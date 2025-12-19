На базі санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі, через який на початку грудня сталась сутичка між військовослужбовцями Головного управління розвідки та Збройних Сил України, створять реабілітаційний центр для звільнених із російського полону.

У Сухопутних військах LIGA.net це рішення називають сумнівним. Не лише з юридичного, а і з практичного погляду: сутичка "засвітила" місце базування військових, і після перших же новин про це по санаторію намагались поцілити три російські "шахеди". За що бились ГУР та ЗСУ? Пояснюємо і показуємо.