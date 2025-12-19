Разбор
Как выглядит санаторий, из-за которого подрались ГУР и ВСУ, и что с ним будет – фото
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
На базе санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, из-за которого в начале декабря произошла стычка между военнослужащими Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины, создадут реабилитационный центр для освобожденных из российского плена.
В Сухопутных войсках LIGA.net это решение называют сомнительным. Не только с юридической, но и с практической точки зрения: схватка "засветила" место базирования военных, и после первых же новостей об этом по санаторию пытались попасть три российских "шахеда". За что сражались ГУР и ВСУ? Объясняем и показываем.
Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)