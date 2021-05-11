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Как устроен бизнес сети ресторанов !Fest, банда убийц в погонах. Что надо знать утром

11.05.2021, 09:15
Как устроен бизнес сети ресторанов !Fest, банда убийц в погонах. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня вторник, 11 мая. Температура от +7 до +22, курс доллара 27.83

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Відкрити понад 25 ресторанів за рік пандемії та вийти на нові ринки? Легко

Первая рассылка после праздников. За длинные выходные у нас вышло несколько важных текстов. Расскажу о самом вдохновляющем. 

Прошлый год был просто ужасным для рестораторов. В Украине закрылось каждое пятое заведение. И в это же время сеть ресторанов !Fest, это те, что Криївка, Реберня, П'яна вишня и другие, выросла на 25% до 125 заведений. 

Почему они росли как на дрожжах, когда другие закалачивали двери? Наша журналистка Мария Бровинская отлично разобралась, как устроен этот бизнес, родившийся во Львове, но уже завоевавший всю Украины и часть Восточной Европы. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Корпорация оборотней. Реальная история группы Гончарова – банды убийц в погонах

10 лет назад в одном из кабинетов в здании МВД неизвестные вскрыли сейф. Так пропало оперативно-розыскное дело банды Гончарова – преступной организации, на счету которой десятки убийств. 

Это была крупнейшая банда оборотней в стране и, возможно, на всем постсоветском пространстве. Мы никогда не узнаем имен всех членов группировки, но нам удалось собрать достаточно материалов, чтобы реконструировать историю о том, как в начале 90-х офицер УБОП МВД Игорь Гончаров создал преступную организацию, костяк которой состоял из нескольких подполковников милиции. Больше по ссылке.

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