любой игрушкой с моего производства. Я вообще не переживаю, потому что знаю, что он ничего не оторвет, не отковыряет, не проглотит", - рассказывает девушка.

Руслана отмечает, что и сама любит получать в подарок мягкие игрушки. Но теперь девушке их не дарят. Те же игрушки, которые были дома, постепенно отнесла на фабрику. На них девушка училась, изучала недочеты и удачные решения.

Свои игрушки Руслана старается ассоциировать с родным городом: возможно, когда-то они станут одной из визиток Мариуполя. "Вот у нас поступил заказ на ежика, мы изготовили его, при этом вставили ему в лапки якорь. Стараемся максимально приблизить к тематике города. Думаю, получается, иначе бы мариупольцы не везли наши игрушки за границу на подарки", - добавляет она.

В Донецкой области у "Мари и Поль" особых конкурентов нет. На всеукраинском рынке ей тяжело соревноваться с крупными отечественными производителями, а также некачественной, зато дешевой китайской продукцией.

"Но мы заняли свою нишу и мы ее развиваем... На данный момент игрушки приносят доход не каждый месяц. Проблемы летом, когда все едут на море, на пляжи. Но по чуть-чуть наращиваем прибыль, шагаем вверх", - рассказывает Руслана.

Тем, кто хочет начать собственное дело, она советует обратить внимание на множество программ поддержки предпринимателей, которые реализуются в Донецкой и Луганской областях. И не опускать руки в случае неудачи. "Пробовать одну, вторую, третью - идей десятки. Если ваша идея интересна, на нее обязательно обратят внимание", - советует она.

Андрей ЗАБОЛОТНЫЙ
для LIGA.net

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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