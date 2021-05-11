Как устроен бизнес сети ресторанов !Fest, банда убийц в погонах. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Відкрити понад 25 ресторанів за рік пандемії та вийти на нові ринки? Легко

Первая рассылка после праздников. За длинные выходные у нас вышло несколько важных текстов. Расскажу о самом вдохновляющем.

Прошлый год был просто ужасным для рестораторов. В Украине закрылось каждое пятое заведение. И в это же время сеть ресторанов !Fest, это те, что Криївка, Реберня, П'яна вишня и другие, выросла на 25% до 125 заведений.

Почему они росли как на дрожжах, когда другие закалачивали двери? Наша журналистка Мария Бровинская отлично разобралась, как устроен этот бизнес, родившийся во Львове, но уже завоевавший всю Украины и часть Восточной Европы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Корпорация оборотней. Реальная история группы Гончарова – банды убийц в погонах

10 лет назад в одном из кабинетов в здании МВД неизвестные вскрыли сейф. Так пропало оперативно-розыскное дело банды Гончарова – преступной организации, на счету которой десятки убийств.

Это была крупнейшая банда оборотней в стране и, возможно, на всем постсоветском пространстве. Мы никогда не узнаем имен всех членов группировки, но нам удалось собрать достаточно материалов, чтобы реконструировать историю о том, как в начале 90-х офицер УБОП МВД Игорь Гончаров создал преступную организацию, костяк которой состоял из нескольких подполковников милиции. Больше по ссылке.

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