На базе санатория "Жовтень" в Конча-Заспе, из-за которого в начале декабря произошла стычка между военнослужащими Главного управления разведки и Вооруженных Сил Украины, создадут реабилитационный центр для освобожденных из российского плена.

В Сухопутных войсках LIGA.net это решение называют сомнительным. Не только с юридической, но и с практической точки зрения: схватка "засветила" место базирования военных, и после первых же новостей об этом по санаторию пытались попасть три российских "шахеда". За что сражались ГУР и ВСУ? Объясняем и показываем.